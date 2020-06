Estas son las 5 mejores nuevas funciones de Android 11

Jason Cipriani/CNET

Google lanzó esta semana la primera versión beta pública de Android 11 y llega con muchas funciones ocultas para que los desarrolladores las aprovechen, pero los usuarios habituales tampoco se quedan afuera. Puedes instalar la primera versión beta en este momento siempre que tengas uno de estos teléfonos. Me inscribí para participar en el programa beta en un Pixel 4 XL y he estado analizando la actualización.

Somos grandes fans de la nueva página de controles rápidos que es de fácil acceso e increíblemente útil, junto con los controles de medios renovados, mientras que las sugerencias de aplicaciones y las llamadas Bubbles tomarán un tiempo para acostumbrarse.

Si bien estamos seguros de que Google tiene más sorpresas para Android 11 guardadas para nosotros, aquí te mostramos cinco características que hemos probado y sabemos que te encantarán cuando se lance más adelante este año.

Android 11: Los controles rápidos son geniales

Lo primero que debes hacer después de instalar Android 11, ya sea en versión beta pública o cuando se lance oficialmente, es presionar prolongadamente el botón de encendido en yu teléfono para que aparezca la nueva pantalla de controles rápidos. En mi Pixel, al menos, esta pantalla brinda opciones de control de energía en la parte superior, proporciona accesos directos a tus tarjetas de Google Pay y tarjetas de embarque, y luego, debajo de eso, encontrarás mi característica favorita de Android 11: controles rápidos para el hogar inteligente dispositivos.

Mi teléfono seleccionó automáticamente algunos dispositivos que he vinculado a Google Assistant, como el termostato Nest en mi oficina y mi timbre de video Nest. Incluso puedo ver una transmisión en vivo desde mi timbre directamente en esta pantalla, sin tener que abrir la aplicación Nest (que es lenta y difícil de usar). Es genial.

Puedes agregar o quitar dispositivos de tu hogar inteligente tocando el botón de menú y seleccionando agregar o editar controles.

Bubbles: Burbujas para mensajear a tus amigos

¿Te acuerdas de las burbujas? Se suponía que esta característica era parte de Android 10, pero Google la eliminó en el último minuto. Bueno, pues están de regreso.

Las burbujas son similares a la función de "cabezas de chat" de Facebook Messenger. Cuando se activa, un pequeño avatar, o Bubble (burbuja), se aparece en tu pantalla sin importar qué aplicación estés utilizando. Toca el avatar y se abrirá una pequeña ventana para que puedas leer y enviar nuevos mensajes en ese hilo, sin abrir completamente la aplicación. Puedes arrastrar la burbuja alrededor de tu pantalla o arrastrarla a la parte inferior de la pantalla para eliminarla.

En la primera versión beta pública, la única aplicación que parece funcionar con Bubbles en este momento es Facebook Messenger. Incluso entonces, no funciona completamente. Esperamos que Google solucione los problemas antes del lanzamiento completo de Android 11.

Para usar Bubbles en una conversación, habrá un pequeño icono de Bubbles en la esquina inferior derecha de la notificación. Al tocarlo, se habilitarán inmediatamente las burbujas para ese hilo.

Otra forma de activar Bubbles para conversaciones específicas es presionar prolongadamente una notificación y marcarla como prioridad. Hacerlo no solo activará Bubbles para ese hilo, sino que también permitirá que esa conversación interrumpa el No molestar asegurando que no te pierdas ningún mensaje.

Las nuevas sugerencias de apps están muy bien

Inmediatamente después de instalar la versión beta pública de Android 11 y desbloquear mi Pixel 4 XL, recibí una opción para habilitar sugerencias de aplicaciones en la pantalla de inicio. Inseguro de qué era exactamente eso, acepté de mala gana. Resulta que es ago bastante genial.

Anteriormente, Android hacía sugerencias en el cajón de aplicaciones que creía que querrías usar, según la hora del día y otros factores misteriosos. En Android 11, ahora hay una fila de sugerencias de aplicaciones en la parte inferior de la pantalla de inicio donde normalmente se mostraría la base de aplicaciones principal.

Las aplicaciones tienen un borde brillante a su alrededor y cambian con frecuencia cuando regresas a la pantalla de inicio mientras usas tu teléfono. Puedes mantener presionado cualquiera de los íconos de la aplicación para anclar esa sugerencia en tu pantalla de inicio.

También puedes bloquear las aplicaciones para que no aparezcan como sugerencias si no deseas que aparezca algo como Gmail aunque use una aplicación de correo electrónico diferente.

Para acceder a las Sugerencias de aplicaciones y personalizar cómo funciona para ti, mantén presionada la pantalla de inicio y selecciona Configuración de inicio y luego Sugerencias. Allí puedes controlar las sugerencias en el cajón de aplicaciones y en la pantalla de inicio o bloquear que las aplicaciones aparezcan en la lista.

Android 11 mejora sus controles multimedia

En el anuncio de la beta pública para Android 11, Google mostró una nueva interfaz de control de música que lucía increíble. En lugar de que los controles de reproducción se parezcan más a una notificación pendiente, se colocan en el panel de Configuración rápida en la parte superior de la pantalla. Y cuando interactúas con ellos, hay una nueva opción para controlar dónde se reproduce la música.

Por ejemplo, si tienes los nuevos Pixel Buds 2 de Google y un Nest Hub, puedes cambiar rápidamente entre los dos dispositivos con un par de toques.

Si instalas la versión beta de Android 11, no podrás encontrar la función cuando comiences a reproducir música, pero no te desanimes, está ahí, pero está oculto.

Deberás habilitar las Opciones de desarrollador en tu teléfono abriendo la aplicación Configuración y yendo a Acerca del teléfono. Desplázate hasta la parte inferior de la pantalla donde encontrarás Build Number. Púlsalo hasta que aparezca una pequeña notificación que dice algo como "¡Felicidades! Ahora eres un desarrollador".

A continuación, tendrás que ir a Opciones de desarrollador en Configuración > Sistema. Una vez allí, busca la reanudación de medios, enciéndelo y luego reinicia tu teléfono.

La próxima vez que comiences a reproducir música, ya vas a ver los nuevos controles multimedia.

¡Al fin! Una forma de grabar tu pantalla

Las capturas de pantalla son una forma rápida y fácil de capturar algo en la pantalla, pero hay momentos en que una grabación se adapta mejor a la tarea en cuestión. Por ejemplo, si deseas mostrar tus habilidades de juego, o resaltar los pasos para reproducir una grabación de pantalla de error.

Puedes encontrar la herramienta Screen Record en el panel de Configuración rápida después de instalar Android 11. Si no está visible, toca el ícono de lápiz para agregarlo a tu panel.

Toca el icono Grabar pantalla y selecciona si deseas que tu micrófono grabe audio y si deseas que tus interacciones táctiles se resalten en el video. Para detener la grabación, toca la notificación Grabar pantalla. El video se guardará en el carrete de la cámara, donde podrás editar y compartir la grabación.

Vamos a seguir analizando Android 11 y ver qué otras cosas están ocultas o agregadas durante el resto del proceso beta. Mientras tanto, si no puedes esperar a que Android 11 se lance más adelante este año, puedes instalarlo ahora mismo.