El lunes, 21 de agosto, el trayecto de la Luna se encontrará temporalmente con la trayectoria del Sol, resultando en un eclipse total de Sol que se podrá observar en algunas partes de Estados Unidos. Ya sea que vivas o no en los estados donde se podrá contemplar la totalidad del eclipse, un eclipse solar es suficientemente raro que vale la pena tomarse unos minutos para presenciarlo.

Estos son cuatro apps, disponibles en Android y iOS, que te ayudarán a planear y presenciar el eclipse total de Sol el 21 de agosto.

Solar Eclipse by Redshift

Capturas de pantalla por Taylor Martin/CNET

Solar Eclipse by Redshift (Android, iOS) ofrece una simulación del eclipse solar desde cuatro perspectivas distintas: una vista desde el Sol, la mejor ubicación para observarlo, tu ubicación actual y una vista del mapa. Esta simulación puede darte una mejor idea de qué ver y qué detectar durante el eclipse.

También puedes probar con un calendario de eclipses que reproduce simulaciones de eclipses pasados y futuros.

Solar Eclipse by Redshift cuesta US$1.99, pero es gratis ahora en Android por tiempo limitado.

Smithsonian Eclipse 2017

Capturas de pantalla por Taylor Martin/CNET

Si no te encuentras en las regiones donde se podrá presenciar el eclipse en su totalidad, podrás observar un eclipse parcial desde tu ubicación actual. Pero también puedes presenciar la transmisión en vivo del eclipse desde tu teléfono con el app Smithsonian Eclipse 2017 (Android, iOS).

Este app te informará del porcentaje del eclipse que puedes ver desde tu ubicación actual, el pronóstico del tiempo y ofrece un mapa interactivo que muestra la ruta donde se presenciará el eclipse en su totalidad. En este mapa interactivo, puedes dar toques y poner un pin para ver el calendario de eventos en ocasión del eclipse en tu localidad.

El app es gratuito.

Total Solar Eclipse

Capturas de pantalla por Taylor Martin/CNET

El app Total Solar Eclipse (Android, iOS) del Exploratorium provee cinco transmisiones en vivo del eclipse de forma simultánea: una transmisión contará con comentarios de los expertos de Exploratorium y científicos de la NASA, otro será presentado por los expertos de Exploratorium en español, y habrá dos vistas de telescopios de Oregon y Wyoming, y otra transmisión con música en vivo del Kronos Quartet.

En este app también encontrarás información adicional sobre eclipses y videos informativos. Si abres los ajustes dentro del app, puedes añadir el eclipse a tu calendario de eventos en el teléfono.

El app es gratuito.

Solar Eclipse Timer

Capturas de pantalla por Taylor Martin/CNET

Si estarás en las regiones donde se podrá observar el eclipse en su totalidad, uno de los apps más útiles es el Solar Eclipse Timer (Android, iOS). El app no resalta por su belleza, pero te guiará a través de las distintas fases del eclipse total con pistas y notificaciones de audio y una cuenta regresiva para los cuatro puntos de contacto.

Sólo tienes que abrir el app, darle un toque a Check Position y luego Get My Location. Usando tus coordenadas en GPS, el app mostrará las horas correctas para los puntos de contacto, calculará la duración del eclipse total y te guiará a lo largo del evento. Si no estás en las regiones donde se podrá observar el eclipse en su totalidad, Solar Eclipse Timer no funcionará.

Solar Eclipse Timer cuesta US$1.99 tanto en la App Store como en Google Play.

Para enterarte de todo lo relacionado con el eclipse solar 2017, no olvides visitar nuestra guía.