El mejor equipo para juntas online: Cámaras Web, luces, trípodes y más

Ya sea que estés trabajando o en una reunión de amigos o con la familia, en esta época de confinamiento por la pandemia del coronavirus la mayoría de tus interacciones sociales, ya sea profesionales como personales, se realizan en línea. Zoom es la plataforma que predomina para juntas de trabajo, mientras que las personales suelen llevarse a cabo en FaceTime, Google Hangouts o Instagram. Cualquiera que sea la plataforma, no importa, las videollamadas se han convertido en la nueva forma normal de convivencia, así que ha llegado el momento de mejorar el equipo que tienes para hacer videos.

Esto involucra aprender lo fundamental para salir en cámara —desde escoger el ambiente óptimo, posicionar las lentes de la cámara y optimizar las condiciones de iluminación. La otra parte es tener el equipo correcto. Y en la mayoría de los casos, perdón que lo diga, la cámara y el micrófono que están en tu laptop son muy malas —y están evitando que te conectes efectivamente y como quisieras a través del video.

Actualizar la tecnología que usas para video y sonido es muy fácil desde la perspectiva técnica, sin embargo, y relativamente asequible —y mejorará dramáticamente tus niveles de producción en tus reuniones virtuales. Hemos hecho una pequeña lista de favoritos: cámaras, micrófonos y otro tipo de equipo que mejorará la calidad de tu video en reuniones en línea.

(Los precios eran precisos al momento de la publicación original, pero pueden fluctuar —especialmente ante la creciente demanda de estos productos. Asimismo, la existencia y tiempos de envío están cambiando, así que revisa esos detalles antes de realizar tu compra).

GripTight/Amazon

Es difícil hacer varias cosas a la vez que estás en una videoconferencia: abrir y cerrar aplicaciones, redimensionar los navegadores y las ventanas, todo mientras hablas con tu jefe en tu videollamada de Google Hangouts o Zoom —puede ser un poco demasiado. Una solución es descargar toda la carga de audio y video afuera de la computadora a tu teléfono —que quizá tenga una mejor cámara, calidad de video y mejor micrófono—, liberando la laptop para tomar notas, consultar documentos y hojas de cálculo o lo que sea.

Si vas a hacer esto, necesitarás un trípode ajustable que pueda sostener tu teléfono de manera estable —y a un ángulo que te beneficie visualmente. A mí me gusta el trípode de Joby, que incluye un clip lo suficientemente grande para acomodar mi iPhone XS Max. Y también me gustan los Gorillapods flexibles de la compañía, que se pueden asir alrededor de postes o de superficies no planas.