7 funciones de iOS 14 que llegan al iPhone y que Android ya tenía

Captura de pantalla: Sarah Tew/CNET

Apple hizo una serie de anuncios el lunes 22 de junio durante la WWDC 2020, su Conferencia Mundial de Desarrolladores anual. La compañía presentó el nuevo iOS 14 y una pantalla de inicio de iPhone rediseñada con nuevos widgets, junto con iPadOS 14, MacOS Big Sur y actualizaciones para tvOS y watchOS.

Si bien muchas de estas características de iOS 14 pueden sentirse nuevas para los usuarios de un iPhone, aquellos familiarizados con los dispositivos Android podrían sentir que ya las han visto antes. A continuación, una lista de todas las nuevas características de Apple iOS 14 que Android ya tenía.

Traductor

Con iOS 14, Apple presentó una nueva aplicación de traducción diseñada para usar en conversaciones en tiempo real. Puedes traducir entre 11 idiomas, incluyendo inglés, chino mandarín, francés, alemán y coreano. A marzo de 2020, la aplicación de traducción dedicada de Google, Google Translate (que ya tiene 14 años) podría transcribir conversaciones en ocho idiomas en tiempo real.

Sarah Tew/ CNET

Widgets

Con los nuevos sistemas operativos, las renovadas pantallas de inicio del iPhone y el iPad incluirán widgets, que te permitirán ver información como el clima en tu pantalla de inicio de un vistazo. Antes del anuncio en WWDC, los usuarios de iPhone solo podían tener aplicaciones en la pantalla de inicio del iPhone. Pero los widgets, que contienen más información y son más funcionales que los íconos de las aplicaciones, han sido una característica principal en Android desde 2008.

Sarah Tew/ CNET

App Clips

Los App Clips de Apple permiten a los usuarios obtener una vista previa de "partes pequeñas" de las aplicaciones rápidamente sin descargarlas. Esto puede ser útil cuando intentes pagar algo para llevar o estacionarte, ya que App Clips es compatible con Apple Pay y con Sign in with Apple. Google introdujo una función similar, Instant Apps, en 2016. Instant Apps proporciona a las aplicaciones su propia URL para que los usuarios no tengan que descargar una aplicación completa para una sola transacción, como comprar entradas para conciertos, por ejemplo.

Reproduciendo: Mira esto: Novedades iOS 14: Widgets, picture in picture y más

App Library

Otra parte de la pantalla de inicio rediseñada de Apple es una biblioteca de aplicaciones (App Library) que organiza tus aplicaciones en grupos y listas. Con la nueva pantalla de inicio en iOS 14, los usuarios también pueden "ocultar" aplicaciones de su pantalla de inicio principal. Esto es similar al cajón de aplicaciones de Android, sin las características de agrupación.

Mapas en Apple incluyen rutas para bicicleta

La aplicación actualizada de Apple Maps proporcionará formas de viajar de una manera más ecológica en iOS 14 y watchOS 7. La opción dedicada de ciclismo ayudará a los usuarios a encontrar carriles para bici teniendo en cuenta la elevación, ya sea que la ruta que tomes esté muy ajetreada o tranquila, y si encuentras alguna escalera. Si bien Google Maps no tiene en cuenta las escaleras, existe la opción de seleccionar "ciclismo" desde 2010. Cuando probé esta función en mi Pixel 3, las instrucciones paso a paso también me ofrecieron una vista de la elevación en una ruta.

Sarah Tew/CNET

Picture-in-picture

Apple también anunció una nueva función de picture-in-picture para iOS 14, que permitirá a los usuarios ver un video mientras usan otras aplicaciones. El video se reducirá y podrá flotar en cualquier lugar de la pantalla. También se puede deslizar y el audio del video aún se puede reproducir. Si bien el audio no continúa reproduciéndose si el video se desliza, los teléfonos Android ya tienen la capacidad de flotar videos sobre otras aplicaciones.

Sarah Tew/CNET

Modo Wind Down para irte a dormir

Otra nueva característica anunciada en WWDC 2020 fue un modo llamado Wind Down que ayuda a los usuarios a prepararse para ir a dormir. La función, que funciona para iPhone y Apple Watch, te permite configurar la hora de acostarte y la hora de despertarte que desees y pone tu teléfono en modo No molestar. También hay opciones para agregar atajos para la meditación o la reproducción de música relajante. Google no tiene una aplicación dedicada para esto, pero hay una manera de configurar una rutina para acostarte a través de la aplicación Google Home.

Para más información, lee todo lo que se anunció en WWDC 2020.