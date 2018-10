iOS 12.1 trae Dual SIM a los iPhone de 2018: Todo lo que debes saber

Con iOS 12.1 llegará una de las funciones más esperadas en los nuevos iPhone XS, XS Max y XR: la doble SIM.

Si el procesador es el cerebro de tu teléfono, la tarjeta SIM es su alma. La tarjeta SIM es un pequeño chip que almacena el número de tu teléfono y te conecta a una red celular. En esencia, es lo que hace un teléfono precisamente eso, un teléfono.

Si alguna vez has querido dos líneas telefónicas en un dispositivo, la nueva tecnología Dual SIM Dual Standby puede cambiarte la vida. Hará más práctico tener dos números telefónicos en un celular: Uno para el trabajo y otro para fines personales. Y también facilitará y hará más barato tener un teléfono cuando viajes en el exterior.

Apple lanzará esta función al público en general más adelante en el año.

Aún no sabemos los detalles de cómo, cuándo y dónde la función de doble SIM funcionará. Pero, basados en nuestro entendimiento de cómo la tecnología se va a implementar, existen algunas limitaciones. Por ahora, esto es todo lo que sabemos de la doble SIM de Apple y lo que significa para los tres nuevos iPhone.

Nota del editor: La información presentada abajo es todo lo que sabemos hasta ahora. Si vas a comprar un iPhone XS, XS Max o XR para sacar ventaja de la tecnología de doble SIM/eSIM asegúrate de que vas a comprar un teléfono desbloqueado y confirma con tu operadora de que ofrecen este servicio antes de decidirte por comprar algo.

¿Qué significa el anuncio de la doble SIM de Apple?

Los iPhone de 2018 te permitirán tener dos números telefónicos en el mismo celular. Podrás realizar y recibir llamadas y enviar y recibir mensajes de texto en cualquiera de las dos líneas.

¿Por qué querría un teléfono con doble SIM?

Existen dos grandes ventajas. Puedes tener dos líneas telefónicas (por ejemplo, una para fines profesionales y otra para uso personal) sin tener que llevar dos teléfonos. Cuando estés viajando en el exterior, la doble SIM facilita añadir un plan local a tu teléfono para ahorrarte los altos costos de roaming internacional y cargos por datos.

¿Los iPhone tendrán una eSIM y un SIM de plástico?

Sí. Los nuevos iPhone tendrán una tarjeta tradicional SIM de plástico (el chip que te identifica con la red de tu operadora) y una eSIM, su equivalente digital con software más nuevo.

Una eSIM se puede usar varias veces pero solo con un número a la vez que puedes añadir, borrar y configurar directamente desde los ajustes de tu iPhone. En contraste, la SIM de plástico debe ser extraída físicamente y sustituida.

En teoría, una vez que la tecnología eSIM sea respaldada ampliamente por las operadoras en Estados Unidos y a nivel internacional, Apple podría decirle adiós a la SIM de plástico. Por ahora, al darle a los nuevos iPhone una SIM de plástico y una eSIM, Apple quiere cubrir todas las bases.

¿Qué es Dual SIM Dual Standby?

La versión de Apple de la doble SIM se llama Dual SIM Dual Standby. Esto significa que los nuevos iPhone pueden gestionar dos líneas telefónicas de forma simultánea: Las llamadas entrantes en cualquiera de las dos líneas harán sonar tu teléfono, y podrás fácilmente realizar llamadas y enviar textos en la otra línea sin tener que reconfigurar los ajustes o cambiar las tarjetas SIM.

Ten en cuenta que no podrás enviar y recibir datos en ambas líneas de manera simultánea, sin embargo. Si una línea está en una llamada, las llamadas entrantes al otro número irán al buzón de voz.

¿Cuál es la diferencia entre eSIM y Apple SIM?

Conocida originalmente como Apple SIM, la primera versión de la SIM basada en software apareció en el iPad con LTE y en el Apple Watch Series 3. Los analistas creen que la tecnología base es la misma, pero que iOS 12 puede presentar mejoras en la interfaz de usuario.

¿Puedo añadir líneas de operadoras distintas?

Sí. Apple dice que puede añadir líneas de dos telefónicas distintas, pero sólo si tu iPhone está desbloqueado. Si tu teléfono no está desbloqueado, ambos planes tienen que ser de la misma operadora. Y, si una operadora con red CDMA, como Verizon, Sprint, US Cellular, Boost y Virgin — proveen tu primera SIM, tu segunda SIM no será compatible con CDMA.

¿Puedo usar una eSIM en un iPhone bloqueado?

Cuando compras un iPhone directamente de Apple, en la tienda digital o en una tienda física de Apple, el dispositivo está desbloqueado; lo que significa que lo puedes activar y reconfigurar en la red de cualquier operador. Un empleado de Apple, por ejemplo, inserta una tarjeta SIM de AT&T, activa tu teléfono en la red de AT&T y listo.

Pero una vez que el teléfono está bloqueado con una operadora, tus opciones se vuelven mucho más limitadas. La mayoría de las operadoras requieren que pagues el precio total del dispositivo antes de que puedas desbloquearlo, y aplican otras restricciones.

Un teléfono desbloqueado con una SIM plástica necesita de una nueva SIM plástica para poder cambiarse a un nuevo operador. Una eSIM, por otro lado, puede acomodar varios perfiles de SIM de varias operadoras. Hasta ahora, eSIM no ha adquirido mucho apoyo de las operadoras.

¿Cuándo lanzará Apple su función eSIM?

Apple activará la función eSIM en la actualización iOS 12.1, que ahora está en beta. Las operadoras en Estados Unidos tendrán que proveer el código QR antes de que se pueda activar una línea empleando eSIM, que es posible que coincida con el lanzamiento oficial de iOS 12.1. De acuerdo con el sitio alemán iPhone-Ticker.de (vía MacRumors), algunos usuarios de Deutsche Telekom ya han usado la eSIM para añadir una segunda línea a su iPhone.

¿Cómo puedo configurar eSIM en un nuevo iPhone?

Los dueños de un iPhone de 2018 podrán acceder eSIM a través de los ajustes del iPhone. De acuerdo con el vicepresidente de mercadotecnia global en Apple, Phil Schiller, podrás usar la cámara del teléfono para escanear el código QR de la operadora, lo que arranca el proceso de activación de una segunda línea. Luego, iOS te permitirá seleccionar una línea predeterminada para llamadas y mensajes, seleccionar una etiqueta para cada línea, y más.

Apple ha listado las instrucciones para configurar eSIM en su sitio de soporte.

¿Se puede borrar y reutilizar una eSIM?



Una eSIM puede ser borrada y reutilizada para acomodar un plan telefónico de cualquier operadora que sea compatible con esta tecnología.

¿Qué operadoras son compatibles con la tecnología eSIM?

Apple dice que eSIM funciona en 16 países. En Estados Unidos, AT&T, T-Mobile y Verizon respaldan esta tecnología. Un portavoz de Sprint le aseguró a CNET que la empresa respaldará esta función en el futuro cercano. De forma internacional, las operadoras participantes incluyen a Truphone, Bell, EE, GigSky, Vodafone, Jio, Airtel y Deutsche Telekom.

Schiller dijo que más operadoras añadirán compatibilidad en el resto de este año y el próximo.

¿Hay otros celulares que tienen tecnología doble SIM?



Hay varios teléfonos que pueden acomodar dos tarjetas SIM, aunque la mayoría de ellos no están disponibles en EE.UU. Pero solamente unos pocos respaldan eSIM. El Google Pixel 2 tiene una eSIM, pero para usarse principalmente con Project Fi de Google.

¿Necesito aprobación de mi operadora principal para añadir un segundo número?

No, no necesitas permiso de tu operadora para añadir un segundo número telefónico. De hecho, una de las grandes ventajas de la eSIM es que no tienes que ir a una tienda física para activar la segunda línea, sino que lo puedes hacer remotamente.

¿Por que eSIM no funciona en China?

Apple anunció una edición especial de los nuevos iPhone para China, que tendrán dos ranuras para SIM de plástico en lugar de tecnología eSIM. De acuerdo a Neil Shah, analista de Counterpoint Research, la tecnología de doble SIM es popular en China, pero pocas operadoras son compatibles con esta tecnología.

¿Veremos más teléfonos eSIM en EE.UU.?

Quizá. Después de todo, Apple es el que marca tendencia. Will Stofega, analista de IDC, dice que las operadoras han tenido reservas de la tecnología eSIM porque podría llevar a los clientes a ir de plan en plan. Pero subraya que un nuevo estándar internacional establecido en junio de 2016 podría allanar el camino para una más amplia adopción de la tecnología eSIM en EE.UU. y otros países especialmente si las operadoras se dan cuenta de todas las ventajas de vender teléfonos de manera remota.