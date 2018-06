Si todavía eres un cocinero novato de la Instant Pot, es posible que necesites saber algunos consejos que pueden hacerte la vida más fácil y tu comida más sabrosa. Aquí hay cinco cosas que puedes estar haciendo mal y cómo llevarte por el camino correcto.

Siempre dejas la tapa puesta

No todas las recetas que haces con tu Instant Pot necesitan que dejes la tapa asegurada para una cocción adecuada. Por ejemplo, está perfectamente bien saltear o calentar alimentos sin la tapa colocada. De hecho, si eliges el modo saltear no dorará ni crujirá la comida si dejas la tapa que atrapa el vapor. Si no estás seguro de si necesitas la tapa puesta o no, consulta tu receta o manual para obtener las instrucciones.

Lavas a mano todas las piezas

Aunque no puedes meter la unidad principal a un lavavajillas, el recipiente interior, las tapas y los accesorios sí son aptos para este electrodoméstico. Sí, incluso puedes colocar la tapa de cocción a presión en el lavavajillas. ¡No más lavado a mano para ti!

Sólo estás utilizando agua

Probablemente ya sabes que debes agregar al menos 18 fl oz. (500 ml) de líquido para que el modo de cocción a presión funcione correctamente, pero eso no significa que únicamente puedes usar agua. Cualquier líquido semi-transparente puede ser usado en su lugar. Intercambiar el agua por otros líquidos puede agregar otra dimensión de sabor a tu receta.

Algunas buenas opciones son:

Cerveza



Vino



Consomé

Jugo de frutas



Jugo de vegetales



No usas la parrilla para cocinar al vapor



La rejilla para cocinar al vapor no sólo se usa para este fin. Asegúrate de usarla en cualquier momento que desees elevar tus alimentos por encima del nivel de líquido. Aquí hay algunas recetas de Instant Pot para que uses tu parrilla de vapor.

Mantienes tu olla de cocción lenta

Es hora de decirle adiós a tu vieja amiga la olla de cocción lenta. La mayoría de las recetas en las que se recomienda la cocción lenta se pueden convertir en recetas de Instant Pot fácilmente. La mejor parte es que en tu Instant Pot puedes cocinar lo que sea alrededor de cuatro veces más rápido.

