iOS 11: Consejos y trucos para navegar el iPad

1:44 Close Drag Autoplay: SI Autoplay: NO

Después de instalar iOS 11 en un iPad, seguro notarás que las cosas son muy distintas. En un principio, ahora existe una bandeja (dock) para apps. La multitarea también ha sido rediseñada completamente. Estos son algunos consejos y trucos para navegar este iPad actualizado con el nuevo sistema operativo iOS 11 (que, por ahora, está en versión beta pública).

Visualizar el 'dock' de apps

El dock de apps puede contener muchas aplicaciones. Puedes arrastrar un app desde la pantalla de inicio y depositarlo en el dock. Pero, ¿de qué sirve un dock si no se puede acceder fácilmente?

No importa en qué app te encuentres, el dock se puede invocar con sólo deslizar el dedo desde la parte inferior de la pantalla.

Sigue deslizando para acceder la función multitarea

Jason Cipriani/CNET

Si sigues deslizando hacia arriba, después de que aparezca el dock, emergen la nueva interfaz de multitarea y centro de control.

Añade otro app desde el 'dock'

Jason Cipriani/CNET

Cuando estás dentro de un app, desliza el dedo hasta arriba desde la parte inferior de la pantalla para ver el dock de aplicaciones. Oprime de forma prolongada el icono de un app y luego arrástralo hacia arriba. A medida que haces esto, el app se transformará al modo Slide Over.

En Slide Over, todos los apps disponibles en la pantalla se pueden usar. En algunas situaciones, puedes usar hasta cuatro apps distintos al mismo tiempo.

Añade otro app desde la pantalla de inicio

Jason Cipriani/CNET

Si un app que quieres añadir y visualizar en el modo Slide Over no se encuentra en el dock de apps, existe otra forma de añadirlo. Presiona el botón de inicio y encuentra el icono del app en la pantalla de inicio. Presiona prolongadamente el icono del app hasta que empiece a flotar (y no a temblar), luego dale un toque al icono de otro app para inicializarlo.

El app flotante se tornará al modo Slide Over.

Oculta un panel de Slide Over

Jason Cipriani/CNET

Cuando uses un app en Slide Over, puedes moverlo a cualquiera de los dos lados de la pantalla al arrastrarlo utilizando el icono de la manivela que se encuentra en la parte superior del panel.

Sin embargo, para ocultar un panel, deberás moverlo al lado derecho de la pantalla y luego deslizarlo para que desaparezca de la pantalla. El app seguirá disponible si lo deslizas hacia la izquierda desde el borde derecho de la pantalla.

Pantalla dividida

Jason Cipriani/CNET

Si prefieres usar dos apps al mismo tiempo, sin que el segundo app cubra cualquier dato, puedes activar el modo de pantalla dividida al darle un toque al icono de la manivela y deslizar hacia abajo.

Cierra apps a la fuerza

Jason Cipriani/CNET

Desliza hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla hasta que tengas una visualización multitarea. Oprime de forma prolongada sobre la imagen en miniatura del app y te aparecerá icono de "X".

Dale un toque a la X para cerrar el app a la fuerza. Desafortunadamente, no parece que haya una forma de cerrar varios apps al mismo tiempo.