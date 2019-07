¿Tienes un iPhone XS, XR o X? Este truco en iOS 13 te deja ampliar tus videos

Angela Lang/CNET

Si tienes un iPhone XS, XR o X, pronto tendrás una experiencia de video mucho más satisfactoria. Con iOS 13, la próxima gran actualización de software para los iPhone de Apple, los videos que grabes finalmente podrán llenar la totalidad de tu pantalla. Me topé con un gran hack en las nuevas herramientas de edición de video de Apple.

Por cierto, puedes descargar e instalar la versión beta de iOS 13 ahora mismo o puedes esperar hasta el otoño para la versión finalizada.

Cuando grabas un video con tu iPhone X, XR y XS no se reproducirá en toda la pantalla. En cambio, encontrarás biseles digitales negros en ambos lados. El problema surge porque la pantalla de la última generación del iPhone es más ancha que la relación de aspecto estándar de 16:9 en la que se graba el video. Siempre es posible pellizcar y hacer zoom durante la reproducción para ver un aspecto más "ampliado", pero eso no es ideal.

Yo recomiendo recortar tu video con las nuevas herramientas de iOS 13. Youtubers como Marques Brownlee y Jonathan Morrison cortan sus videos más amplios para que abarquen más pantalla. Además, como nos ha mostrado el cine, las pantallas amplias (widescreen) hacen que todo luzca más dramático.

Con iOS 13, cada herramienta y efecto que ha podido usar para editar fotos ahora está disponible para ajustar la exposición, el color, la nitidez y el recorte de un video. Y es la herramienta de recorte en particular que nos ayuda a lograr un video más amplio. Así como puedes ahora recortar una foto para hacerla cuadrada o más estrecha, ahora podrás recortar videos para llenar más de tu pantalla. Y si no quieres ver la famosa muesca (o notch), puedes recortar el video para que sea más ancho pero no lo suficientemente ancho como para abarcar las esquinas.

Así es como puedes ampliar tus videos con iOS 13.

Abre el app Fotos y ve al video que quieres recortar. Toca el botón Editar en el extremo superior derecho de la pantalla y luego toca en la herramienta de recorte o crop. Desliza la parte superior de la caja de recorte muy poquito y desliza la parte inferior de la caja de recorte hacia arriba otro poquito. Básicamente, harás esto a ojo de buen cubero, pues el iPhone no ofrece un recorte restringido que sea exactamente del tamaño de la pantalla. Toca y sostén el video para ajustar su posición dentro de la cajita de recorte pues estás cortando una porción muy pequeña de la parte de arriba y de abajo. Toca hecho una vez que lo hayas recortado y espera a que se guarde el video.

Ahora, cada vez que reproduzcas el video en tu iPhone la imagen ocupará la mayor parte de la pantalla. Con suerte, Apple actualizará la herramienta de recorte con proporciones más restringidas hechas específicamente para video como 1.85:1 y 2.39:1 o solo 19.5:9, que es la relación de aspecto real de una pantalla de iPhone XS.

Echa un vistazo a nuestra guía completa de tips y trucos de iOS 13 que CNET en Español ha preparado para ti.

Reproduciendo: Mira esto: Beta Pública de iOS 13: La probamos