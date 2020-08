Ley HEALS: Un segundo cheque de US$1,200 y más beneficios propuestos

Angela Lang/CNET

Después de dos semanas de negociaciones, el Congreso no ha llegado un acuerdo para aprobar un segundo paquete de estímulo. El Senado tiene un receso programado a partir del 7 de agosto.

Los republicanos dijeron que iban a recomendarle al presidente Donald Trump emitir una serie de órdenes ejecutivas para extender los beneficios de desempleo, la moratoria de desalojos y un recorte a los impuestos sobre la nómina, entre otras cosas.

Un punto crítico principal sigue siendo el seguro de desempleo ampliado, que ya ha finalizado. La propuesta de los republicanos, la Ley HEALS, propone una reducción de US$400 del beneficio semana, que era de US$600. Los líderes demócratas consideran que la propuesta de US$200 por semana es una cantidad inaceptable que no ayudará a mantener a flote a las personas durante la recesión.

"Hemos estado abogando por los US$600", dijo la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a ABC This Week el domingo 2 de agosto. "Tienen una propuesta de US$200 que no satisface las necesidades de las familias trabajadoras. Pero los US$600 son esenciales. Es esencial para las familias trabajadoras de Estados Unidos".

¿Cuál es la probabilidad de que los beneficios financieros como el seguro ampliado por desempleo, la protección de la nómina y un bono por "regreso al trabajo" sean parte de la ley final? Sigue leyendo para entender todo lo que todavía se está discutiendo.

Nota del editor: Este artículo se actualiza con frecuencia con nueva información y tiene la intención de proporcionar una visión general de la situación.

Segundo cheque: Diseñado para ser gastado

Qué es: Un pago enviado a individuos y familias que califican, según su ingreso anual, la edad, el número de dependientes y otros factores. Los primeros cheques de estímulo autorizados bajo la Ley CARES se han enviado a más de 160 millones de estadounidenses, ya sea como cheque, tarjeta de crédito prepaga o depósito directo. Sin embargo, y después de tres meses algunas personas todavía están esperando recibir su pago.

Cómo te ayudaría: El pago no está sujeto a impuestos y puedes usarlo como quieras para pagar alimentos, vivienda, ropa, etc. La idea es que los cheques sean gastados con el fin de ayudar a la recuperación de la economía.

Por qué creemos que un segundo cheque es una garantía: La Ley CARES autorizó pagos de hasta US$1,200 por persona, al igual que la Laye HEALS. El proyecto de Ley HEROES, de la Cámara de Representantes también propone un cheque de US$1,200 pero para más personas, y la Casa Blanca también apoya la idea de un segundo cheque, por lo que es casi seguro que esta propuesta forme parte de la ley final.

James Martin/CNET

Nuevos beneficios de desempleo ampliados

Qué es: Un cheque semanal adicional para gente que pide seguro de desempleo por primera vez o que ya estaba recibiendo el seguro de desempleo. El programa, inicialmente otorgado con la Ley CARES, ofrecía un pago extra de US$600 a la semana y expiró el sábado 25 de julio, pero los legisladores están analizando la posibilidad de otro apoyo al desempleo.

Cómo te ayudaría: Un pago extra semanal le da a la gente un poco de tranquilidad a la gente y a las familias y recortarlo o reducirlo podría ser devastador tanto para los desempleados como para la economía.

Por qué pensamos que podría ocurrir: Los republicanos apoyan la extensión del apoyo, aunque a una tasa reducida, diciendo que US$600 a la semana es demasiado generoso. "Hemos aprendido lo que ya sabíamos", dijo el senador Chuck Grassley el lunes 27 de julio, "que cuando le pagas a la gente más para que no trabajen, ¿qué esperas? La gente no va a trabajar. Y lo que este país necesita con más trabajadores".

Los demócratas apoyan la extensión de los actuales US$600 y se oponen a la propuesta del Senado, que ampliaría los beneficios basándose en el 70 o 75 por ciento de los salarios perdidos, comenzando por pagos de US$200 semanales, que con el tiempo aumentarían a US$500 por semana, con asistencia estatal. Sin un acuerdo sobre el segundo paquete económico ––y el vencimiento de los beneficios cada vez más cerca–– ambas partes podrán decidir extender a corto plazo los beneficios por desempleos en lo que discuten los detalles de la siguiente ley.

Programa de Protección de Nómina para ayudar a negocios a mantener los empleos

Qué es: Con la intención de ayudar a que la gente pueda mantener su empleo, el Programa de Protección de Nómina ofrece préstamos condonables a pequeños negocios como incentivo para mantener a sus empleados en la nómina.

Cómo te ayudaría: El programa es diseñado para mantener empleados a los trabajadores que de otra manera quedarían desempleados durante la pandemia. El programa tuvo un inicio accidentado y no es claro que cumpla con los objetivos que el Congreso impuso.

"En general, el PPP no ha preservado demasiados empleos", escribió Joshua Gotbaum, un académico de economía en Brookings Institution. "Un cuidadoso estudio descubrió que las empresas pequeñas acreedoras del PPP despidieron empleados igual de rápido que otros negocios", explicó.

Por qué pensamos que podría extenderse: La propuesta de los republicanos está dirigido a apoyar a las pequeñas empresas más afectadas, dijo la senadora Susan Collins de Maine durante la presentación de la propuesta de ley, la cual incluiría a aquellas empresas con pérdidas de ingresos del 50 por ciento o más durante el año pasado.

Angela Lang/CNET

Retención de crédito fiscal para pagar sueldos



Qué es: Bajo este programa, un empleador puede recibir reembolsos en créditos fiscales durante la pandemia. El empleador puede usar esos créditos para aplicar en impuestos que deba —e incluso hasta obtener un reembolso de efectivo.

Cómo te ayudaría: De nuevo, no es un pago directo, pero el programa alienta a los negocios a mantener empleados a sus trabajadores.

Por qué pensamos que podría ocurrir: La propuesta de los republicanos Ley HEALS, incluye un crédito fiscal para las empresas que contratan y recontratan trabajadores, y la Ley HEROES ––respaldada por los demócratas–– también se basa en los créditos fiscales que formaron parte de la Ley CARES inicial. Y además hay apoyo bipartidista adicional.

Bono de regreso al trabajo hasta de US$450 a la semana

Qué es: Un bono semanal temporal para trabajadores desempleados que consigan un empleo o sean recontratados, adicional de su sueldo. La propuesta realizada por el senador Rob Portman, republicano de Ohio indica que el bono sería de US$450 semanales

Cómo te ayudaría: Según el plan de Portman, el bono semanal serviría como incentivo para trabajadores que fueron despedidos y regresaron al trabajo.

Por qué creemos que puede ocurrir: La Casa Blanca expresó interés en mayo en este bono y Portman sigue apoyando la idea. El asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, sugirió que este bono sería parte de la propuesta HEALS, pero McConnell y los otros representantes del Senado no mencionaron un bono el lunes 27 de julio.

Asistencia a la renta para evitar desalojos

Qué es: Este plan ayudaría a pagar el alquiler y ayudaría a los dueños de viviendas con los gastos si no tienen una renta completa, esto a medida que Estados Unidos enfrenta un potencial ""tsunami de desalojos".

Cómo podría beneficiarte: La ayuda de renta podría ayudarte temporalmente a pagar el alquiler ––si reúnes los requisitos–– y suspenderá los desalojos por un año. También ayudaría a cubrir gastos de vivienda debido a la falta de pago del alquiler. Las protecciones actuales han caducado.

Por qué pensamos que podría ocurrir: Los demócratas de la Cámara incluyeron una moratoria de desalojo en su propuesta de Ley HEROES. Esta propuesta no formó parte de la presentación en el Senado pero el presidente Trump dijo esta semana que el plan para evitar los desalojos serán parte de la propuesta.

Sarah Tew/CNET

Reducción fiscal de nómina para que los trabajadores reciban más dinero

Qué es: El presidente Donald Trump ha impulsado la idea de incluir reducciones fiscales en la nómina durante meses para el próximo estímulo. La propuesta podría incluir reducir las cuotas fiscales de empleador y empleado.

Cómo puede beneficiarte: Si tienes un empleo, una reducción fiscal te beneficiaría directamente porque te quedarías con ese dinero. El plan, sin embargo, no ayudaría a las personas desempleadas que no reciben un salario. Para el 4 de julio, 32 millones de personas estaban cobrando el seguro por desempleo.

Por qué pensamos que podría ocurrir: Ni la Ley HEROES ni el actual plan del Senado incluyen reducciones fiscales en la nómina. Incluso parece que Trump ya se dio por vencido con este plan.

Hasta que no se apruebe el próximo proyecto de ley de estímulo fiscal no sabremos con certeza los estímulos que incluirá, pero existen algunos recursos que te ayudarán a superar la crisis financiera. Si estás esperando el dinero del primer paquete de estímulo económico puedes rastrear tu cheque mediante el sitio Web del IRS, te decimos cuáles podrían ser algunas de las razones por las que todavía no recibes tu cheque, y también debes saber que USPS ofrece un servicio gratuito para saber cuándo es que llegará tu cheque.

