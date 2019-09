El iPhone 11 es compatible con Wi-Fi 6; te decimos por qué es importante

Shara Tibken/CNET

En caso de que no lo hayas escuchado, los nuevos iPhone 11 ya están aquí. Y este año, en medio de la oleada de nuevas funciones y reclamos de buen rendimiento, Apple hizo un anuncio técnico bastante interesante. No, no hay soporte para redes 5G con ninguno de los nuevos modelos (esperamos que eso ocurra en 2020), pero eso no significa que no habrá mayor velocidad. Los tres nuevos teléfonos, el iPhone 11, el iPhone 11 Pro y el iPhone 11 Pro Max, incluyen soporte para Wi-Fi 6.

No te culpo si te lo perdiste ese anuncio durante el evento de Apple del martes. La compañía solo mencionó el soporte de Wi-Fi 6 como algo de paso durante una lista rápida de nuevas características.

Aun así, eso lo puedes encontrar en la lista de especificaciones de Apple. Los tres modelos son compatibles con 802.11ax, el nombre técnico de Wi-Fi 6.

Muy bien, pero ¿qué es exactamente Wi-Fi 6?

Stephen Shankland/CNET

Conexiones de próxima generación

Wi-Fi 6 es la versión más nueva del estándar 802.11 para redes inalámbricas, que comúnmente llamamos Wi-Fi. La versión actual —que probablemente use la mayoría de tus dispositivos— es 802.11ac, o Wi-Fi 5. Los dispositivos que admiten Wi-Fi 6 todavía hablan el mismo idioma de Wi-Fi para comunicarse entre ellos, solo que ahora hablan más rápido —y más eficientemente— que antes.

Los avances técnicos específicos que Wi-Fi 6 trae a la mesa son un poco complicados, pero en pocas palabras, Wi-Fi 6 es mejor que Wi-Fi 5 porque:

Admite velocidades de transferencia máximas más rápidas (lo hemos registrado a una velocidad de hasta 1.320 Mbps, aproximadamente un 40 por ciento más rápido que las velocidades de Wi-Fi 5 más rápidas que hemos medido)

Permite que los dispositivos envíen más información con cada transmisión individual

Permite a los routers y otros puntos de acceso dar servicio a más dispositivos a la vez

Facilita un rendimiento mejor y más rápido en entornos densos y abarrotados como aeropuertos y estadios deportivos.



Agrandar Imagen Ry Crist/CNET

¿Entonces mi Internet será más rápido?

Bueno, no necesariamente.

Los nuevos iPhone y otros dispositivos que admiten Wi-Fi 6, como el Samsung Galaxy S10 Plus, definitivamente podrán aprovechar todas las ventajas de Wi-Fi 6, pero solo si tienen un punto de acceso Wi-Fi 6 para conectarse. No verás ninguna diferencia si todavía estás utilizando un router Wi-Fi 5. Y claro, los routers Wi-Fi 6, si bien ya están disponibles ahora, siguen siendo muy caros.

Reproduciendo: Mira esto: Los iPhone 11 llegan con un truco oculto para engancharte

Incluso si compras uno, no hará mágicamente más rápida tu conexión a Internet. Si la conexión de tu proveedor de servicios de Internet es, digamos, de 100 Mbps, entonces ese es el límite de velocidad para tu hogar. Wi-Fi 6 no puede hacer nada para acelerarlo.

En este momento, la velocidad de descarga promedio en los Estados Unidos es de 119 Mbps, que no está ni cerca de las velocidades máximas que Wi-Fi 6 es, en teoría, capaz de alcanzar. Usar un router Wi-Fi 6 en una red como esa es un poco como conducir un auto deportivo sobre la arena. No vas a ir casi tan rápido como tu hardware es capaz de hacerlo.

Entonces, sí, Wi-Fi 6 es rápido y emocionante, pero todavía es muy temprano para esta tecnología. Wi-Fi 6 aún no está certificado oficialmente, aunque se supone que eso ocurrirá muy pronto. La compatibilidad con Wi-Fi 6 ayuda a preparar el futuro de la nueva línea de iPhone, pero aún no es una característica imprescindible, y no debes sentirte obligado a darte prisa y reemplazar tu router.

Óscar Gutiérrez/CNET

El futuro luce muy veloz

Dicho todo esto, la extensión de las redes de fibra y otras conexiones que se acercan a velocidades de gigabits significa que Wi-Fi 6 probablemente será mucho más relevante para muchas más personas en el próximo año más o menos. Y, ahora que el iPhone ya admite estas velocidades, también podemos esperar que más dispositivos sigan su ejemplo.

Mientras tanto, manténganse atentos a las implementaciones de Wi-Fi 6 en lugares públicos (uno de ellos es una red Boingo Wi-Fi 6 en el aeropuerto John Wayne de Burbank, California, que ha estado activa desde abril de este año. Si tu teléfono es compatible con el nuevo estándar, se beneficiará de redes públicas más rápidas como esas (y si te quedas con un teléfono Wi-Fi 5, no te preocupes: las redes Wi-Fi 6 son compatibles con versiones anteriores -gen dispositivos Wi-Fi, incluso si no pueden hacer mucho para que sean más rápidos).