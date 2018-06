7 tips del calendario de iPhone que todo mundo debe saber

Al configurar tu iPhone, hay una serie de ajustes para cambiar y modificar de inmediato, pero una que a menudo se pasa por alto es la aplicación de calendario de iOS. Es simple pero engañosamente poderoso si lo configuras bien. Quién sabe, con unos minutos de trabajo por adelantado, la aplicación de calendario podría estar en tu lista de las 10 mejores características de iPhone.

Aquí hay siete consejos para aprovechar al máximo la aplicación Calendario de iOS.

Calendario familiar

Mi vida ha sido ampliamente simplificada desde que mi esposa y yo comenzamos a usar un calendario familiar compartido. Si usas Family Sharing para compartir compras de aplicaciones entre otros elementos, entonces debes saber que se ha creado un calendario familiar para ti. Es posible que lo hayas pasado por alto. Para crear un evento que aparecerá no sólo en tu calendario, sino también en el del resto de miembros de su familia con iPhone, desplázate hacia abajo de donde dice horas de inicio y finalización y verás una línea para el Calendario. El valor predeterminado es probable Inicio, que no se comparte. Toca Calendario y luego puedes elegir programar tu evento en tu calendario familiar.

Elige calendario por defecto

Si operas como el planificador principal de tu familia, entonces puede ser útil cambiar el calendario predeterminado de Hogar a Familia. Para hacerlo, ve a Configuración > Calendario, toca Calendario predeterminado y luego selecciona Familia.

Matt Elliott/CNET

Recibe alertas

Tu calendario puede evitar que se pierda un evento u olvides un cumpleaños al alertarte sobre tales eventos. Ve a Configuración > Calendario, pulsa Hora de alerta predeterminada y elige recibir una alerta para Cumpleaños, Eventos y Eventos de todo el día.

Matt Elliott/CNET

Cumpleaños y festivos –¿sí o no?

La aplicación de calendario muestra días festivos y cumpleaños, lo que puede ser útil para planificar tu semana, pero encuentro que incluir cumpleaños es excesivo (para eso está Facebook). Puedes eliminar cumpleaños o días festivos de tu calendario abriendo la aplicación Calendario, tocando calendarios en la parte inferior, desplazándote hacia abajo a la sección Otros en la parte inferior y desmarcando días festivos o cumpleaños.

Subscríbete y mantén a salvo tu salud mental

Me suscribí al calendario de Little League de mi hijo, que pone todos los juegos y prácticas que el entrenador agrega al sitio Web de la liga directamente en mi calendario. Y si una práctica o juego se reprograma, entonces mi calendario se actualiza sin que yo necesite hacer nada. Pude suscribirme yendo al calendario del equipo en el sitio de la liga, haciendo clic en el botón de alimentación del calendario y luego seleccionando iCal. También puedes suscribirte a un calendario manualmente en tu iPhone. Ve a Configuración > Cuentas y contraseñas > Agregar cuenta > Otro > Agregar calendario e ingresa la dirección Web del calendario.

Modifica la vista previa

Mi vista por defecto es la vista mensual pero con la lista debajo que me muestra los eventos que he programado para hoy (o cualquier día que destaque en el calendario). Me gusta ver los eventos de cada día a simple vista mejor que tener que tocar para ver el calendario de eventos de cada día. De cualquier manera, la aplicación Calendario sirve para mostrarte el mes o el día. ¿Qué tal si quieres echar un vistazo a la próxima semana? Bueno, hay una vista secreta de la semana. Simplemente gira tu iPhone en modo horizontal. ¡Y ya! Tendrás todo en modo paisaje.

Matt Elliott/CNET

Arrastra y suelta para reprogramar eventos

Para los eventos que has creado (a diferencia de los eventos suscritos), hay una manera más fácil de reprogramarlos que abrir el evento, tocando Editar y luego usando los diales para cambiar la fecha o las horas de inicio y finalización. Desde la vista diurna o semanal, mantén presionado un evento hasta que el sombreado se oscurezca. Una vez que esté más oscuro, puedes arrastrarlo y soltarlo en tu nuevo día y hora. También puedes arrastrar la parte superior o inferior del bloque de tiempo para cambiar sólo la hora de inicio o finalización.