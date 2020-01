Cómo vender o cambiar tu iPhone viejo en 2020

Angela Lang/CNET

Con los iPhone 11, 11 Pro y 11 Pro Max en el mercado, muchos entusiastas de Apple están considerando actualizar sus planes. Quieres uno de los nuevos modelos, pero quizá ya has invertido una gran cantidad de dinero en uno de los modelos viejos. Solución: Vende tu iPhone actual para subsidiar el modelo más nuevo. Tiene sentido, pero ¿cuál es la mejor manera de hacerlo? No temas porque aquí te contamos las mejores opciones y prácticas para vender tu iPhone y maximizar tus ganancias.

Cómo vender tu viejo teléfono, opción 1: Usa un servicio

Dar tu dispositivo a cambio de efectivo, crédito en tienda o tarjetas de regalo suele ser la opción menos rentable, pero también es una "cosa segura". De hecho, a menos que el teléfono no sea como lo describiste cuando pediste una cotización, obtendrás tu dinero sin ningún riesgo de problemas de responsabilidad posteriores a la venta. Además, si tu iPhone no está en condiciones tan buenas, algunas compañías de todos modos tomarán el dispositivo, incluso aunque no encienda. Cambiar tu iPhone en lugar de venderlo es una opción excelente si estás dispuesto a renunciar a un pequeño beneficio para un proceso rápido y sencillo, comodidad y tranquilidad.

Hay opciones tradicionales para hacer el intercambio, como las que ofrece Apple o Best Buy, y hay sitios donde se puede hacer la compra-venta (ver abajo). Antes de que inviertas un montón de tiempo buscando cotizaciones, sin embargo, puedes ir directo a Flipsy, sitio Web que compara valores de intercambio en unas 20 tiendas. Te muestra los métodos de pago, lo que dura el precio ofrecido (es decir, el tiempo que tienes para enviar el teléfono) y el precio con base en condiciones. Desafortunadamente, debido a que cada programa de recompra y cada tienda es un poco diferente en cuanto a la definición de condiciones, Flipsy no va más allá que del modelo del teléfono, operador y almacenamiento. Asimismo, SellCell es otro servicio que compara precios para cualquiera que quiera revender un teléfono viejo.

Si prefieres echar un ojo en lugares de venta específico, vale la pena ver estos:

Cómo vender tu teléfono viejo, opción 2: Cámbialo por crédito para adquirir el nuevo

¿Quieres evitar al intermediario (por así decirlo)? Puedes ir directo a la fuente: el programa de intercambio de iPhone de Apple ofrece una manera sencilla para poder pagar un nuevo iPhone al intercambiar tu dispositivo por crédito en la Apple Store.

Por ejemplo, este es un cálculo estimado de lo que te darían por algunos modelos en "buen" estado:

iPhone 6S Plus: US$120



iPhone 8: US$220

iPhone X: US$400

Esos precios son cálculos bajos, especialmente si consideras que Apple ni siquiera te deja especificar cuánto almacenamiento tiene tu teléfono. Un iPhone 8 con 256GB debería darte mucho más que uno con, digamos, 64GB de almacenamiento y, de hecho, un iPhone 8 desbloqueado, con 64GB de almacenamiento podría darte hasta US$292 a través de un servicio especializado, según Flipsy.

Best Buy también cuenta con un programa de intercambio; ahora, un iPhone 8 de 64GB en buenas condiciones podría darte unos US$170, en tanto que el iPhone 8 de 256GB, en cambio, US$190 (curiosamente, el programa de intercambio de Best Buy al parecer no acepta teléfonos que no estén desbloqueados, solo aquellos que vienen de alguna de las cuatro grandes operadoras en Estados Unidos).

Al igual que con Apple, Best Buy te da lo cotizado en una tarjeta de regalo de la tienda —algo bueno si eres fan de Best Buy o planeas adquirir tu nuevo iPhone ahí, pero no es lo mejorsi esperabas algo de efectivo.

La clave aquí es darse una vuelta. Hay muchos servicios dispuestos a comprar tu viejo iPhone o comercializarlo, pero es mejor que lo vendas tú mismo.

Cómo vender tu viejo teléfono, opción 3: Véndelo tú mismo

Vender un iPhone es lo que seguramente te generará la mayor ganancia, aunque implica riesgos y molestias.

Craigslist: Craigslist es la opción más riesgosa, pero recibirás efectivo por tu dispositivo. El mayor reto aquí es encontrar compradores —que lleguen, siquiera. Deberás estar preparado para algún posible timo.

Si decides usar Craigslist o alguna otra opción para vender un teléfono iOS de particular a particular, asegúrate de encontrarte con el comprador en un sitio público y bien iluminado (muchos departamentos de policía ofrecen sus estacionamientos como sitios para este tipo de transacciones). Para hacer la transacción más tranquila, asegúrate de que queda claro en el acuerdo previo al encuentro; tu cliente debe saber desde antes el precio, las condiciones del teléfono y el operador telefónico al que está vinculado (especialmente si el teléfono está desbloqueado).

eBay: Si no te molesta tener que trabajar un poco más —publicarlo, enviarlo y pagar una mínima cuota de venta— eBay es una mejor opción que Craigslist para vender un iPhone usado. Debido a que eBay ofrece protección a sus compradores, la gente se siente más cómoda comprando cosas a extraños a través del sitio.

¿Lo malo? Las cuotas. eBay hace un cargo de venta a productos vendidos a través del sitio: 10 por ciento del costo final (precio de venta). Si aceptas el pago a través de PayPal, cobra una cuota de 2.9 por ciento (4 por ciento si es una venta internacional) del precio de venta.

Para darle un precio a tu dispositivo, busca tu modelo en eBay y revisa las listas de artículos vendidos. Al momento de escribir este artículo, estos eran los rangos de precios de iPhones en eBay:

iPhone X (64GB): US$350-US$450

iPhone 8 Plus (64GB): US$300-US$400



iPhone 7 (64GB): US$100-US$200

Si hay una desventaja al vender tu iPhone en eBay, es el riesgo potencial de remordimiento de los compradores. eBay ofrece protección tanto al vendedor como al comprador, pero el servicio al cliente tiende a ponerse del lado del comprador en caso de disputa. Los estafadores saben cómo sacar ventaja de esto. Puedes minimizar el riesgo al documentar todo (incluyendo tomar fotos o capturas de pantalla del número IMEI del teléfono) y asegurarte de obtener un comprobante de entrega firmado.

Cuándo vender tu viejo iPhone: Ahora mismo

La más reciente camada de iPhone está a la venta desde septiembre, lo que significa que tu teléfono viejo pierde valor cada día. De hecho, se calcula que en 24 horas tras la presentación del iPhone 11, tu viejo teléfono pierde 30 por ciento del valor de reventa, según un reporte reciente de la empresa Decluttr, dedicada a arreglar iPhone viejos. Eso concuerda con los números que hemos visto en años recientes, lo mismo que con un reporte similar de MusicMagpie sobre la depreciación de los teléfonos móviles.

Una preocupación es que si vendes tu teléfono antiguo de inmediato, no tendrás teléfono hasta que llegue el nuevo. Afortunadamente, muchos de los servicios de recompra y canje mencionados anteriormente te dan un período de gracia (también conocido como "bloqueo de precios") de hasta 30 días después de vender el teléfono antes de que debas enviarlo, tiempo suficiente, con suerte, para comprar y recibir tu nuevo teléfono y migres todo (incluida la tarjeta SIM, ¡no lo olvides!).

Lo que debes saber antes de vender tu viejo iPhone

Ya sea que vendas el iPhone tú mismo o lo canjees con una tercera compañía, hay algunas cosas que debes saber para asegurarte de que tu información esté segura:

Respáldala : Haz un respaldo de la información importante —incluidos contactos, videos y aplicaciones— utilizando el servicio iCloud de Apple o algún otro servicio de almacenamiento en la nube.

: Haz un respaldo de la información importante —incluidos contactos, videos y aplicaciones— utilizando el servicio iCloud de Apple o algún otro servicio de almacenamiento en la nube. Apaga la función Find My : La aplicación de Apple Find My Settings > [tu nombre de usuario] > Find My y apágala.

: La aplicación de Apple y apágala. Límpialo : Salte de todas las aplicaciones, servicios y cuentas conectadas (como tu cuenta de iCloud). Luego, abre el app de Settings y ve a General > Reset > Erase All Content and Settings (General > Reset >Borrar todo el contenido y configuración). Una vez hecho esto, puedes también ir a General > Reset > Reset All Settings para restaurar la configuración de fábrica del iPhone, por si acaso.

: Salte de todas las aplicaciones, servicios y cuentas conectadas (como tu cuenta de iCloud). Luego, abre el app de y ve a (General > Reset >Borrar todo el contenido y configuración). Una vez hecho esto, puedes también ir a para restaurar la configuración de fábrica del iPhone, por si acaso. Quita la tarjeta SIM: No te olvides de sacar la tarjeta SIM, la cual seguramente necesitarás para el nuevo teléfono y mantener tu mismo número y servicio.

Recibirás la mayor cantidad de dinero por tu teléfono si está en perfecto estado, pero aún puedes hacer un buen trato si está en "buenas" condiciones: sin grietas en la pantalla, sin grandes abolladuras o rasguños en la carcasa, sin daños por agua y todo funciona bien (lo que significa que el teléfono se enciende, carga, etc.).

Si tu teléfono está dañado, quizás aún puedas obtener algo por él, incluso si no enciende. No vale la pena reparar una pantalla rota antes de venderla, pero si tu pantalla está ligeramente dañada, por ejemplo, una pequeña grieta en la esquina, es posible que quieras venderla por tu cuenta en lugar de cambiarla. Un individuo puede estar dispuesto a pasar por alto el daño superficial de la pantalla por un buen precio.

¿Ya has pasado por este proceso para comprar un teléfono nuevo? ¿Qué opción elegiste y cómo fue tu experiencia? ¡Cuéntanoslo en los comentarios!

Nota del editor: Este artículo se publicó previamente, pero se ha actualizado toda la información en enero de 2020.