iOS 7: cuatro tips para proteger tu seguridad

Reproduciendo: Mira esto: Cómo se hace: Cómo aprovechar iOS7 al maximo

Si no has descargado la última versión del sistema operativo de Apple (iOS 7) en tu iPhone, iPad, iPodTouch, ¿qué esperas? iOS 7 viene con muchísimas nuevas funciones, pero hay algo que debes saber: muchas de las funciones para resguardar tu privacidad vienen desactivadas por defecto. Por ello, aquí te presentamos algunos tips súper prácticos que debes tomar en cuenta para proteger tu dispositivo móvil de los "espías" cibernéticos:

1. Borra y desactiva la función de "Ubicaciones frecuentes" (Frequent Locations). A algunas personas no les importa que Apple lleve un registro de su ubicación y que guarde un historial de los lugares donde usaste tu dispositivo con iOS 7. Pero a la mayoría de nosotros sí nos interesa desactivar esa función (que viene activada por defecto).

Ve a Configuración > Privacidad > Localización > Servicios del sistema > Ubicaciones frecuentes. Además de desactivar esta opción, puedes elegir no darle a Apple la información de tu ubicación para "mejorar los mapas".

(Crédito: Captura de pantalla por Laura Martínez/CNET)

Existe también un menú para borrar el historial de tus ubicaciones frecuentes en un mapa. Toca el menú que dice "Borrar historial" para borrar tus ubicaciones anteriores.

Todos los servicios de ubicación de iOS 7 están activados por defecto. Puedes desactivar de manera individual cada uno en lo que respecta a la calibración de brújula, los lugares populares cercanos, tránsito, zona horaria y conexiones Wi-Fi.

Es también posible personalizar tu ubicación y la forma en que compartes esa ubicación a través del menú de Restricciones. En Configuración, oprime General > Restricciones > Activar restricciones. Ingresa dos veces tu contraseña para permitir restricciones en Safari, FaceTime, Siri, iTunes Store, instalar y eliminar aplicaciones, compras integradas y otras.

Sigue bajando hasta que encuentres la configuración que restringe contenido para música, podcasts, películas, programas de TV, libros, aplicaciones y Siri. Puedes también limitar el contenido para adultos o restringir ciertos sitios web específicos.

(Crédito: Captura de pantalla por Laura Martínez/CNET)

Baja a la sección de Privacidad, que incluye localización, contactos, calendarios, recordatorios, fotos, compartir Bluetooth, Twitter, Facebook y publicidad.

Oprime Servicios de ubicación para permitir o bloquear cambios, desactivar servicios de ubicación a nivel global o desactivar ubicación para ciertas 'apps'. Puedes también acceder a los Servicios del sistema en la parte de abajo de la pantalla de Servicios de ubicación.

2. Bloquea usuarios en tus contactos. En el iPhone, este bloqueo está disponible en las aplicaciones de Teléfono, Mensajes y FaceTime. En el iPad y el iPod Touch, puedes bloquear a usuarios en Mensajes y FaceTime. Al hacer esto, no recibirás llamadas, textos o llamadas por FaceTime de las personas en tu lista de bloqueados.

En Teléfono y FaceTime abre Favoritos o Recientes; oprime el botón de Info (i) que aparece del lado derecho de ese contacto. Baja por la pantalla y verás que hasta el final hay una opción que dice "Bloquear este número"; selecciónala. Puedes también abrir Contactos, elegir el número y bajar a "Bloquear este número".

Para ver tu lista de contactos bloqueados selecciona el app en Configuración (Teléfono, Mensajes o FaceTime) y elige Números bloqueados. Puedes ahí incluir un contacto presionando Añadir nuevo y luego eligiendo ese contacto. Para desbloquear un contacto, oprime Editar y elige el número que quieras desbloquear.

3. Activa "No rastrear" y "Bloquear cookies" en Safari La función de no rastrear en iOS 7 depende de la cooperación voluntaria de los sitios que quieren rastrearte, así que su efectividad no es garantizada. Pero algo es algo.

(Crédito: Captura de pantalla por Laura Martínez/CNET)

Para activar "No rastrear" en Safari, abre Configuración y elige Safari. Oprime el botoncito para activar No rastrear. Para bloquear cookies en Safari, elige Bloquear cookies en y elige entre las opciones: Siempre, Nunca o De terceros anunciantes.

Baja hacia la configuración de Safari para encontrar otras opciones de seguridad: Borrar historial y Borrar cookies y datos.

4. Ver un URL antes de hacer clic. Presiona y mantén un enlace a una página para abrir una media ventana que muestra el URL de ese enlace al igual que cuatro opciones: Abrir, Abrir en una página nueva, Agregar a la lista de lectura, Copiar.