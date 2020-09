iPhone con iOS 14: Las novedades en la pantalla de inicio

Captura de pantalla por Sarah Tew/CNET

Cambiar no siempre es fácil, especialmente para los usuarios de un iPhone que llevan meses trabajando en el aspecto ideal de su pantalla de inicio. Ahora iOS 14 les da nuevas herramientas de personalización para reorganizar sus apps de nuevas maneras y para colocar widgets de diferentes tamaños en la pantalla. Incluso ahora puedes ocultar páginas de iconos de apps enteros de aplicaciones que no uses pero no quieras borrar.

Si te preocupa que Apple esté tomando el control de tu pantalla de inicio y haga cambios que tú no quieres, no tienes de qué preocuparte. La nueva biblioteca de apps y los widgets de pantalla son de uso totalmente voluntario.

Cuando llegue la beta pública de iOS 14 en julio y la versión de consumo en el otoño (la versión para desarrolladores ya está disponible), lo primero que verás es una pantalla de inicio similar a la de iOS 13, con una distribución de iconos que se prolonga el número de páginas necesarias.

Sin embargo, iOS 14 te ofrecerá nuevas opciones. Podrás añadir widgets a la pantalla de inicio, de distintos tamaños y en diferentes posiciones, además de poder determinar cuándo quieres que aparezca cada widget según la hora del día (por ejemplo, quizá quieres ver el clima solo por las mañanas).

Reproduciendo: Mira esto: iOS 14: Las funciones ocultas ¡al descubierto!

También, puedes ver u ocultar las apps que quieras o no quieras usar. Eso te ayudará a limpiar tus pantallas sin tener que eliminar apps. (Basta con presionar los apps hasta que vibren, elegir la fila de círculos en la base de la pantalla y seleccionar las páginas enteras que quieras ocultar).

Los apps seguirán existiendo, pero estarán ocultos en una carpeta. La biblioteca de apps es una nueva función para organizar todos tus apps en enormes carpetas. Para llegar ahí, haz un pase hacia la derecha hasta que llegues al final de tus pantallas de inicio. Si haces un pase más, llegarás a la biblioteca de apps.

La biblioteca de apps está organizada por la inteligencia artificial de Apple. Te mostrará sugerencias y las apps más recientes hasta arriba, así como carpetas por tema y tipo de app. Podrás navegar la pantalla hacia abajo para buscar el tipo de apps que quieres, así como hacer búsquedas alfabéticas.

Si no quieres usarla, puedes dejar tus pantallas sin cambios y ya.

Lo mismo en cuanto a los widgets: iOS 14 te ofrece el mismo diseño de ahora por defecto, pero te da la opción de añadir los widgets a tu pantalla de inicio y acomodarlos como tú quieras.