Cómo combatir las llamadas spam con un número de teléfono falso

¿Cuántas veces al día suena tu teléfono con una llamada de un número que no reconoces? Imagina si todas las llamadas que recibes provienen de personas que en realidad conoces y no de bots o extraños que están tratando de venderte algo. Firewall es una nueva aplicación para iPhone (que también llegará a Android) para escanear y bloquear llamadas entrantes a tu teléfono, y además te provee números telefónicos falsos que puedes usar cuando devuelves la llamada. He usado el app durante unos días, y mi teléfono no ha recibido llamadas spam y estoy feliz.

Las llamadas spam son molestas y con frecuencia llevan a acciones fraudulentas que quieren sacar tu dinero, hacer que te inscribas a un servicio que no deseas y extraer información que se puede usar para defraudarte.

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) aprobó una propuesta que le da a las operadoras telefónicas más poder para bloquear las robollamadas. Por su parte, la Comisión Federal de Comercio (FTC) también está librando una batalla contra las llamadas spam y el fraude. Hasta Apple está poniendo de su parte al añadir una opción en iOS 13 para bloquear todas las llamadas desconocidas.

Firewall se diferencia de las funciones que llegarán con iOS 13 en que emplea una base de datos para bloquear completamente las llamadas, sin enviarlas al buzón de voz. Pagarás US$4 al mes por el servicio de Firewall y por una cantidad ilimitada de números falsos que aparecen en el identificador (Caller ID) si realizas una llamadas.

Para usar Firewall, necesitas realizar algunos pasos para configurar el app. También hay algunas cosas que debes tener en cuenta. A continuación te lo contamos todo.

Ten en mente lo siguiente

Firewall funciona como el firewall de un servidor al bloquear las llamadas para que nunca lleguen a tu teléfono, en lugar de alertarte cuando una llamada entrante puede ser spam (esto último es lo que usualmente hacen los apps de identificación de llamadas). Por ello, Firewall no toma la típica aproximación para bloquear llamadas no deseadas. Debido a esto, debes tener en cuenta lo siguiente:

A diferencia de apps como Hiya que se integran directamente a la aplicación del teléfono del iPhone, Firewall lo reemplaza.

Tendrás que redireccionar todas las llamadas entrantes a través del servicio de Firewall.

Todas las llamadas entrantes, a su vez, son direccionadas a través del app de Firewall.

El servicio cuesta US$3.99 al mes después de un período de prueba gratuita de 14 días.

El app es compatible con las cuatro grandes operadoras telefónicas de Estados Unidos: Verizon, AT&T, Sprint y T-Mobile.

Cómo configurar Firewall

Después de instalar Firewall y suscribirte al período de prueba gratuita de 14 días, tendrás que configurar la transferencia de llamadas. El app te guía a lo largo del proceso, que incluye ingresar tu número telefónico, un código de verificación y la transferencia de las llamadas entrantes al servicio.

Finalmente, darás acceso a la aplicación para que pueda acceder a tus contactos y tendrás que ingresar tu saludo de buzón de voz (un mensaje para los sospechosos de spam y otro para tus contactos). El proceso lleva unos minutos.

Decide cuán agresivo quieres que sea Firewall

De forma predeterminada, Firewall solo permitirá las llamadas de los números que provienen de los números almacenados en tu app de Contactos. Todas las demás llamadas son bloqueadas o se dirigen directamente a tu buzón de voz de Firewall.

Puedes añadir números a la lista de contactos seguros del app al seleccionar la pestaña Whitelist, luego Add to Whitelist. Ingresa el nombre y el número del contacto y luego dale un toque a Add. En el futuro, cada vez que recibas una llamada de ese número, tu teléfono sonará.

Es más, puedes seleccionar Settings (Configuración), seguido de Allow Calls From (Permitir llamadas de) para intercambiar entre Whitelist, All Callers (Todas las llamadas) o Nobody (Nadie).

Ponle pausa a Firewall

Si estás esperando la llamada de alguien que no se encuentra en tu lista de contactos segura, puedes poner a Firewall en pausa durante 10, 30 o 60 minutos. El poner el servicio en pausa permitirá que te lleguen todas las llamadas en ese período de tiempo.

Vete a Settings (Configuración), luego dale un toque a Pause Firewall y selecciona la cantidad de tiempo en que lo quieres pausar.

Usa un número falso para las llamadas de salida

Otra función que distingue a Firewall es la capacidad de hacer llamadas desde un número generado al azar. Utiliza esta función cada vez que no quieras que aparezca tu verdadero número en el identificador de llamadas, o si recibes una llamada que sospechas sea spam pero que quizá sea legítima.

Es fácil de usar, también. Abre la pestaña de Call de Firewall, marca el número y dale un toque al botón rojo de llamada. Se te preguntará si quieres usar un número temporal o usar tu número real.

Lo mejor de todo esto es que si alguien intenta llamarte a ese número falso, nunca te vas a enterar porque tu teléfono no va a sonar.