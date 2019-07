iOS 13 y iPadOS: 11 de las mejores funciones ocultas que descubrimos

Angela Lang/CNET

El lanzamiento del iOS 13 y el iPadOS se perfila como una de las actualizaciones más interesantes de Apple en los últimos tiempos. No solo cuentan ahora con un modo oscuro dedicado (¡hurra!), sino también con características de privacidad mejoradas, una nueva apariencia para Apple Maps, e incluso puedes escribir con gestos en el teclado predeterminado. Apple ya ha mencionado algunas de las características nuevas más importantes, pero lo realmente emocionante son las características que descubrirás solo luego de utilizar la versión beta del iOS 13 durante un tiempo. En estas últimas semanas, hemos estado investigando el iOS 13 y hemos descubierto un conjunto de herramientas aun no reveladas por Apple.

A continuación, te mostramos 11 de las mejores nuevas funciones ocultas que hemos encontrado hasta ahora, desde una mejor carga de la batería y compatibilidad con doble tarjeta SIM en iMessage, hasta cómo usar un mouse para controlar tu iPhone o iPad.

Seguiremos buscando novedades y actualizando esta publicación mientras dure el programa de versión beta. Si quieres ser uno de los primeros en experimentarlo, aquí te explicamos cómo instalar el iOS 13 en tu iPhone. Si ya instalaste el iOS 13 y deseas volver al iOS 12, también es posible hacerlo (enlace en inglés).

Carga optimizada de la batería

Cargar de manera rutinaria la batería de tu iPhone hasta su capacidad máxima y mantenerla conectada en ese estado durante periodos largos puede dañarla con el tiempo. Una nueva opción del iOS 13 está diseñada para ayudar a prolongar la vida útil de tu batería al aprender de tus hábitos y evitar que la batería se cargue inmediatamente hasta el 100%.

Si normalmente realizas la carga durante la noche, mientras duermes, la opción Optimized Battery Charging (Carga optimizada de la batería) mantendrá la batería de tu iPhone en un 80% durante la mayor parte de la noche, y terminará con el último 20% de la carga justo antes de que suene tu alarma.

Para usar esta nueva función, ve a Settings (Ajustes) > Battery (Batería) > Battery Health (Salud de la batería) y actívala.

Las búsquedas de iMessage ahora realmente funcionan

Buscar mensajes pasados en la aplicación iMessage ha sido siempre terrible. Simplemente no funcionaba. Pero eso ha cambiado. Ahora puedes buscar una sola palabra o una frase, y los resultados se muestran de manera casi instantánea.

Es una función genial. Para probarla, abre la aplicación, desliza la pantalla hacia abajo para revelar el campo de búsqueda y escribe. Estupendo, ¿verdad?

Haz búsquedas en tu iPhone usando tu voz

Donde quiera que encuentres una barra de búsqueda en las aplicaciones de Apple, notarás que ahora hay un micrófono en el extremo derecho. Toca el nuevo ícono para ingresar tu consulta de búsqueda por voz, en lugar de tener que escribirla.

Aplicaciones como Ajustes, Correo, Mensajes y la vista Hoy son solo algunos ejemplos de dónde puedes encontrar la nueva opción de búsqueda por voz.

Comparte fotos con o sin información de ubicación

Ahora puedes eliminar la información de ubicación de una foto cuando la compartes directamente desde la aplicación Fotos. Esta nueva opción te permite mantener la geoetiqueta y ver dónde fue tomada la imagen, pero cuando la compartas en redes sociales, correos electrónicos o mensajes, puedes eliminarla y mantener privada cualquier información relacionada con la ubicación.

Selecciona una foto (o fotos) que desees compartir en la aplicación Fotos, luego toca Options (Opciones) en la parte superior de la pantalla y desactiva Location (Ubicación) en la sección Include (Incluir).

Nuevo indicador de volumen

Otra característica que los usuarios de iOS han estado pidiendo a Apple que cambie desde hace mucho es el indicador de volumen. Es decir, la ventana emergente que cubre tu pantalla cada vez que ajustas el volumen cuando ves YouTube o Netflix.

El indicador en iOS 13 es mucho más pequeño y se desliza desde un costado de la pantalla. A medida que ajustas el volumen, se va reduciendo hasta convertirse en apenas una línea pequeña, y queda prácticamente oculto mientras determinas el nivel de volumen correcto. Gracias, Apple.

iMessage y FaceTime ahora ofrecen soporte para doble tarjeta SIM

Los usuarios de negocios y los viajeros internacionales agradecerán que se haya añadido soporte de iMessage y FaceTime para un segundo número cuando utilizan dos tarjetas SIM.

Apple agregó soporte para dos tarjetas SIM con el lanzamiento del iPhone XS, iPhone XS Max y iPhone XR. Se trata de una función útil para quienes no desean llevar consigo un teléfono personal y uno de trabajo, o para quienes viajan internacionalmente con frecuencia y necesitan un plan de datos más económico que el que ofrecen las tarifas de roaming.

Antes de la aparición del iOS 13, los usuarios solo podían usar un número de teléfono para iMessage y FaceTime.

Elimina aplicaciones desde la pantalla de actualizaciones

Administrar las aplicaciones antiguas que tienes instaladas en tu iPhone o iPad nunca es una prioridad, o al menos no para mí. En varias ocasiones he visto en la App Store cómo se actualizaba una aplicación, aun sabiendo que nunca volvería a usarla. Pero como la aplicación no es fácil de encontrar en mi pantalla de inicio, no me molesto en buscarla y desinstalarla.

Después de instalar el iOS 13, la próxima vez que veas una aplicación que ya no necesitas en la lista de actualizaciones, deslízala hacia la izquierda y luego toca Eliminar.

Anuncia mensajes con Siri solo a los contactos que elijas

Si tienes AirPods o los auriculares Powerbeats Pro recientemente lanzados, notarás que Siri ahora lee tus mensajes entrantes sin que debas cambiar nada en la configuración. Incluso puedes responder a un mensaje simplemente hablando a continuación de que te lo ha leído: es una función realmente genial.

La primera vez que uses un par de auriculares con un dispositivo que ejecute iOS 13, te preguntarán si deseas activar Anunciar Mensajes con Siri.

Para personalizar cómo funciona la función, abre la aplicación Settings (Ajustes) y ve a Notifications (Notificaciones) y luego a Announce Messages with Siri (Anunciar Mensajes con Siri). Allí puedes seleccionar si deseas recibir notificaciones de todos, de todos tus contactos, de quienes te han escrito recientemente o solo de tus contactos favoritos.

Usa un 'mouse' para controlar tu iPhone o iPad

Es cierto, puedes usar un mouse o trackpad para navegar por tu teléfono o tableta. Usar un ratón con tu iPad es una experiencia a la que requiere un tiempo acostumbrarse, pues no hay un puntero de mouse tradicional sino un cursor que más o menos simula tu dedo en la pantalla.

En el nuevo menú de configuración puedes asignar accesos directos a tareas específicas, como regresar a la pantalla de inicio. Para personalizar cómo funciona, conecta un mouse a tu iPhone o iPad y luego ve a Settings (Configuración) > Accessibility (Accesibilidad) > Touch (Tocar) > Assistive Touch (activa esta opción) > Pointing Devices (Dispositivo apuntador).

Elimina las limitaciones de tamaño de apps en los datos móviles

Apple finalmente nos ha dado la opción de eliminar los límites de descarga de la App Store. Eso significa que, si lo deseas, puedes descargar un juego de más de un gigabyte de tamaño utilizando tu plan de datos móviles.

Ve a Settings (Ajustes) > iTunes & App Store > App Downloads (Descargas de aplicaciones) para eliminar dicho límite o haz que la App Store te pregunte si deseas descargar alguna aplicación de más de 200 MB.

Safari cuenta con un administrador de descargas

Ahora puedes descargar archivos cuando uses Safari en un iPhone y iPad. El ícono del administrador de descargas no se mostrará a menos que tengas una descarga activa (o activa recientemente). Tu descarga se guardará de manera automática en una carpeta de Descargas en tu cuenta de iCloud Drive, a la que puedes acceder en la aplicación Archivos.

Para obtener más consejos y trucos, consulta nuestra completa guía de iOS 13.