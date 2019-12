Juega Fortnite en tu Mac y Apple Arcade con un control de PS4 o Xbox

Charlie Wagner/CNET

Aunque la Mac nunca ha tenido reputación de ser una computadora para videojuegos, eso no impidió que las personas hicieran clic en las teclas de flechas y en la barra espaciadora para jugar videojuegos como Minecraft y Fortnite. Y ahora, con Apple Arcade, tienes una muy buena razón para jugar nuevamente en una Mac. Lanzado en octubre, el servicio de suscripción Apple Arcade de US$5 al mes ofrece acceso ilimitado a un catálogo de más de 100 videojuegos que puedes disfrutar en una Mac, un iPhone, un iPad o AppleTV.

Si no te gusta usar el teclado y mouse de tu Mac para jugar, puedes usar tus controles de Xbox o PS4. Conectarlos a tu MacBook Pro, iMac o MacBook Air no no puede ser más sencillo. No necesitas descargar controladores de software ni usar un adaptador inalámbrico. Yo, por ejemplo, me conecté a mi Mac con el control inalámbrico Sony Dualshock 4 y también con el control Xbox One que viene con Xbox One S y Xbox One X.

Aquí te explicamos cómo hacerlo.

Conecta un control inalámbrico de PS4 a tu Mac

1. Mantén presionado el botón PlayStation y el botón Share (Compartir) para poner el control en modo de emparejamiento.

2. En tu Mac, ve a la configuración de Bluetooth desde el menú desplegable de Bluetooth en la barra de menú o desde System Preferences (Preferencias del Sistema).

3. En la lista de dispositivos para la configuración de Bluetooth, espera a que aparezca "Wireless controller" (control inalámbrico).

4. Haz clic en el botón Connect (Conectar).

Conecta un control inalámbrico de Xbox One a tu Mac

1. Enciende el control de Xbox.

2. Mantén presionado el botón Pairing (Emparejar) en el borde superior del control hasta que el logotipo de Xbox parpadee rápidamente.

3. Ve a la configuración de Bluetooth en tu Mac y y espera a que "Xbox wireless controller" (controlador inalámbrico de Xbox) aparezca en la lista de dispositivos.

4. Haz clic en el botón Connect (Conectar).

Qué hacer si tu control no se conecta

Si tienes problemas para conectar el control a tu computadora, asegúrate de que se encuentre lejos de tu consola PlayStation o Xbox One, respectivamente. También asegúrate de que la batería esté completamente cargada. Una vez configurado tu control, es hora de explorar todas las opciones de juego que incluye Apple Arcade.