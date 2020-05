¿Muchas pantallas en la cuarentena? Controla lo que ven tus hijos en un iPhone o iPad

Angela Lang/CNET

Ahora que la mayoría de nosotros estamos bajo una orden de quedarnos en casa o practicando el distanciamiento social durante la pandemia de coronavirus, puede ser difícil controlar cuánto tiempo pasan tus hijos en un iPhone, iPad o Mac. Y, créeme lo sé muy bien. Tengo tres hijos en casa ahora mismo. Sin embargo, es importante, incluso saludable, que todos tomemos descansos de desplazarnos constantemente por Facebook y Twitter o leer innumerables noticias. Y tiene que haber algún límite para la cantidad de videos de YouTube que un niño puede ver en un solo día, ¿verdad?

Aquí es donde entra la función de tiempo de pantalla (Screen Time) de Apple. Screen Time está integrado en tu iPhone, iPad, iPod Touch y Mac. Rastrea y monitoriza la cantidad de tiempo que pasas en tus dispositivos y puedes bloquearlo tanto para ti como para tus hijos de algunas aplicaciones después de que hayas alcanzado una cantidad de tiempo establecida. Incluso puedes bloquear el acceso al dispositivo Apple de tu hijo a una hora determinada cada noche, evitando que se queden despiertos más allá de su hora de acostarse jugando sus juegos favoritos bajo las sábanas.

Antes de comenzar a monitorizar el uso del dispositivo de un niño, te recomiendo usar Screen Time en tus propios dispositivos para familiarizarte bien con la función. Screen Time es algo complejo, con muchas configuraciones y características escondidas en diferentes menús.

Configura Screen Time para ti primero

Captura de pantalla por Jason Cipriani/CNET

Screen Time supervisará y ayudará a rastrear o limitar tu uso en un iPhone, iPad y Mac. Deberás configurar el servicio en cada dispositivo que uses. Para obtener una imagen completa del uso total, asegúrate de activar Tiempo de pantalla y la opción Compartir entre dispositivos. Eso garantizará que el tiempo dedicado a tu iPhone, iPad y Mac se calcule juntos.

Capturas de pantalla: Jason Cipriani/CNET

En un iPhone o iPad

1. Abre el app de Configuración.

2. Elige Screen Time.

3. Toca Turn On Screen Time.

4. Cuando se te lo pida, elige Este es mi iPhone/iPad.

Captura de pantalla: Jason Cipriani/CNET

En una Mac

1. Abre System Preferences.

2. Elige Screen Time.

3. Asegúrate de que tu nombre esté seleccionado en el menú que se despliega bajo tu foto de perfil.

4. Haz clic en Opciones en la esquina inferior izquierda.

5. Elige Turn On para activarlo.

Jason Cipriani/CNET

Usa Screen Time para tus hijos

Para usar Screen Time para monitorizar y controlar el uso del dispositivo de un niño, primero deberás configurar el servicio Family Sharing de Apple. Family Sharing ofrece muchos beneficios, uno de los cuales es ahorrar dinero al compartir compras entre los miembros. Si aún no lo has usado, tómate unos minutos para activarlo utilizando nuestra guía completa de Family Sharing.

Con Family Sharing activado y las cuentas de sus hijos agregadas, puedes activar remotamente Screen Time en tus dispositivos. En tu iPhone o iPad, puedes hacerlo yendo a Configuración > Tiempo de pantalla > seleccione el nombre de tu hijo > Activar tiempo de pantalla. En una Mac, ve a Preferencias del sistema > Tiempo de pantalla > seleccione el nombre de su hijo en el menú desplegable > Activar tiempo de pantalla.

Asegúrate de crear un código de acceso de tiempo de pantalla cuando se te solicite. No te saltes este paso. Este código de acceso se usa para evitar que un niño desactive el tiempo de pantalla o cambie la configuración de control parental. También vale la pena señalar que no debes elegir un código de acceso que tus hijos puedan adivinar fácilmente: cometí ese error la primera vez que configuré Screen Time y no pude entender por qué seguía inhabilitándose en el iPod touch de mi hijo. Los niños son muy inteligentes... no lo olvides.

Jason Cipriani/CNET

Tiempo de pantalla está activo, ¿y ahora qué?

Después de activar Screen Time, verás inmediatamente un gráfico que rastrea cuánto tiempo pasa en una aplicación o en un sitio Web. Toca Ver toda la actividad para ver un desglose del día actual, los últimos siete días, en qué aplicaciones pasaste tu tiempo, la cantidad de veces que levantas tu teléfono cada día y cuántas notificaciones recibes, y de qué aplicaciones. Todos los domingos recibirás una alerta con tus estadísticas y tendencias.

Debajo del gráfico de actividad, hay varias categorías diferentes dentro de Screen Time que puedes personalizar para cumplir tus objetivos personales o ayudar a frenar el uso del dispositivo de tu hijo. Aquí hay un desglose rápido de lo que hace cada uno.

Jason Cipriani/CNET

Tiempo de inactividad. Cuando está activado, solo se podrá acceder a las aplicaciones enumeradas en Siempre permitido y a las llamadas telefónicas. Establece un horario personalizado para activar el tiempo de inactividad cerca de la hora de acostarte, por ejemplo, para que puedas comenzar a desconectarte y relajarte.

Límites de aplicaciones. Establece límites de tiempo diarios para aplicaciones específicas o categorías de aplicaciones. Una vez que se alcanza el límite de tiempo, la aplicación mostrará una pantalla de bienvenida que te informa que se ha alcanzado su límite de tiempo. No te preocupes, puedes anular el límite o tu hijo puede enviar una solicitud por más tiempo si se necesita más tiempo.

Límites de comunicación. Puedes controlar con quién habla tu hijo y durante cuánto tiempo, diariamente. Esta configuración se aplica a los contactos de Teléfono, FaceTime, Mensajes y iCloud.

Siempre permitido. Selecciona las aplicaciones que deseas que siempre estén disponibles, incluso durante el tiempo de inactividad. Por defecto, Teléfono, Mensajes, FaceTime y Mapas están marcados como siempre permitidos.

Restricciones de contenido y privacidad. Aquí es donde debes bloquear el contenido para adultos, solicitar la aprobación de compra en el dispositivo de un niño, restringir las descargas y ajustar la configuración de privacidad.

Tómate unos minutos para revisar cada sección y familiarizarte bien con sus opciones.

Angela Lang/CNET

Una consideración sobre los controles parentales

Obtener la combinación correcta de estas configuraciones correctas llevará algún tiempo, especialmente para la cuenta de tu hijo. Cuando comencé a usar Screen Time para desactivar los dispositivos de mis hijos a la hora de dormir, dejé el app Mensajes marcado como una aplicación siempre permitida. En ese momento, solo podemos enviarnos mensajes mi esposa y yo.

Lo que no me di cuenta ni pensé fue el hecho de que mis hijos sí tenían acceso a aplicaciones de iMessage como Game Pigeon, una aplicación que te permite jugar juegos por turnos dentro de una conversación de iMessage. Me tomó algunas semanas darme cuenta de que la razón por la que usaban Mensajes mucho después de su hora de acostarse es porque en realidad estaban jugando.

Ahora, están limitados a Podcasts y Música cuando el tiempo de inactividad se activa a la hora de acostarse.

Otro inconveniente con el que me he encontrado con una de sus cuentas es que la configuración de Tiempo de pantalla que configuré en mi dispositivo no se sincronizó con los dispositivos de mis hijos. Todavía tengo que averiguar por qué, pero he descubierto una solución alternativa si te encuentras con el mismo problema. Primero, apaga Screen Time para tu cuenta en tu dispositivo, luego realiza la configuración de Screen Time usando tu dispositivo. Cuando se te pregunte, selecciona el dispositivo de This Is My Child, configura tu contraseña y ajusta la configuración

Tomando toda esta información que proporciona Screen Time, los usuarios pueden después establecer límites de tiempo para algunas categorías de apps o algunas apps en específico dentro de un marco de 24 horas. Una vez que establezcas tu límite de tiempo y lo rebases, quedará bloqueada la app hasta el siguiente día.