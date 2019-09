Sarah Tew/CNET

A pesar del reciente resurgimiento del vinilo, el futuro del consumo de música se encuentra en el streaming.

El streaming de música es barato o en el caso de Pandora y Spotify, gratis. Además, es más conveniente que un formato físico en forma de CD y la calidad de sonido es buena.

La mayoría de servicios de música tienen catálogos de más de 40 millones de canciones, pero cada uno de los servicios tiene ventajas y desventajas, más allá del número de canciones disponibles. Esta guía detalla las principales opciones de streaming de música —Spotify, Apple Music, Pandora y Tidal— así como Google Play Music y Amazon Music Unlimited, para ayudarte a decidir cuál se merece tu dinero. Hemos dejado fuera los servicios que reproducen música en formato radio.

Nuestro favorito: Spotify es el mejor para la mayoría

Vayamos al grano. Mientras que es una competencia cerrada entre Spotify y Apple Music, Spotify se lleva la victoria por su interfaz divertida y fácil de usar, un extenso catálogo y la mejor compatibilidad de dispositivos. El plan gratuito de Spotify tuvo mejoras recientemente, lo que lo convierte en la mejor opción gratuita de streaming de música.

Apple Music llega en segundo lugar, en parte porque es el único de los cuatro grandes servicios de streaming de música en tener un casillero digital donde almacenar tus propias canciones. Y, si tienes un Apple HomePod, necesitarás de este servicio si quieres reproducir música con un comando de voz.

En tercer lugar está Tidal, que también merece tu consideración si buscas la mejor calidad de audio.

Google Play Music y Amazon Music Unlimited están en el ruido. Aunque no encabezan nuestra lista, estos dos servicios son opciones valiosas para aquellos que tienen necesidades y requisitos específicos. Por ejemplo, si el servicio desprovisto de anuncios YouTube Red es importante, Google Play Music lo incluye de manera gratuita. Y Amazon ofrece una versión descontada para para Echo.

Aunque el servicio gratuito de Pandora es excelente, su servicio a la carta sigue quedándose atrás en cuanto a la extensión de su catálogo.

También cabe mencionar a Qobuz, que se lanzó en Estados Unidos en 2019. Es aún muy pronto para pronunciarnos, pero a primer vistazo este rival de Tidal ofrece una interfaz limpia, transmisiones en alta resolución y la opción de comprar música. El catálogo no está al nivel de Tidal ni Spotify.

Y, recuerda: Estos planes ofrecen períodos de prueba gratuita, y la inscripción está libre contratos. Por lo que puedes entrar y salir del servicio como te plazca.

A continuación te contamos lo que pensamos de los seis servicios principales de streaming de música en orden alfabético. Todos estos servicios funcionan en las principales plataformas: Android, iOS, PC y Mac.

Spotify

Spotify es el pionero en el espacio del streaming de música y quizá el más conocido. Ofrece una variedad de servicios de descubrimiento de música que incluyen la lista de reproducción Weekly Discovery (Descubrimiento semanal); está también constantemente experimentando con nuevos servicios. la integración con Facebook (que es opcional) hace que compartir música sea más fácil que en servicios rivales. Así puedes enviar una canción o un álbum, colaborar en la creación de una lista de reproducción con tus amigos, o ver lo que tus amigos en Facebook están escuchando.

Lo bueno

La versión gratuita es impresionantemente robusta.

Es fácil crear tu propia lista de reproducción y sincronizarlas para escucharlas offline.

Los apps son fáciles de usar y se actualizan con frecuencia; tienen suficientes funciones sin resultar abrumador.

Te permite seguir artistas y que se te notifique cuando lanzan nueva música o anuncian un nuevo concierto.

Listas de reproducción personalizables.

Spotify Connect simplifica conectar bocinas inalámbricas y recibidores AV.

Lo malo

Los anuncios en la versión gratuita pueden resultar molestos.

Este servicio es ideal para: Personas que quieren un servicio sólido, especialmente aquellos que gustan de crear, navegar y compartir listas de reproducción.

Apple Music



Aunque tuvo algunos problemas al principio, Apple Music se ha convertido en uno de los servicios de streaming de música más populares. Ofrece muchas funciones y una amplia gama de descuentos para familias y estudiantes. También cuenta con un montón de listas de reproducción, muchas de las cuales han sido elaboradas por músicos. Sin embargo, el servicio todavía carece de las robustas opciones para compartir que están integradas en Spotify.

Lo bueno

Combina tu biblioteca de iTunes con música que no has comprado, que completa lo que puedes reproducir.

Una mezcla de expertos en música y algoritmos te ayudan a encontrar la música que te gusta en base a lo que has reproducido.

Puedes controlar lo que escuchas o buscar nuevas canciones a través de Siri en dispositivos iOS.

Tiene un baúl de canciones a través de iTunes Match

Es actualmente la única opción que tienen los usuarios de Apple HomePod que usan comandos de voz.

Lo malo

Como es de esperarse, el app para Android y la experiencia no son tan fluidos como en el app de iOS.

No funciona con iPods antiguos (con excepción del iPod Touch).

Este servicio es ideal para: Aquellos que quieren escuchar canciones y álbumes que han añadido a su iTunes o que usan una Apple HomePod.

Tidal



Propiedad de la estrella del hip-hop Jay-Z, Tidal es el único servicio de streaming de música que ofrece transmisión de música en audio original con calidad de sonido casi idéntico —si no mejor— que un CD. Tidal ha ofrecido contenido exclusivo en el pasado de Beyoncé y su álbum Lemonade y de Kanye West y su álbum The Life of Pablo. Sin embargo, a veces algunos álbumes brillan por su ausencia como todos los discos de Metallica.

Lo bueno

Transmisión de música en alta fidelidad.

Mucho contenido de video, incluyendo livestream de conciertos.

A veces ofrece preventa de boletos.

Un gran enfoque en artistas poco conocidos (mayormente del género hip-hop).

Perfiles y reseñas en cada página.



Lo malo

Los apps móviles y el reproductor en la Web no son tan sencillos y directos como los de la competencia.

Su catálogo no es tan completo como el de Spotify.

Este servicio es ideal para: Para los puristas que gustan de la calidad de sonido y descubrir nuevos artistas.

Google Play Music



Aunque pronto será reemplazado por YouTube Music, Google Play Music funciona como un servicio de streaming de música y como un baúl de canciones. Te permite almacenar y reproducir tu biblioteca completa de canciones (hasta 50,000 canciones), así como también hacer streaming de cualquiera de los 30 millones de canciones en su catálogo. En lugar de listas de reproducción, las estaciones de radio son la característica sobresaliente de Play Music.

Reproduciendo: Mira esto: Trucos para aprovechar YouTube Music

Lo bueno

Este servicio híbrido integra de manera fluida tu colección personal con tu catálogo de streaming.

La cuota mensual incluye suscripción a YouTube Music: streaming desprovisto de comerciales en YouTube y YouTube Music.

Ofrece un baúl de canciones de forma gratuita.

Lo malo

La ausencia de una fecha o cronología de cuándo se reemplazará el servicio es frustrante. .

La interfaz es menos divertida que la de sus rivales, especialmente en la versión de escritorio.

Este servicio es ideal para: Los fanáticos de Google que quieren combinar la música que han comprado con selecciones de streaming.

Amazon Music Unlimited

Amazon Music Unlimited es la versión "adulta" de Amazon Prime Music que los suscriptores de Prime obtienen de manera "gratuita". Ofrece un catálogo expandido por una tarifa extra al mes. El servicio resalta listas de reproducción y estaciones de radio que se agrupan alrededor de los artistas que ya has escuchado.

Lo bueno

Si eres miembro de Amazon Prime, es el servicio más barato.

Las letras de las canciones aparecen automáticamente.

Ofrece estaciones de música gratuita para Amazon Echo, Echo Dot y Amazon Tap (que incluye anuncios).

Lo malo

Los perfiles de los artistas no tienen biografías.

Dice que tiene "decenas de millones" de canciones, pero no está claro si su catálogo es tan grande como el de sus rivales.

El servicio ya no incluye un baúl de canciones.

Este servicio es ideal para: Los miembros de Amazon Prime que quieren ahorrarse unos dólares en un catálogo de música decente.

Pandora Premium

Pandora, que ahora es un servicio de streaming de música con todas las de la ley con la adición de los niveles Premium y Plus, también ofrece uno de los servicios de radio más populares en Estados Unidos. Por ello, la empresa ofrece más flexibilidad que la mayoría de sus rivales.

Lo bueno

El servicio disfruta de una de las bases de usuarios más grandes, gracias a su versión gratuita.



El proyecto Music Genome Project analiza cada canción de acuerdo a 450 atributos distintos para dar mejores sugerencias.



Lo malo

El tamaño del catálogo no está al nivel de la competencia (se calcula que son 2 millones de canciones).



Su calidad de audio está entre los más bajos, aun con la suscripción Premium (192Kbps).



No ofrece suficiente incentivo para actualizarte.



No está disponible fuera de Estados Unidos.



Este servicio es ideal para: Pandora Premium es lo más atractivo para los usuarios de Pandora que quieren seleccionar lo que quieren escuchar. Pero a nadie más le interesaría este servicio.

Servicios de streaming de música: Comparación

Amazon Music Unlimited Apple Music Google Play Music Pandora Spotify Tidal Cuota mensual Miembros de Prime: US$7.99/. Los que no tienen Prime: US$9.99. Servicio con Alexa: gratis US$9.99, US$9.99 Plus: US$4.99; Premium: US$9.99 US$9.99, US$12.99 con Hulu Premium: US$9.99; HiFi: US$19.99 ¿Tiene versión gratuita? Sí, con anuncios No Sí Sí, con anuncios Sí, con anuncios No Período de prueba gratuita 30 días 3 meses 30 días 60 días 30 días 3 meses













Tamaño de su catálogo 'Decenas de millones' 50 millones Más de 40 millones 2 millones 50 millones 50 millones Máximo bitrate 256Kbps 256Kbps 320Kbps 192Kbps 320Kbps 1,411Kbps ¿Se puede compartir con familiares? Sí, US$14.99, hasta un máximo de 6 usuarios Sí, US$14.99, hasta un máximo de 6 usuarios Sí, $14.99 al mes hasta un máximo de 6 usuarios Sí, US$14.99 hasta un máximo de 6 usuarios Sí, $5 al mes por usuario adicional, máximo de 5 usuarios Sí, 50 por ciento de descuento por cada cuenta adicional, hasta un máximo de 4 Descuento estudiantil No Sí, precio varía por país No US$4.99 (Premium) US$4.99 (sólo en Estados Unidos) Premium: US$4.99, HiFi: US$9.99 (sólo en Estados Unidos) Descuento para miembros del ejército No No No Sí No Sí Se puede escuchar offline Móvil y en escritorio Solo en móvil Solo en móvil Solo en móvil Móvil y escritorio Solo en móvil Estaciones de radio Sí Sí Sí Sí Sí No Podcasts No No Sí Sí Sí Sí Videos musicales No Sí No No Sí Sí Función de baúl de canciones No Sí Sí No No No