Los mejores proveedores de Internet de 2020

En el mundo en que vivimos, el servicio de Internet de alta velocidad se ha vuelto tan vital como otros servicios públicos como el agua y la electricidad. Es la puerta de entrada para todo, desde noticias hasta educación, citas en línea, alimentación y todo tipo de entretenimiento, desde música hasta videojuegos, e incluso lo que solíamos llamar "TV". Para la mayoría de los estadounidenses, una conexión a Internet confiable y de alta velocidad es hoy una parte indispensable de la vida laboral y familiar.

Según los datos más recientes disponibles, EE.UU. ocupa el décimo lugar (consulta el PDF del informe de 2017, en inglés) entre los países con las mayores velocidades promedio de Internet (18.7 megabits por segundo, o Mpbs). Pero para decepción tanto de los ciudadanos como de los políticos, el servicio de Internet de alta velocidad aún no está disponible de manera universal. Según la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones), aproximadamente 19 millones de estadounidenses, o el 7 por ciento de la población del país, aún no tienen acceso a una conexión de banda ancha. Y ni siquiera podemos ponernos de acuerdo sobre las dimensiones del problema. Una encuesta más reciente realizada por la firma de investigación NPD Group presenta un estimado mucho más alto: calcula que 100 millones de estadounidenses no tienen acceso a velocidades de Internet de 25 Mbps o más rápidas.

Dicho esto, la mayoría de los estadounidenses sí tienen acceso a al menos algún tipo de servicio de alta velocidad de su proveedor de servicios de Internet. Muy a menudo, se trata de una conexión por cable o una conexión de línea de abonado digital (conocida comúnmente como DSL por sus siglas en inglés). Si tienes suerte, es de fibra óptica. Si eres menos afortunado, es una conexión satelital o LTE fija. Como último recurso, para quienes viven en regiones remotas y rurales, hay acceso a Internet por línea telefónica conmutada (dial-up). Y ahora están comenzando a aparecer proveedores de servicios de Internet que ofrecen opciones 5G. En la tabla siguiente, te mostramos los diferentes tipos de servicios de Internet clasificados de más rápidos a más lentos:

Hay muchas variables involucradas en la elección de un proveedor de servicios de Internet y paquetes de Internet. Y, para complicar aún más las cosas, esas variables (velocidad de Internet, costo, confiabilidad y servicio al cliente) pueden variar de un lugar a otro. Incluso si el proveedor de servicios es el mismo, la experiencia podría no ser igual en todos los casos: la experiencia de Comcast en Oakland puede ser completamente diferente a la de Comcast en Atlanta, al igual que el McDonald's de tu ciudad puede ofrecer una experiencia diferente a la de la mía, aunque ambos sirven el mismo menú.

Por ello, en lugar de tratar de recomendarte el mejor proveedor de Internet en función de las velocidades de descarga o los precios a nivel nacional, estamos tomando un rumbo diferente. Recurrimos a WhistleOut, un servicio de comparación para compras, para que se encargue del trabajo pesado en cuanto a velocidades y precios de proveedores en tu área (ver más abajo). Y dedicamos nuestro tiempo a identificar las ventajas y desventajas de las tecnologías en cuestión, junto con algunos consejos generales para contratar sus servicios.

Fibra óptica

Ancho de banda típico: 50-1,000 Mpbs de descarga



Rango de precio promedio del servicio: US$50-100 por mes

Los cables de fibra óptica constituyen la columna vertebral del sistema global de telecomunicaciones y sirven como las principales vías de conexión para la mayoría de los servicios de Internet, televisión y telefonía del mundo. Hasta hace poco, la fibra óptica se usaba de manera exclusiva para conectar ciudades y países. Pero, en la última década, los proveedores en algunas ciudades han comenzado a extender el servicio de fibra óptica a hogares y negocios individuales.

El servicio de Internet de fibra óptica ofrece la conexión más rápida y confiable, con velocidades que pueden alcanzar hasta 1 gigabit por segundo para descarga y también para carga. Eso es un orden de magnitud considerablemente más rápido que la conexión típica por cable o DSL. Lamentablemente, a menos que vivas en un área metropolitana importante en los Estados Unidos, es probable que una red de fibra óptica no sea una opción viable para ti en el corto plazo. Alrededor de un 25% de la población de los Estados Unidos tiene acceso a ella actualmente.

Si vives en un lugar con soporte para Internet de fibra óptica, estás de suerte. La banda ancha de fibra óptica ofrece todo lo que deseas de una conexión de Internet: velocidad simétrica, lo que significa un rendimiento equivalente tanto para descarga como para carga de datos; confiabilidad; sólida intensidad de la señal; y latencia superbaja. Y aunque la línea principal de fibra óptica se divida entre hogares o empresas, es poco probable que los clientes experimenten el tipo de reducciones de velocidad que son comunes en otros tipos de conexiones compartidas durante las horas punta o de mayor uso. Ya sea que estés haciendo streaming de video, cargando archivos grandes a la nube o jugando los más recientes videojuegos en línea, una conexión de fibra óptica te ofrecerá un rendimiento rápido y constante, con un retraso casi imperceptible.

Ventajas de la fibra óptica:

Velocidades de descarga sumamente rápidas, baja latencia, servicio confiable



Sin límite de datos

La mejor opción para aplicaciones con uso intensivo de datos como streaming de video y videojuegos

Desventajas de la fibra óptica:

Requiere instalación profesional



Menos proveedores

Disponibilidad muy limitada

Las grandes compañías de telecomunicaciones, como AT&T, Comcast y Verizon, continúan expandiendo su infraestructura de fibra óptica en los Estados Unidos. Y otras compañías también están entrando en el negocio; Google Fiber está disponible para los residentes de Atlanta, Charlotte, Kansas City y algunas otras ciudades. Pero se espera que el gran despliegue de la fibra óptica, que se ha visto afectado por una serie de problemas técnicos, avance lentamente y tome varios años.

Cable

Ancho de banda típico: 25-200 Mpbs de descarga



Rango de precio promedio del servicio: US$50-150 por mes

El cable por lo general ofrece velocidades más rápidas que cualquier otro tipo de servicio de Internet (excepto la fibra óptica), lo que lo convierte en una opción sólida para actividades que requieren un gran ancho de banda, como streaming de video y música, videojuegos y descarga (o carga) de archivos grandes. El servicio utiliza la misma línea física que el servicio de televisión por cable, y algunos proveedores ofrecen descuentos si te suscribes a ambos. Aunque está disponible en la mayoría de los EE.UU., el mercado de Internet por cable es usualmente (en el mejor de los casos) un oligopolio en el que dos grandes empresas dominan la mayoría de los estados o regiones, o (en el peor de los casos) un monopolio con un solo proveedor de servicios autorizado. Esto puede significar precios altos, mal servicio y la angustia existencial de pagar a una empresa que desprecias.

Ventajas del cable:

Conexión dedicada, independiente y siempre activa

Más rápido y confiable que los servicios de Internet DSL, satelital o telefónico (dial-up)

Funciona bien con aplicaciones con uso intensivo de datos como streaming de video y videojuegos en línea.

Desventajas del cable:

Los vecindarios comparten el ancho de banda, por lo que el uso intensivo por parte de otros usuarios puede reducir la velocidad de conexión durante las horas punta



Las tarifas de instalación y de servicio mensual pueden ser elevadas

No está disponible en todas partes

La mayoría de las compañías de cable cobran entre US$50 y US$150 mensuales por el servicio, dependiendo del lugar donde vivas y el nivel de servicio que elijas. Nosotros pagamos US$65 mensuales por el servicio de Internet por cable estándar de Spectrum, que ofrece velocidades "a partir de 100 Mpbs". En realidad, obtenemos velocidades de alrededor de 45 Mbps para descarga y 10 Mbps para carga en conexiones Wi-Fi (y cercanas a 65 Mpbs y 10 Mbps si nos conectamos directamente al router o enrutador). Al igual que con los diversos tipos de servicio de Internet, y con cada proveedor de servicios, estas velocidades varían según el caso.

Un aspecto positivo es que el servicio de Internet por cable por lo general no tiene límites de datos, lo que significa que puedes usar todo el ancho de banda que desees sin estar sujeto a las tarifas por exceso de uso que afectan a otros tipos de servicio de Internet. Y te damos un consejo: dado que muchos proveedores cobran una tarifa adicional por rentarte una combinación de módem/router, posiblemente puedas ahorrar unos cuantos dólares y mejorar tus velocidades y rendimiento si compras tu propio router.

Vía telefónica (dial-up)

Ancho de banda típico: 40-50 Kbps (es decir, kilobytes por segundo) de descarga



Rango de precio promedio del servicio: US$5-20 por mes

Actualmente, no hay muchas razones para recomendar el acceso a Internet por vía telefónica (dial-up). Cada vez menos proveedores lo ofrecen, y se ha convertido en una opción de último recurso, solo para las regiones más rurales y remotas. Algo positivo de este servicio es que el único requisito para el acceso dial-up es contar con servicio telefónico: si tienes una linea de teléfono fija, puedes acceder a Internet.

Ventajas del acceso telefónico (dial-up):

Económico



Funciona con una línea telefónica fija

Múltiples proveedores

Amplia disponibilidad

Desventajas del acceso telefónico (dial-up):

Algunos planes limitan la cantidad de horas que puedes estar en línea

Velocidades de descarga y carga extremadamente lentas

No puedes usar el teléfono e Internet al mismo tiempo (a menos que tengas más de una línea)

Requiere un teléfono fijo

Pero, como recordarán las personas de cierta edad que utilizaron los antiguos servicios de AOL, Prodigy y otras empresas similares que ofrecían acceso telefónico, la conexión es extremadamente... insoportablemente... terriblemente... lenta. No podrás hacer mucho más que cargar páginas web simples o enviar correos electrónicos.

Unos cuantos proveedores, entre ellos NetZero, EarthLink y Juno, siguen ofreciendo acceso por vía telefónica, y el más importante en este rubro, AOL, ofrece varios planes. El precio mensual del servicio básico es de solo US$4.99 y ofrece 5 horas de conectividad. El plan de Internet de nivel superior, que cuesta US$19.99 por mes, ofrece acceso ilimitado.

DSL

Ancho de banda típico: 5-45 Mpbs de descarga



Rango de precio promedio del servicio: US$40-80 por mes

Técnicamente, DSL es considerado Internet de banda ancha. Y aunque puede ser mucho más rápido que el acceso por vía telefónica (dial-up), también es mucho más lento de lo que se podría esperar de una conexión por cable. Es suficiente para tareas básicas como navegar por la web y enviar correos electrónicos, pero no para tareas con uso intensivo de datos como streaming de video o videojuegos en línea.

Ventajas del DSL:

Amplia disponibilidad



Múltiples proveedores

Relativamente económico

El ancho de banda es dedicado (de uso exclusivo), en lugar de compartido con tus vecinos.

Desventajas del DSL:

Velocidades de conexión bajas, en especial para carga de datos



La velocidad y el rendimiento dependen de la cercanía a tu proveedor de servicios de Internet

Al igual que el servicio telefónico, puede sufrir interrupciones debido al clima

Sin embargo, DSL tiene amplia disponibilidad, dado que utiliza la infraestructura telefónica. Y aunque funciona en líneas telefónicas fijas, la señal de Internet se transmite a una frecuencia más alta, por lo que puedes conectarse a la web y hablar por teléfono en simultáneo.

Toma en cuenta que existen dos tipos de conexiones DSL: las simétricas, que ofrecen velocidades equivalentes para descarga y carga de datos; y las asimétricas, que te brindan velocidades de descarga más rápidas que las de carga (la descarga representa la mayor parte de la actividad de Internet de la mayoría de las personas).

LTE inalámbrico fijo

Ancho de banda típico: 5-10 Mbps



Rango de precio promedio del servicio: US$50-85 por mes

El servicio de Internet LTE fijo se transmite desde las mismas torres inalámbricas que permiten la comunicación celular LTE. Más común en áreas rurales que no cuentan con un servicio confiable de Internet por cable pero donde abundan las torres celulares, el servicio LTE inalámbrico fijo requiere la instalación de una antena especial en tu hogar o cerca de él.

Ventajas del LTE inalámbrico fijo:

Proporciona un servicio de Internet de banda ancha decente en regiones rurales y remotas



No requiere infraestructura de cables conectados a tu hogar



Desventajas del LTE inalámbrico fijo:

Requiere instalación y configuración profesional de una antena



Los obstáculos físicos y geográficos pueden reducir la velocidad

Puede ser costoso y/o requerir un contrato de servicio de varios años

A menudo está sujeto a límites de datos y/o altas tarifas por uso excesivo de datos

Tiempos de latencia mayores que los servicios cableados más rápidos como el cable y la fibra óptica

Con el tiempo, la nueva generación de internet inalámbrico, 5G, llegará a algunas redes inalámbricas fijas. (Más adelante volvemos sobre este punto). Pero 5G e inalámbrico fijo no son sinónimos. No todas las redes inalámbricas fijas son compatibles con 5G. Y no todas las redes 5G son necesariamente inalámbricas fijas.

Actualmente, LTE fijo puede ser uno de los tipos de servicio de Internet más caros porque por lo general pone límites a la cantidad de datos mensuales que puedes utilizar; si sobrepasas tu límite, te aplicarán cargos adicionales por uso excesivo. Por ejemplo, uno de los cuesta US$50 por mes por 215 GB de datos, más US$10 adicionales por cada incremento de 50 GB. Del mismo modo, el precio mensual del por mes (incluida una tarifa de acceso mensual de US$10) por 8 GB de datos más US$15 por cada 1 GB adicional de datos.

Satelital

Ancho de banda típico: 10-30 Mbps de descarga



Rango de precio promedio del servicio: US$50-150 por mes

¿Y por qué no contratar una conexión de Internet que se transmite desde el espacio? El servicio de Internet satelital es exactamente lo que dice su nombre: una antena parabólica colocada en tu hogar, o cerca de él, envía y recibe señales de un proveedor de servicios a través de un satélite que orbita la tierra. La mayoría de los proveedores de Internet satelital, como Viasat o HughesNet, trabajan con varios enormes satélites en órbita geoestacionaria ubicados aproximadamente a 22,000 millas (35,500 km) sobre la Tierra.

Ventajas del servicio satelital:

Amplia disponibilidad, incluso en lugares rurales y remotos.



Múltiples proveedores, lo que por lo general significa precios competitivos

Desventajas del servicio satelital:

Requiere la instalación de una antena parabólica en tu hogar o cerca de él



Puede ser costoso y/o requerir un contrato de servicio de varios años

Los límites de datos pueden significar tarifas costosas por uso excesivo, o velocidades más lentas

Respuesta lenta y susceptible a interrupciones

Si bien una conexión satelital a Internet suele ser más rápida que una de acceso telefónico, no siempre es lo suficientemente sólida para las aplicaciones modernas. La latencia puede ser un problema grave, y puede ser imposible hacer streaming de video o jugar videojuegos con datos que se transmiten al espacio de ida y vuelta repetidamente.

Vale la pena señalar que la compañía de Elon Musk, SpaceX, actualmente está construyendo y lanzando una nueva red de 12,000 satélites para ofrecer acceso satelital comercial a Internet. Pero probablemente sea demasiado pronto para esperar a que el servicio esté disponible. Según Musk, estará en funcionamiento recién a mediados de la próxima década.

5G: Nuevo, pero sin mucha disponibilidad

Ancho de banda típico: 250-4,000 Mpbs



Rango de precio promedio del servicio: por definir

La nueva tecnología celular, la de quinta generación, y por eso llamada 5G, promete marcar el comienzo de una nueva era en el acceso a Internet, primero en teléfonos móviles y luego en el hogar, con mejoras radicales en la velocidad, cobertura y capacidad de respuesta de la red. CNET ya ha probado las velocidades iniciales de 5G en varias ciudades del mundo, desde Los Ángeles hasta Seúl. Y aunque actualmente está lejos de ser perfecta, su potencial es claro y bien puede valer la pena la espera.

Por ejemplo: la red de Verizon, en algunas áreas, ha registrado velocidades superiores a 1 gigabit por segundo, es decir, 10 a 100 veces más rápida que una conexión celular tradicional. E incluso más rápida que la velocidad que ofrece una conexión física de fibra óptica en el hogar. Y no es solo una cuestión de velocidad: las redes 5G tienen una latencia extremadamente baja, por lo que en la práctica no hay una pausa entre el momento en que haces clic en el enlace y el momento en que se abre el sitio web o el video. Suena bien, ¿verdad?

Ventajas del servicio 5G:

Altas velocidades y baja latencia



Ancho de banda dedicado (no lo compartes con tus vecinos), sin límite de datos

Excelente para aplicaciones con uso intensivo de datos como streaming de video y videojuegos

Desventajas del servicio 5G:

Implementación nacional aún en curso



Tecnología no probada

Intensidad de señal dudosa

Sin embargo, al igual que con las generaciones anteriores de banda ancha, pasarán años antes de que la tecnología 5G reemplace a la 4G. La nueva red llegará primero a la próxima generación de teléfonos móviles de alta gama. En el futuro, los operadores ampliarán la oferta de banda ancha a los usuarios de Internet domésticos y comerciales. Pero, para eso, primero habrá que instalar equipos especiales de banda ancha de alta velocidad que puedan captar las señales 5G y convertirlas en una conexión Wi-Fi en el hogar o empresa, para que tus otros dispositivos puedan acceder también a la alta velocidad. (Toma en cuenta que 5G e inalámbrico fijo no son sinónimos. No todas las redes inalámbricas fijas admiten 5G. Y no todas las redes 5G son necesariamente inalámbricas fijas).

El servicio de banda ancha 5G de Verizon costará US$50 para sus abonados inalámbricos y US$70 para todos los demás, precios que están más o menos en línea con los de otros servicios de banda ancha. (Puedes averiguar si eres ). El servicio móvil 5G de AT&T será gratuito para clientes "selectos" durante los primeros 90 días. Después de ese plazo, la compañía cobrará US$499 por puntos especiales de acceso Wi-FI 5G, más US$70 mensuales por un plan de banda ancha con un límite de datos de 15GB.

Por el momento, la implementación continúa.

Consejos para seleccionar un proveedor de servicios de Internet

Consulta a tus vecinos: Pregunta a otras personas de tu área qué servicios y proveedores están usando (y evitando usar).



Pregunta a otras personas de tu área qué servicios y proveedores están usando (y evitando usar). Si es posible, compra tu propio módem/router: Muchos proveedores cobran una tarifa adicional para rentar una combinación de módem/router y posiblemente puedas ahorrarte unos cuantos dólares (y mejorar su velocidad y rendimiento) con un router mejor y más moderno que el que tienes

Muchos proveedores cobran una tarifa adicional para rentar una combinación de módem/router y posiblemente puedas ahorrarte unos cuantos dólares (y mejorar su velocidad y rendimiento) con Cuidado con el ajuste de precios luego de que expiren las 'ofertas especiales': Muchos proveedores ofrecen precios mensuales introductorios durante el primer año; el precio que pagarás después de ese periodo es el precio real de tu servicio.

Muchos proveedores ofrecen precios mensuales introductorios durante el primer año; el precio que pagarás después de ese periodo es el precio real de tu servicio. Cuidado con los límites de datos: Si sobrepasas el límite mensual de descarga de datos de tu plan, podrías terminar pagando tarifas costosas por uso excesivo.

Si sobrepasas el límite mensual de descarga de datos de tu plan, podrías terminar pagando tarifas costosas por uso excesivo. Regatea para conseguir una factura más baja: si hay varios proveedores de servicio en tu área, puedes usar una oferta de un proveedor alternativo para reducir el precio actual de tu servicio mensual.

si hay varios proveedores de servicio en tu área, puedes usar una oferta de un proveedor alternativo para reducir el precio actual de tu servicio mensual. Considera cancelar tu servicio de cable para un ahorro adicional: consulta la lista de CNET de los mejores servicios de streaming de TV en vivo

Otras cosas que considerar sobre el servicio de Internet

El componente más lento de tu sistema de red doméstica —que incluye tu módem, tu router, el dispositivo en uso (por ejemplo, tu decodificador, tu computadora portátil o tu teléfono) y tu proveedor de servicios— determinarán en última instancia la velocidad y potencia de tu conexión. Un router superrápido no mejorará el rendimiento de una computadora portátil con hardware para red antiguo, y un servicio de Internet lento limitará todas sus actividades en línea, desde el uso de servicios de streaming como Netflix y Spotify, hasta la navegación por la web y el envío de correos electrónicos.

Además del tipo de servicio que elijas, hay muchos otros factores que determinan la calidad y la velocidad de tu conexión a Internet. Por eso, cuando una empresa anuncia "velocidades desde X Mbps", eso no significa necesariamente que obtendrás esa velocidad de manera constante.

El Wi-Fi de tus vecinos, los dispositivos antiguos, las paredes y pisos de tu hogar e incluso tu microondas pueden afectar tu señal de Wi-Fi. La mayoría de los proveedores de servicios de Internet ofrecen un combo de módem/router que puedes rentar, pero también puedes comprar su propio router, agregar un extensor de alcance si necesitas cobertura adicional o probar un sistema Wi-Fi de malla para todo tu hogar. E incluso si no sabes nada sobre redes, puedes ajustar algunas configuraciones para mejorar el rendimiento cuando tengas problemas de señal.