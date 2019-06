¿No puedes ingresar a tu Mac? Restablece tu contraseña y entra sin problemas

CNET

Si alguna vez olvidaste la contraseña de tu Mac, ya sabrás el pánico que comienza a tomar control con cada intento fallido de iniciar sesión. En lugar de enloquecer, respira hondo y encuentra consuelo en el hecho de que solo estás a pocos minutos de volver a entrar en tu Mac.

Afortunadamente, macOS incluye herramientas integradas para restablecer la contraseña de tu cuenta en situaciones como esta. La herramienta que utilices dependerá de si has vinculado o no tu Apple ID a tu cuenta de usuario en la Mac durante la configuración. Si no lo hiciste, está bien, todavía tienes otra opción para restablecer la contraseña de tu cuenta.

Usa Recovery Mode para restablecer tu contraseña

Tendrá que iniciar tu Mac en modo de recuperación (Recovery Mode) para acceder a la herramienta de restablecimiento de contraseña. He encontrado que la forma más fácil de hacerlo es apagando tu Mac (en lugar de reiniciar tu Mac y tratar de cronometrar el atajo de teclado).

Con tu Mac apagada, mantén presionadas las teclas Comando y R en tu teclado, luego presiona el botón de encendido. Mantén presionado Command + R hasta que veas una barra de progreso debajo del logo de Apple.

Con tu Mac ahora en modo de recuperación, haz clic en Utilidades en la barra de menú y luego en Terminal. Aparecerá una nueva ventana, esperando que ingreses un comando. Escribe "resetpassword", como una palabra toda pegada, sin comillas, y presiona Return.

Cierra la ventana de la Terminal, donde encontrarás la herramienta Restablecer contraseña. Se mostrará una lista de todas las cuentas de usuario en tu Mac. Para restablecer la contraseña de tu cuenta, deberás establecer una nueva contraseña para todos los usuarios. Asegúrate de anotar la nueva contraseña para cualquier persona con quien compartes tu Mac.

Usa tu Apple ID para restablecer tu contraseña

Después de ingresar la contraseña de usuario incorrecta varias veces, es posible que se te pregunte si deseas restablecer la contraseña usando tu ID de Apple. Alternativamente, puedes hacer clic en el icono de signo de interrogación en el campo de texto de la contraseña seguido del icono de flecha para activar el mismo proceso.

Después de ingresar su dirección de correo electrónico y tu Apple ID, una alerta te informará que se creará un nuevo llavero que almacena tus contraseñas, pero tu antiguo llavero permanecerá guardado en tu Mac. Si alguna vez recuerdas tu contraseña anterior, podrás desbloquear el llavero antiguo. Cuando aparezca esta alerta, simplemente haz clic en Aceptar (OK).

Sigue el resto de las indicaciones para crear una nueva contraseña más fácil de recordar para tu cuenta de usuario.

Cualquiera de los métodos anteriores es una forma efectiva de recuperar el acceso a tu cuenta, o si tu hijo olvidó su contraseña. Por supuesto, si puedes usar esto para ingresar a su Mac, recuerda entonces que también puede hacerlo otra persona que tenga acceso a tu computadora.

