10 características ocultas de MacOS que necesitas saber

Si actualizaste tu sistema operativo a MacOS Sierra, entonces probablemente estés familiarizado con sus principales características, lo mismo si usas Siri para habar a tu Mac, desbloquearla con tu Apple Watch o cortar y pegar de tu Mac a tu iPhone o al revés con la pizarra universal. Quizás uses iCloud para sincronizar todos tus dispositivos u optimizar tu capacidad de almacenamiento mientras usas Apple Pay para comprar desde tu Mac, a la vez que miras un video en la ventana PIP de Sierra.

Además de estas características principales, es posibles que algunas menos importantes se te hayan escapado. Aquí te las presentamos para ayudarte a sacar el máximo provecho a MacOS Sierra.

1. Pestañas de los apps

Las pestañas ya no son sólo para los navegadores. Con MacOS Sierra, puedes usar las pestañas en aplicaciones que no sean Safari (o tu navegador favorito). Abre Finder o Maps, por ejemplo, y oprime Command-T para abrir una nueva pestaña. Otros apps como Mail y TextEdit te permiten usar pestañas, pero no apoyan el atajo de teclado Command-T. Para esas aplicaciones, se abre una pestaña cuando usas File para abrir una nueva ventana en Mail o un nuevo archivo en TextEdit.

Si se abre una nueva ventana en vez de una pestaña, ve a System Preferences > Dock y configura Prefer tabs when opening documents a Always.

Y si te ves con varias ventanas abiertas en el escritorio para una sola aplicación, puedes combinarlas en una ventana con pestañas con Window > Merge All Windows.

Foto de Captura de pantalla de Matt Elliott/CNET

2. Filtros del correo

El app Mail tiene filtros para ayudarte a manejar mejor la bandeja de mensajes recibidos. En la parte superior de esa bandeja hay un botón redondo pequeño con tres líneas de longitud decreciente. Haz clic en el botón para filtrar tu bandeja de mensajes recibidos. La configuración estándar es que te muestre todos los mensajes que no has leído, pero si haces clic en el texto azul, puedes filtrar los mensajes sobre la base de otros criterios.

Si no ves este botón, entonces probablemente estás usando la configuración estándar de Mail. Para cambiarla, ve a Mail > Preferences > Viewing y desmarca la cuadrícula que dice Use classic layout.

Foto de Captura de pantalla de Matt Elliott/CNET

3. Nuevas herramientas de edición en Photos

La nueva prestación importante en el app Photos son los nuevos álbumes de recuerdos que genera. Dentro del app hay dos nuevas herramientas de edición: Brillantez y Markup.

Cuando estés editando una foto, la nueva barra deslizante Brillantez se puede usar en la sección Light (Luz) en el menú de Adjust (Ajustar). Apple dice que "aclara zonas oscuras y reduce la brillantez de las zonas brillantes para revelar detalles ocultos, que dan más fuerza a la imagen". En mi opinion, combina efectivamente los ajustes de Highlights (Zonas claras), Shadows (Sombras), Brightness (Brillantez) y Contrast (Contraste).

Al final de la columna de herramientas de edición en el borde derecho de Photos, haz clic en el botón de tres puntos para acceder a la nueva herramienta Markup. Al igual que con Mail y Preview, puedes usar Markup para agregar texto, flechas, líneas y otras anotaciones a una foto.

Foto de Captura de pantalla de Matt Elliott/CNET

4. Colaboración en Notes

Ahora puedes compartir una nota en el app Notes para colaborar en un ejercicio. Abre una nota y haz clic en el nuevo botón de compartir en la parte superior de la ventana. Escoge cómo te gustaría enviar la invitación, escribe el nombre del contacto y oprime Share. Una vez aceptada la invitación, el invitado a colaborar en la nota puede agregar, editar y eliminar contenido.

5. Letras en iTunes

Para tu próxima fiesta de karaoke, saca tu Mac. iTunes ahora te permite ver la letra de las canciones mientras las escuchas. Para ver las letras de la canción que escuchas en iTunes, haz clic en el botón Up Next y después en Lyrics. Tendrás que manejar manualmente la letra para ir al mismo ritmo que la música, lo que reduce la eficiencia de esta característica, pero es preferible a usar Google, que te envía a un sitio lleno de publicidad.

Foto de Captura de pantalla de Matt Elliott/CNET

6. Vistas preliminares y tapbacks con Messages

Los mensajes en MacOS Sierra no han recibido las grandes prestaciones que su hermano consiguió en iOS. No tienes efectos de burbuja ni fuegos artificiales, pegatinas o apps de iMessage en la Mac, pero sí un par de características útiles.

La primera es la vista preliminar de los URL. Cuando envías o recibes un enlace, Messages ofrece cierto nivel de contexto en el título y una imagen de la página del enlace.

La segunda son los tapbacks para respuestas rápidas. Haz clic con el botón derecho del ratón en la burbuja de un mensaje y escoge Tapback para enviar una respuesta.

7. Un Safari más seguro y flexible

Para mejorar la seguridad (y la duración de la batería), Safari ha favorecido HTML5 por encima de Flash, Java y otros plug-ins. Con Safari 10 en MacOS Sierra, los tienes todos. Es decir, Safari evita Flash y otros plug-ins pero te permite usarlos caso por caso.

Usemos Flash como ejemplo, puesto que es el plug-in más usado. En sitios que ofrecen tanto HTML5 como Flash, Safari se decanta por HTML5 informando al sitio que no tienes Flash instalado, aunque lo tengas. En los sitios que exigen Flash para mostrar el contenido, Safari muestra un enlace para instalar o activar Flash. Cuando haces clic en ese enlace, Safari entonces admite al sitio que estás visitando que sí tienes Flash instalado y te pregunta si quieres Use every time (Usarlo siempre) o Use Once (Usar una vez) en ese sitio.

Esta solución hace que el uso de Flash se mantenga al mínimo sin obligarte a usar otro navegador para ver el contenido que quieres y que requiere Flash u otro plug-in.

Foto de Captura de pantalla de Matt Elliott/CNET

8. Dos nuevas opciones en Teclado

Probablemente escribes tantas palabras en tu teléfono como en tu Mac. Para combinar esas dos experiencias, Apple ha agregado dos nuevas características de teclado a MacOS Sierra para hacer que teclear en tu Mac se parezca más a teclear en tu teléfono. Ve a System Preferences > Keyboard > Text y encontrarás dos nuevas opciones, Capitalize words automatically (Escribr palabras en mayúsculas automáticamente) y Add period with double-space (Agregar punto con doble espacio).

9. El regreso del RAID Assistant

Apple eliminó el apoyo a RAID en Disk Utilities en OS X El Capitan, pero ha regresado triunfalmente en MacOS Sierra. Abre Disk Utility y bajo el menú de File encontrarás una línea familiar al final para tener acceso a RAID Assistant.

Foto de Captura de pantalla de Matt Elliott/CNET

10. Se acabó el Game Center

Al igual que con iOS 10, MacOS Sierra le dijo adiós al Game Center. Si tienes juegos vinculados con tu cuenta en el Game Center, esa información está incluida directamente en el juego a través de Apple GameKit, lo que te deja con una aplicación menos ocupando espacio en tu Mac.