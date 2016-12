La tecla Escape de la Mac: 3 usos sorprendentes

Es muy probable que hayas utilizado la tecla de Escape en la Mac para salir de un app de pantalla completa o como parte del útil atajo de Command-Option-Escape para invocar el menú de Force Quit. Existen, sin embargo, otras cosas útiles que la tecla de Escape puede hacer por ti.

Estos consejos funcionan con Macs que tienen una tecla física de Escape así como también con las MacBook Pro con Touch Bar y su tecla virtual de Escape.

1. Oculta el cursor

Cuando estás viendo un video o fotos, puedes oprimir la tecla de Escape para ocultar el cursor. La próxima vez que muevas el mouse o toques el touchpad, el cursor volverá a aparecer. Además, desde el lanzamiento de OS X El Capitan, puedes mover tu dedo sobre el trackpad para encontrar el cursor si es que lo has perdido.

2. Borra texto en Spotlight

En las ocasiones en que has ingresado una palabra o frase de búsqueda en Spotlight y no has obtenido ningún resultado, puedes cerrar Spotlight y volver a invocarlo. Para un reset más rápido del programa, puedes oprimir la tecla de Escape para borrar el texto que está en la caja de búsqueda, lo que te permite ingresar otro término sin tener que salirte y reabrir Spotlight.

3. Volver a colocar una pestaña en una ventana

Navegadores como Chrome, Firefox y Safari te permiten arrastrar una pestaña desde una ventana a otra. Me encuentro con tantas pestañas abiertas que se vuelven tan pequeñas y con frecuencia selecciono la incorrecta. Cuando encuentras que has seleccionado la pestaña incorrecta, la forma más rápida de devolverla a su antiguo lugar es oprimiendo la tecla Escape.