Instagram: Cómo crear tu Top Nine 2019

Angela Lang/CNET

2019 está llegando a su fin y es el momento de hacer recuento de lo que hemos hecho a lo largo del año incluidas las fotos que hemos compartido cada año.

Seguramente viste que muchos usuarios comenzaron a compartir un collage con las nueve fotos que más éxito (likes y comentarios) tuvieron en su cuenta a lo largo de 2019 y seguramente quieras hacer lo mismo. Hay varias páginas Web y apps que analizan tu perfil en busca de tus contenidos con más likes pero hay dos apps que nosotros recomendamos por ser gratis, sencillas y seguras.

Érika García / CNET

Si tu teléfono es un iPhone, la mejor opción es Best Nine, un app gratuita disponible en App Store. En el caso de que tu celular sea Android, te recomendamos Top Nine, disponible en Google Play y también gratuita.

Para comenzar descarga una de estas apps en tu teléfono y accede con tus credenciales de Instagram. Concédele permiso para que tenga acceso a la información de tu cuenta y el app se iniciará.

El app comenzará a buscar entre tus publicaciones y te ofrecerá de forma automática un collage con tus nueve fotos más exitosas. Para finalizar podrás elegir entre guardar la foto en tu carrete o galería o bien, compartirla directamente en Instagram a través de la opción "share".

En el caso de Best Nine podrás descargar también tu collage con las imágenes más exitosas de años anteriores a 2019, Top Nine por su parte no cuenta con esta opción.