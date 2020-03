¿Odias que tu iPhone trate de enviar fotos como un enlace de iCloud?

Jason Cipriani/CNET

¿Alguna vez has tratado de enviar un video en un mensaje en tu iPhone, solo para cargar el clip en iCloud y enviarlo como un enlace? No solo es molesto, también es complicado cuando el destinatario quiere guardar una copia para sí mismo.

Pero no te desesperes, hay una manera fácil de asegurarte de que estás enviando fotos y videos como archivos adjuntos.

¿Cuándo usará tu iPhone un enlace de iCloud?

¡Buena pregunta! Pero la verdad es que no he logrado entenderlo. No está claro en qué punto iOS usa de manera predeterminada un enlace de iCloud en lugar de simplemente enviar los archivos como archivos adjuntos. He enviado videos de más de 30 segundos como archivos adjuntos, mientras que los videos de más de 60 segundos generalmente han creado un enlace de iCloud. En mis pruebas, pude enviar 11 fotos como archivos adjuntos, pero una vez que agregué la doceava foto, se creó un enlace de iCloud.

He encontrado diversas explicaciones en diferentes blogs y sitios Web, pero no parece haber un consenso sobre qué desencadena el enlace. Me puse en contacto con Apple para obtener aclaraciones y actualizaré esta publicación una vez que obtenga más información.

Cualquiera que sea el límite, una vez que lo haya alcanzado tu iPhone o iPad se creará un enlace temporal de iCloud que caducará después de 30 días. Quien reciba ese enlace puede usarlo para ver y guardar las fotos y videos que compartiste.

Captura de pantalla: Jason Cipriani/CNET

Envía fotos o videos sin un enlace

Cuando tu iPhone por defecto envía un enlace de iCloud, puedes volver a enviar un archivo adjunto normal con solo un par de toques.

1. Selecciona las fotos y/o videos que deseas compartir en la aplicación Fotos, luego toca el botón Compartir.

2. En la parte superior de la hoja de compartir habrá un botón de Opciones; tócalo.

3. En la sección Enviar como, selecciona Video/Foto individual.

4. Toca Listo.

5. Selecciona Mensajes o el contacto con el que deseas compartir.

Sabrás cuando iOS esté creando un enlace de iCloud cuando, antes de que se abra Mensajes, veas un mensaje que dice "Preparándose". Si ves que se usará un enlace de iCloud, simplemente toca Cancelar y luego sigue los mismos pasos enumerados anteriormente para hacer el cambio.

Captura de pantalla por Jason Cipriani/CNET

Desactiva un enlace de iCloud

Después de enviar un enlace de iCloud, si deseas dejar de compartir tus fotos y videos antes de que caduque el enlace, desactívalo abriendo la aplicación Fotos en tu iPhone o iPad y selecciona la pestaña Para ti. Busca la sección etiquetada Compartido recientemente, que tendrá todas las colecciones que has compartido en el último mes. Abre la colección que deseas dejar de compartir y toca el icono de tres puntos en la esquina superior derecha. Selecciona Dejar de compartir y confirma tu decisión.

Alternativamente, puedes abrir el enlace de iCloud en tu teléfono, tableta o computadora y hacer clic en el icono de tres puntos en la esquina superior derecha seguido de Dejar de compartir.

Apple inmediatamente hará que el enlace y su contenido no estén disponibles para todos los que tengan acceso.