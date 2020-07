Las mascarillas más lujosas: Desde cristales Swarovski hasta seda

Para las noticias e información actualizada sobre la pandemia del coronavirus, visita la página web de la OMS

Las máscaras llegaron para quedarse. Con los casos de COVID-19 en aumento en Estados Unidos, Latinoamérica y otras regiones del mundo, el requiso de usar una máscara se está volviendo más y más común.

Las opciones abundas. Puedes hacer tu propia mascarilla o comprar una en una tienda online. Y, si tus bolsillos son un poco más amplios, hay opciones de lujo, como estas seis marcas que que listamos a continuación.

Lo que debes saber sobre máscaras y coronavirus

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan que toda persona mayor de 2 años debe usar máscara cuando están en público o cuando están con personas con quienes con viven.

Algunos expertos sostienen que el coronavirus se transmite por el aire, aunque esto no está oficialmente confirmado.

Las máscaras con varias capas pueden interceptar más gotículas respiratorias emitidas por estornudos, tos o por hablar.

Lava la más antes y después de usarla.

La máscara debe cubrir tu nariz y barbilla y ser lo suficientemente ajustada como para evitar cualquier espacio.

Michael Ngo Michael Ngo, un diseñador que crea estilos para las celebridades, está vendiendo máscaras al público en general. Los precios de sus lujosas mascarillas van desde US$100 para una máscara de vinilo hasta una máscara incrustada con cristales Swarovski que cuesta US$500. Todas las ganancias se destinarán al banco de alimentos LA Food Bank.

xSuit xSuit, una empresa de vestimenta para hombres, ha diseñado máscaras para hombres y mujeres. Puedes escoger máscaras con flores, alas 3D y más. Las máscaras cuestan US$120.

Proenza Schouler Proenza Schouler, una marca de ropa y accesorios para mujeres con base en Nueva York, está diseñando máscaras por tiempo limitado con la tela de la colección de la marca por US$100. Todas las ganancias se donarán al fondo de emergencia de COVID-19 del alcalde de Nueva York.

Collina Strada Las máscaras de Collina Strada están confeccionadas con materiales que ya no están disponibles y se consideran únicas debido a que están hechas con tela de cantidad limitada. Cada máscara tiene lazos y moños y cuesta US$100.

Akris Akris ofrece máscaras en varios colores por US$100. El 50 por ciento de las ganancias se donarán a The Children's Defense Fund.

VPL VPL es una empresa de vestidos de baño y artículos para el hogar que ahora está diseñando máscaras. Una de sus máscaras hecha con seda japonesa cuesta US$125. Ten en cuenta que las máscaras de seda solo se pueden lavar en seco.