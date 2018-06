iOS 12: Lo nuevo de las opciones No Molestar y las Notificaciones

Con el lanzamiento del iOS 12 a finales de este año, la función No Molestar se verá y funcionará de manera un poco diferente.

Algunos de los cambios son una extensión de los esfuerzos que Apple está realizando para ayudar a los usuarios a limitar la cantidad de tiempo que pasan frente a una pantalla. Otros cambios, como las notificaciones agrupadas, son mejoras que se necesitaban desesperadamente en la plataforma.

Debes tener en cuenta que iOS 12 está actualmente sólo disponible en versión beta. Eso significa que es posible que las funciones cambien y se vean diferentes para cuando se lance este otoño. Actualizaremos este artículo según sea necesario cuando se presente la información.

Mejores controles para la función No Molestar

Usar la función No molestar para mantener el teléfono en silencio durante una junta o mientras duermes es bastante sencillo, ¿no crees? Sólo necesitas encenderlo manualmente o programarlo a la hora que deseas que tu teléfono deje de pedir tu atención con cada nueva alerta.

Una de las desventajas es que la función de programación se diseñó para que se use sólo por la noche. Hasta hoy no hay forma de activar la función No Molestar para entrar a una reunión o una comida, y hacer que se desactive automáticamente después de un período de tiempo.

Captura de pantalla por Jason Cipriani/CNET

Sin embargo, el iOS 12 ofrece algunas opciones diferentes ––todas las cuales hacen que la función No Molestar sea increíblemente mucho más útil. Para ver las nuevas opciones, abre el Centro de Control y haz clic en el icono de NM (No Molestar).

Una lista de opciones aparecerá, la cual te permitirá configurar el NM para caducar en una hora, esta noche o cuando salgas de tu ubicación actual.

Modo Hora de acostarse

Captura de pantalla por Jason Cipriani/CNET

En Configuración > No molestar, hay una nueva opción llamada Modo de Hora de acostarse. Cuando esté habilitada, las notificaciones no se mostrarán en la pantalla de bloqueo. En cambio, verás una pantalla que te avisará que tu dispositivo está en modo NM.

La idea de este proceso es que si eres de las personas que ve su teléfono mientras está activo el modo NM, aún podrás ver la fecha y la hora, pero no sentirás la tentación de responder a un mensaje o a un correo electrónico que recibas mientras esté tu pantalla bloqueada.

A pesar de su nombre, si tienes habilitado el Modo Hora de acostarse en el app de Configuración, las notificaciones siempre estarán ocultas mientras el Modo NM esté activo.

Notificaciones

Las notificaciones de alertas de grupo de un mismo app ahora las podrás ver agrupadas en un mismo paquete, en lugar de verlas una detrás de la otra en una larga lista. Las notificaciones que están agrupadas aparecerán como una pila de alertas. Expande un grupo tocando en la notificación superior o presiona con fuerza en la notificación superior para abrirla.

Cuando tocas en un grupo, verás un botón con la instrucción Ver menos en la parte de arriba para cerrar la lista y agruparla en una sola notificación.

Opciones de notificación

Captura de pantalla por Jason Cipriani/CNET

Aún podrás deslizar el dedo hacia la derecha o la izquierda en tu pantalla bloqueada dentro de una notificación, pero ahora, cuando deslices hacia la izquierda podrás ver una nueva opción para administrar las notificaciones del app correspondiente.

Cuando selecciones Administrar, una ventana emergente te preguntará si quieres configurar el app para que entregue las notificaciones silenciosamente, que apague las notificaciones por completo o que abra la configuración para que después puedas establecer tus preferencias de las notificaciones.

Sugerencias proactivas

Captura de pantalla por Jason Cipriani/CNET

Si con frecuencia ignoras una alerta de un app en específico, iOS 12 te preguntará si deseas seguir recibiendo las alertas o si quieres administrar la configuración de notificaciones del app para limitar el número de notificaciones que recibes.