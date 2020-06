La función Picture in Picture de iOS 14 supera a Android en dos aspectos

Apple. Captura de pantalla por CNET

Los dueños de iPhone que instalen iOS 14 se encontrarán con una agradable sorpresa: Picture in Picture, una nueva función anunciada el lunes 22 de junio durante la conferencia para desarrolladores WWDC 2020. Una innovación de Samsung que luego fue adoptada por los teléfonos Android, Picture in Picture ha sido una función esencial durante años. La función no es nueva para Apple tampoco, ya que existe en el iPad, pero es nueva para el iPhone, un dispositivo icónico con más de 100 millones de usuarios en Estados Unidos, de acuerdo con Statista.

A pesar de que la función llega tarde a los iPhone, la versión de Apple de esta función tiene algunos trucos extra que Android quizá quiera imitar. Picture in Picture y otras funciones llegarán en la beta pública de iOS 14 y en otoño en la versión final de la actualización.

A continuación te contamos qué es Picture in Picture, cómo puede superar la función de los teléfonos Android y sus limitaciones.

¿Qué es video Picture in Picture para iOS 14?

Picture in Picture te permite ver un video reproducido en una ventana en miniatura en la esquina de la pantalla de tu teléfono mientras haces otras cosas en el celular. La ventana del video permanece abierta a medida que abres otra ventana para chatear, lees noticias o ajustas la configuración de tu celular. Por ello, puedes ver video en tu iPhone desde cualquier pantalla.

Picture in Picture es el nombre propio con que Apple bautizó esta función, pero usualmente esta función se conoce como picture-in-picture o PiP.

Los apps del iPhone que son compatible con Picture in Picture en iOS 14

Apple TV ( )

Podcasts

Safari

FaceTime

iTunes

Home

Cualquier app externo que sea compatible con la función en iPad

Los desarrolladores de apps que quieran sacar ventaja de PiP tendrán que usar los API Picture in Picture de Apple.

Cómo funciona Picture in Picture en el iPhone

En cualquier teléfono que lo uses, la función PiP es muy conveniente. No tienes que buscar la función, sino que esta viene a ti de forma natural y útil.

Esto es lo que pasa en el iPhone. Empiezas a ver un video compatible con el app. Se te ocurre que tienes que contestar a un mensaje de texto, revisar tu email o ver el estado del tiempo. Cuando deslizas el dedo en la pantalla para ir a la pantalla de inicio, el video se miniaturiza y se sigue reproduciendo en una pantalla pequeña. Esto funciona con llamadas FaceTime también.

La ventana en miniatura es persistente, lo que significa que puedes cambiarte a cualquier app que quieras cuantas veces quieras sin que el video desaparezca. Para agrandar la ventana del video, pellizca la ventana con los dedos para hacer zoom. Para mover la ventana, solamente tienes que arrastrarla con la punta del dedo.

Si la ventana PiP te estorba, puedes deslizarla a un lado de la pantalla donde desaparecerá. Y esta es la mejor parte: el audio continúa reproduciéndose aun cuando haz hecho desaparecer la pantalla.

Mientras estás en el modo Picture in Picture, puedes pausar, ir hacia atrás o hacia adelante en apps que son compatibles con estos controles. También puedes darle un toque al control para que se convierta en pantalla completa o cerrar totalmente la pantalla del video.

Lo que Google y Samsung pueden aprender de Apple

La función Picture in Picture de Apple puede tener dos ventajas frente a su competencia Android. Me encantó ver cuando Apple hizo una demostración de cómo se podía fijar la ventana hacia un lado de la pantalla en iOS 14. En teléfonos Android, puedes arrastrar la ventana PiP en cualquier parte de la pantalla. Pero si la mueves a los márgenes, la ventana se mueve y rebota como una bola de boliche.

En teléfonos Android, he tenido que cerrar la ventana PiP muchas veces porque me estorbaba. Sin embargo, el cerrar la ventana no significa que quieras parar la reproducción del video. La opción de seguir reproduciendo el audio después de fijar la ventana del video se avista útil especialmente para videollamadas FaceTime.

Pellizca la ventana para hacer zoom es otro aspecto que vale la pena resaltar en esta herramienta, y que no existe en Android. En teléfonos como el Samsung Galaxy S20 y el OnePlus 8 Pro, puedo hacer zoom para agrandarla, una segunda acción de zoom hace que se vuelva una pantalla completa. Si el método de Apple funciona como lo demostró en la presentación, sus rivales van a tener que avisparse.

Lo que Picture in Picture del iPhone no hace

La nueva función de Apple funciona solo con video. PiP de Android, en comparación, funciona además con Google Maps. Ojalá que en un un futuro la función incluya Apple Maps y Google Maps dentro de la función Picture in Picture.