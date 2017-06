iPad vs. iPad Pro vs. iPad Mini 4: ¿Cuál es la mejor para ti?

2:09 Close Drag Autoplay: SI Autoplay: NO

Apple acaba de renovar toda su línea de iPad en los últimos meses. Eso es una buena noticia en caso de que estuvieras esperando comprar uno, pero eso también significa que nuestras recomendaciones han cambiado.

¿Entonces, qué deberías hacer? En breve: ahora hay cuatro iPads en la línea actual de Apple. Hay una relativamente económica de 9.7 pulgadas; dos nuevos iPad Pro de 10.5 pulgadas y 12.9 pulgadas y un iPad Mini 4 que sigue por ahí.

La nueva tableta iPad de 9.7 pulgadas de 2017



La nueva tableta iPad Pro de 10.5 pulgadas de 2017



El iPad Pro de 12.9 pulgadas y el iPad Mini 4



Si tienes un iPad Air 2



Hay un montón de buenas tabletas que no son iPad a considerar también, incluyendo modelos para niños que cuestan apenas entre US$50 y US$80.

Con todo eso en mente, aquí te decimos cómo se componen nuestras recomendaciones para un iPad.

iPad (9.7 pulgadas): Bueno para todo mundo

Este es el iPad de nivel de entrada de Apple. Extrañamente, se llama simplemente "iPad". Reemplaza el iPad Air 2, que era grande, pero viejo. El nuevo iPad es menos costoso y más potente, pero tiene una pantalla ligeramente menos impresionante (la misma resolución, pero es más reflexivo, lo que significa que es más propenso a deslumbrar).

Es un dispositivo muy bueno, sin embargo, especialmente por su precio. Este es el básico a conseguir. Cómpralo si:

Tienes un presupuesto ajustado.



Lo quieres para tu hijo/hija.



Quieres una tableta para cosas básicas como navegar la Web o jugar.



No necesitas un lápiz óptico sofisticado para marcar cosas o escribir en documentos.



iPad Pro (10.5 pulgadas): El mejor modelo, pero no es para todos

Los iPads Pro son ahora uno mismo en cuanto a especificaciones técnicas se refiere: hay nuevos modelos de 10.5 pulgadas y 12.9 pulgadas, y tienen los mismos procesadores, almacenamiento y todo lo demás. Aquí estás buscando el tamaño de la pantalla y la resolución.

Los iPad Pros tienen procesadores más potentes (chips A10X super rápidos), más memoria RAM (lo que significa que más aplicaciones pueden abrirse rápidamente a la vez), mejores cámaras (de nivel iPhone 7 en la parte delantera y trasera), mejores pantallas antirreflectantes con mejor calidad de color y velocidades de actualización más rápidas. Y lo más importante, son compatibles con un lápiz óptico sensible a la presión (que se vende por separado, a US$99). También tienen un conector inteligente, que es un puerto lateral magnético para encajar en los accesorios del teclado que no necesitan recargar.

El modelo de 10.5 pulgadas reemplaza al Pro del año pasado de 9.7 pulgadas, lo cual es genial. De hecho, si tienes el iPad Pro de 2016, realmente no necesitas este nuevo modelo de 2017. La nueva versión tiene una pantalla ligeramente más grande en aproximadamente el mismo cuerpo de tamaño que su predecesor. Pero, cuesta casi el doble (US$649) que el iPad básico.

Este es el mejor iPad. Pero, estas características de alta gama son necesarias quizá sólo para los profesionales de video y fotografía.

Cómpralo si:

Tienes el dinero y quieres el mejor iPad.



Eres un artista y puedes pagar por él.



Estás buscando la mejor pantalla.



iPad Pro (12.9 pulgadas): El mega iPad

Este modelo tiene una pantalla gigante de 13 pulgadas que tiene más pixeles, pero también se siente como una tapa de laptop que ha sido separada de una computadora portátil. Es mejor utilizarlo como un iPad de mesa, o una herramienta más grande para los artistas. Una ventaja notable del modelo de 12.9 pulgadas es que sus aplicaciones de pantalla dividida muestran dos aplicaciones de tamaño completo lado a lado.

Si bien el iPad Pro original de 12.9 pulgadas tiene menos de dos años de antigüedad, esta versión de 2017 ofrece algunas mejoras importantes: un procesador A10X más rápido, mejores cámaras y una pantalla antirreflectante TrueTone de ajuste de color significativamente mejorada con una velocidad de actualización más rápida. Si te gusta este tamaño y lo usas todos los días, vale la pena considerar una actualización. Manténganse atentos, porque estaremos analizando este iPad a fondo, aunque ya he estado probando uno y es exactamente lo que piensas que sería: una versión mejorada del iPad más grande de Apple.

Cómpralo si:

Eres un artista y puedes pagar US$1,000 por una tableta.



Te interesa ver películas en un iPad.



Tienes el dinero y te encanta ver varias aplicaciones en una sola pantalla.



iPad Mini 4: La opción más viejita

Apple todavía vende el iPad Mini 4, que ahora es el iPad más antiguo en la rotación actual. Tiene una pantalla más pequeña, que solía sentirse más útil antes de que los teléfonos fueran enormes.

El Mini 4 tiene un procesador A8 más antiguo y no puede manejar la pantalla dividida como los otros iPad. Su duración de la batería no es tan buena, tampoco. Es una buena opción como una tableta de lectura portátil, pero no es la ganga que el ahora discontinuado iPad Mini 2 solía ser.

Cómpralo solamente si estás desesperado por tener un iPad más pequeño para el camino, o si amas su tamaño. De lo contrario, compra el iPad de 9.7 pulgadas. Serás más feliz.

Otras consideraciones

¿Almacenamiento? Apple aumentó el almacenamiento base de los modelos iPad Pro a 64GB, lo cual es excelente para el uso diario. El salto más allá de eso va derecho a los 256GB, y luego hasta los 512GB. Si te preocupa el almacenamiento, una tableta de 256GB es lo más seguro (pero excesivo). 512GB es sólo para personas que tienen necesidades extremas de almacenamiento de fotografías y edición de video: editores de fotos profesionales y editores de video. El iPad de 9.7 pulgadas de nivel de entrada empieza en 32GB, lo cual está bien para uso básico. Pero subir hasta 128GB cuesta US$100 más, y no es una mala idea si estás planeando descargar muchas películas o archivos más grandes.

¿Quieres una tableta que sea también una laptop? Cómprate mejor una Surface Pro de Microsoft u otra tableta Windows. Son más versátiles con accesorios de teclado / trackpad y funcionan como computadoras "normales".

iPads con conexión celular son demasiado para la mayoría de las personas. Puedes conectarla a tu teléfono inalámbrico usando el modelo Wi-Fi. Los modelos LTE son más caros. (A menos que alguien más esté pagando la factura, en cuyo caso, cómprate una LTE).

Busca descuentos y busca más allá de la tienda Apple Store. Como se mencionó anteriormente, a veces puedes encontrar descuentos decentes en iPads, pero casi siempre implica compras fuera de la tienda oficial de Apple. Los principales minoristas como Target, Staples, Walmart, Best Buy e incluso tiendas como Toys R Us ofrecen periódicamente buenos descuentos en iPad. (Amazon no es un socio comercial oficial de Apple, por lo que generalmente no es el mejor lugar para comprar nuevos iPad). El iPad Pro 2016 de 9.7 pulgadas sigue siendo una gran opción si puedes encontrarlo por US$450 o menos. El nuevo iPad 2017 a menudo recibe un descuento de entre US$329 y US$299 (10 por ciento de descuento). Y la única vez que debes comprar un iPad Mini es si está en descuento.

Para los niños más pequeños y los presupuestos ajustados, no se puede superar la tableta Fire de Amazon. Mientras que Amazon ofrece una tableta Fire de US$50, la mejor opción es la Fire HD 8 de US$80. Sin embargo, la versión dedicada a los niños tiene 7 pulgadas e incluye una inmejorable garantía de reemplazo de dos años sin preguntas. Así que puedes obtener tres tabletas Fire -- dos Edición Kids y una versión "adulto" de 8 pulgadas -- por menos del precio de un nuevo iPad. Simplemente no esperes acceso a tu biblioteca de iTunes o a aplicaciones específicas de Apple.

¿No te gusta iOS? Tienes montones de opciones. Más allá de las tabletas de Amazon mencionadas anteriormente, hay una plétora de tabletas Android, Chromebooks (algunos de los cuales ahora ejecutan aplicaciones de Android, también) y dispositivos de pantalla táctil de Windows. Dependiendo de tu presupuesto y necesidades de características, tienes docenas de alternativas al iPad de donde elegir.

¿Cuánto debe importarte la pantalla ProMotion del iPad Pro? Las últimas pantallas de Apple pueden actualizarse hasta 120Hz, el doble que las iPad normales (o casi cualquier otro teléfono o pantalla de computadora). Hace que las cosas parezcan realmente suaves, y para los juegos podría ser algo genial -- y hace que el lápiz óptico (Pencil) funcione con menor latencia. Pero para la mayoría de la gente, a menos que esté listo para pagar por el privilegio, eso no es necesario. El paquete total de ProMotion y las pantallas de color mejoradas del iPad Pro (y su superficie antirreflejante) se suman a una gran actualización de pantalla. Es como gastar por un monitor de mejor calidad.

¿Qué hay del Pencil? El lápiz sensible a la presión es el mejor accesorio para un iPad de Apple; es una de las mejores herramientas de arte que existen. Pero si no eres un artista profesional, los iPad regulares funcionan muy bien sin el accesorio extravagante, también. Sin embargo, si estás comprando un iPad Pro, debes presupuestar para comprar también un Pencil.

¿Qué pasa con los teclados? El Smart Connector del iPad Pro permite conectar algunos accesorios como teclados rápidos y sensibles, pero realmente no es necesario. Los grandes teclados Bluetooth funcionan bien con iPad regulares y ofrecen funciones similares. Una cosa que todos los teclados iPad carecen es un trackpad, por lo que la edición se convierte en un desafío más grande.

¿Debo esperar? iOS 11 ofrecerá un conjunto potencialmente enorme de actualizaciones multitarea a las tabletas de Apple, y no sabemos aún qué tan bien manejarán la actualización. Es posible que quieras esperar hasta el otoño para estar seguro (es entonces cuando se lanzará iOS 11, aunque una beta pública debe llegar este verano). Pero, en lo que respecta a hardware puro, la línea de iPad es la más actualizada y pulida en años. Es un buen momento para comprar uno, si es que quieres uno.