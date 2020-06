Los mejores servicios de streaming de televisión gratuitos

Netflix puede ser el mejor servicios de streaming de video, y Hulu la mejor oferta que ofrece streaming de video y televisión. Sin embargo, ambos servicios cuestan dinero. En estos tiempos de incertidumbre económica debido a la pandemia del coronavirus, quizá estés considerando reducir tus costos de streaming o incluso obtener servicio gratuito. La buena noticia es que siempre y cuando tengas Internet, puedes disfrutar de un sinfín de contenido televisivo de forma gratuita.

En respuesta a la alta demanda por servicios de streaming, varios servicios han lanzado ofertas gratuitas o campañas de prueba gratis extendida. Pero, ¿cómo pueden esto servicios brindar una oferta gratuita?

Lee más: ¿Como Netflix, pero gratis? Suscripciones que te ahorrarán mucho dinero

Reproduciendo: Mira esto: Los mejores servicios para ver TV y películas gratis

Primero que todo, muchos de estos servicios tienen anuncios, por lo que no podrás saltarte los comerciales. Muchos de estos servicios cuentan con programas y películas más antiguos, como la clase de contenido que se repite en la TV por cable. Y algunos sitios no te permitirán hacer streaming de sus shows a menos que seas un suscriptor de cable o satélite (pero muchos de ellos ofrecen una selección de contenido que puedes ver sin tener que registrarte o pagar). Así que echémosle un vistazo a los mejores servicios gratuitos y legales de ver televisión por streaming. Ten en cuenta que Showtime, Pluto TV y CBS News son propiedad de la matriz de CNEt y CNET en Español, ViacomCBS.

Lee más: <strong>Cómo y dónde ver películas y series gratis en Internet</strong>

Roku Roku Channel está diseñado para la gente que tiene productos de streaming de la empresa, pero cualquiera que tenga un teléfono o un navegador PC y una conexión a Internet. Como parte de la iniciativa Home Together, el servicio está ofreciendo un período de 30 días gratuito para más de 20 canales premium. Los canales gratuitos incluyen Showtime, Epix, Smithsonina, Acorn TV y Hallmark. Lo que puedes ver: Roku Channel acaba de añadir 100 canales en vivo a su actual selección de contenido a la carta. Puedes ver noticias en vivo y canales de estilo de vida, además de reality TV (Hoarders, Hell's Kitchen) y series sobre crímenes (Cold Case). Desafortunadamente, no todas las series están completas y muchos títulos ofrecen solamente un episodio. Dónde lo puedes ver: Puedes acceder Roku Channel a través de dispositivos de streaming de Roku y Roku TV. Pero también puedes ver Roku Channel en cualquier navegador a través de los apps Roku en iOS o Android, y en el app Roku Channel en los Samsung Smart TVs.

Lee más: Los mejores servicios de streaming de televisión en vivo

IMDb TV/captura de pantalla por CNET Lanzado el año pasado como FreeDive, este servicio ahora lleva la marca de la venerable Internet Movie Database, que cuenta con un enorme catálogo de películas y que ha sido una subsidiaria de Amazon desde 1998. Amazon es el mayor rival de Roku en la categoría de productos de streaming con sus dispositivos Fire TV, y esta quizá la razón por la que necesitas de un Fire TV, o una computadora conectada a tu televisor, para ver IMDb TV. Lo que puedes ver: El servicio se enfoca principalmente en películas, como Paddington, Spider-Man (la versión de 2002) y Elf, pero cuenta también con una sólida selección de series de TV, como Schitt's Creek, Cold Case Files, The Hunt for the Zodiac Killer y las nueve temporadas de Little House on the Prairie. Dónde lo puedes ver: Desde cualquier navegador de PC o Mac o cualquier app de Amazon Prime Video desde un teléfono o tableta. Los únicos dispositivos de TV que obtienen acceso al canal son los Fire TV y los televisores inteligentes que ejecutan software Fire TV Edition software.

Captura de pantalla por Ty Pendlebury/CNET Sling TV Free ofrece televisión a la carta gratis, películas y una serie de canales en vivo. Lo que puedes ver: El servicio gratuito de streaming de Sling TV incluye una selección de canales en vivo (ABC News Live, The Film Detective) y selecciones a la carta como Adventure Time, Dance Moms y Al Jazeera Live. La versión de paga, por su parte, es uno de los servicios de streaming de TV en vivo favoritos de CNET por US$30 al mes. Dónde lo puedes ver: El servicio gratuito de Sling TV es compatible con los mismos dispositivos compatibles con el servicio por paga, que van desde consolas hasta dispositivos móviles.

Crackle Crackle es un servicio de streaming de video con anuncios que ofrece principalmente películas y algunos shows de TV, incluyendo contenido original. Está disponible en una amplia variedad de dispositivos y no requiere que abras una cuenta. Lo que puedes ver: La selección con anuncios de Crackle no es muy extensa, con poco más de 100 shows, que consisten mayormente de comedias familiares como All in the Family, Roseanne y Who's the Boss. En algunos casos, la serie no está completa. Dónde lo puedes ver: La lista de dispositivos compatibles con Crackle cubre la mayoría de plataformas. El servicio ofrece apps para todas las plataformas móviles, consolas de videojuegos y dispositivos de streaming. Está integrado en varios televisores inteligentes. No ofrece la opción de descarga para ver contenido offline.

Captura de pantalla por Rick Broida/CNET Pluto TV vale la pena porque ofrece películas a la carta y también canales de TV en vivo como CBS News y CNET. (Nota del editor: ViacomCBS es la empresa matriz de Pluto TV, CNET y CNET e Español). Lo que puedes ver: Pluto ofrece una impresionante selección de canales en vivo, organizados por categorías como noticias, deportes, comedia y películas. El contenido de TV a la carta consiste en su mayoría de programas de crímenes y reality shows. Dónde lo puedes ver: Pluto TV funciona en los navegadores de escritorio, pero también ofrece un cliente de Windows. Tiene apps para Android, iOS y varios televisores inteligentes y canales para Apple TV (US$179 at Apple), Fire TV y Roku.

Captura de pantalla por Ty Pendlebury/CNET Tubi TV ofrece más películas que shows de TV. Este servicio con anuncios está disponible en una amplia variedad de dispositivos y no requiere que tengas una cuenta. Lo que puedes ver: La selección de Tubi TV ofrece reality shows como Hell's Kitchen y The Apprentice. No hay sección dedicada a TV, sólo categorías como comedias, drama, reality y demás. Dónde lo puedes ver: La lista de dispositivos compatibles de Tubi TV rivaliza la de Crackle. El servicio ofrece apps para Android y iOS, las principales consolas de videojuegos y dispositivos de streaming y algunos televisores Samsung.

Sitios de cadenas de TV: ABC, CBS, Fox, NBC y PBS Casi cualquier cadena de TV te permite hacer streaming de su contenido a través de su sitio Web o app móvil. Lo que puedes ver: Si hay un show que se transmita actualmente, lo puedes ver en el sitio Web de la cadena. Pero en muchos casos hay una condición: muchas cadenas te piden que tengas una cuenta con un proveedor de servicio de TV de paga (cable o satélite). Si no tienes las credenciales de ingreso, no puedes hacer streaming del contenido. Esto aplica para canales como AMC y Syfy. Pero CBS, TBS, The CW y otros te dejarán ver al menos algunos episodios de sus shows sin tener que ingresar. Dónde lo puedes ver: Esto varía de cadena en cadena, pero en la mayoría de los casos puedes ver los shows en un navegador, en un dispositivo móvil o a través de un app. Las opciones de descarga, sin embargo, son limitadas. ABC

CBS

Fox

NBC

PBS

Plex, que inició como una forma para que los usuarios hicieran streaming de contenido almacenado en sus computadoras, ha evolucionado para incorporar otras fuentes como transmisiones OTA, Tidal y ahora streaming de TV gratis. No tienes que instalar el servidor de Plex en tu PC, solo debes registrarte para crear una cuenta de Plex. Lo que puedes ver: Plex tiene una asociación con Crackle, por lo que ofrece miles de shows de TV y películas que incluyen: Snatch, Kitchen Nightmares, Roseanne y Third Rock from the Sun. Dónde lo puedes ver: Plex se ofrece en una multitud de plataformas, que incluyen navegadores, Roku, Apple TV, Android y iOS.

Captura de pantalla por Rick Broida/CNET Si tienes una tarjeta de biblioteca, puedes revisar y ver si tu biblioteca se ha asociado con Hoopla. El servicio de medios digitales te permite acceder a toda clase de contenido, desde libros electrónicos hasta películas y programas de TV. Cuando tomas prestado el contenido, tienes 72 horas para consumirlo. Tu biblioteca determina el número total de títulos que puedes pedir prestado cada mes. Lo que puedes ver: La selección de contenido de TV de Hoopla es variado, desde programas de autoayuda hasta documentales y programas familiares. Por ejemplo encontrarás la serie Humans de Syfy y muchos documentales de Ken Burns. Hoopla también cuenta con videos instructivos de la serie The Great Courses, varios programas de PBS Kids y mucho contenido de Acorn TV. Dónde lo puedes ver: El contenido de Hoopla se puede ver en dispositivos móviles, dispositivos de streaming y en tu PC a través de un navegador. Los apps móviles ofrecen no solo streaming sino también la opción de descarga para ver contenido offline.

Más sobre streaming de TV