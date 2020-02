iMessage: Las 9 mejores funciones del app de mensajería de tu iPhone

Jason Cipriani/CNET

Tengo algo que confesar: soy una de aquellas personas que aman tanto las adictivas burbujas azules de iMessage que no puedo dejar el iPhone. A lo largo del año, utilizo innumerables dispositivos Android, pero iMessage finalmente me lleva siempre de vuelta al redil de Apple.

Y no es porque menosprecie los mensajes de texto con burbujas verdes que recibo de mis amigos que utilizan Android. Es porque las conversaciones grupales son mejores en iOS y porque en los mensajes de texto regulares no es posible compartir fotos y videos de tamaño completo. En defensa de Android, debo decir que, hace poco, Google dio a sus usuarios acceso a su competidor iMessage, pero por el momento no lo utilizan suficientes personas como para considerarlo una opción válida.

Para mí, la plataforma de chat de Apple se siente mucho más completa, y eso en buena medida se debe a su gran variedad de funciones útiles, que van más allá de escribir mensajes y enviar enlaces. A continuación, compartiré contigo mis funciones favoritas y poco conocidas de iMessage y cómo utilizarlas.

Reproduciendo: Mira esto: El iPhone 12 será parecido al iPhone 11, pero más delgado

Adapta la configuración de iMessage a tus necesidades

Es una buena idea abrir la pantalla de Settings (Configuración) de la aplicación Messages (Mensajes) y pasar unos minutos revisando sus diferentes opciones y personalizando su funcionamiento. Pero lo más importante de todo es que verifiques dos veces tu configuración de envío y recepción de mensajes.

Ya he perdido la cuenta del número de veces que me han preguntado por qué algunos mensajes aparecen en una Mac o iPad pero no en un iPhone, o viceversa. Afortunadamente, la solución es muy sencilla: en la sección Send & Receive (Enviar y recibir) de Settings (Configuración) de Messages (Mensajes) no utilices tu(s) dirección(es) de correo electrónico, sino solo tu número de teléfono.

O, si no tienes un iPhone, pero usas iMessage en una Mac y un iPad, asegúrate de que tu configuración de Send & Receive (Enviar y Recibir) sea idéntica en ambos dispositivos.

En el resto de los ajustes de configuración puedes determinar cosas como activar las notificaciones de lectura para todas tus conversaciones de iMessage, si deseas que los mensajes de texto (las burbujas verdes) se envíen a tus otros dispositivos Apple o se almacenen únicamente en tu iPhone, por cuánto tiempo deseas conservar los mensajes en tu dispositivo, y otras más. Toma unos minutos para revisar cada opción y decide cómo quieres que funcione Messages (Mensajes).

Si eres nuevo en iMessage y no estás seguro de cómo activarlo, ve directamente al final de esta nota. Allí te explicamos cómo hacerlo.

Jason Cipriani/CNET

Haz copias de seguridad de iMessage a través de iCloud

Tener una copia de seguridad constante de tus conversaciones de iMessage que se sincroniza en todos tus dispositivos de Apple es otro de mis beneficios favoritos de esta plataforma de mensajería. Apple utiliza iCloud para hacer una copia de seguridad y sincronizar tus conversaciones de Messages (Mensajes) (incluidos tus mensajes de texto).

Esta es la versión abreviada del proceso: abre Settings (Configuración) > toca tu nombre > ve a iCloud y asegúrate de que el interruptor ubicado junto a Messages (Mensajes) esté activado.

Toma en cuenta que si eliminas una conversación de uno de tus dispositivos, se eliminará de todos. Eso también significa que si elegiste que tus conversaciones se almacenaran solo por 90 días, tu copia de seguridad de iCloud hará lo mismo.

Jason Cipriani/CNET

Oculta alertas, bloquea números para evitar que te envíen mensajes y más

Es bastante sencillo enviar y recibir mensajes en la aplicación Messages (Mensajes), y también diferenciar los iMessages de los mensajes de texto: si los mensajes que envías son verdes, son mensajes de texto. Si la burbuja es azul, estás hablando con otro usuario de iMessage.

Tenemos un resumen de 10 consejos que te enseñarán todo lo que puedes hacer al enviar y recibir mensajes. Por ejemplo, puedes silenciar conversaciones individuales con solo deslizar el dedo hacia la izquierda sobre la conversación y seleccionar Hide Alerts (No mostrar alertas); esto es algo particularmente útil si estás en un grupo muy activo en el que no pueden parar de hablar sobre el partido de fútbol de la noche anterior.

También asegúrate de aprovechar la nueva función de búsqueda de la aplicación Messages (Mensajes). Puedes buscar fotos, enlaces, archivos adjuntos y texto dentro de una conversación. Simplemente abre Messages (Mensajes) y toca la barra de búsqueda en la parte superior.

Patrick Holland/CNET

Envía dinero a otros usuarios de iPhone a través de Apple Pay: es como Venmo



Puedes enviar y recibir dinero usando Apple Pay dentro de una conversación de iMessage, igual como lo harías con Venmo o Square Cash.

El proceso es sencillo: configura Apple Pay Cash y vincula una tarjeta de débito a tu cuenta. Una vez hecho esto, puedes usar la aplicación Apple Pay dentro de iMessage para pagar tu alquiler, cobrar dinero a un amigo para dividir la cuenta de la cena o enviar a una persona al azar efectivo suficiente para comprar una taza de café.

También notarás que cada vez que envías a alguien un mensaje que contiene una cantidad en dólares, el número aparece subrayado, lo que significa que tú (o tu destinatario) puede tocarlo para activar Apple Pay con la cifra ya completada. Es algo genial.

Jason Cipriani/CNET

Expresa tu personalidad al máximo en iMessage

¿Sabías que puedes agregar alegres animaciones y stickers a tus mensajes? Pues así es. Otra herramienta divertida de usar es el convertidor de emojis. Después de escribir tu mensaje, toca el botón de emojis de tu teclado e iOS encontrará automáticamente palabras que se pueden convertir en emojis. Es genial y una manera sencilla de utilizar emojis sin tener que desplazarte por todos ellos hasta encontrar el que deseas.

Otros efectos divertidos son los siguientes:

Efectos de burbuja y pantalla para mensajes individuales.

La capacidad de arrastrar y soltar stickers de paquetes de stickers sobre una foto o mensaje.

Enviar mensajes hablados con memojis y animojis.

Un motor de búsqueda de imágenes incorporado donde encontrarás algunos de los mejores GIF.

Descubre cómo aportar más diversión e interacción a tus conversaciones de iMessage y acompáñanos mientras te guiamos a través de todas estas funciones y más.

Jason Cipriani/CNET

Tómate el tiempo para configurar un perfil de memoji: vale la pena

Y hablando de personalidad, tal vez hayas notado que ahora puedes configurar tus propios iconos de perfil usando memojis. Es muy divertido, sumamente sencillo de hacer, y es algo que es fácil pasas por alto o ignorar al configurar un nuevo iPhone. Esta función no solo te permite expresar tu personalidad a través de fotos o memojis, sino que a medida que tus amigos y contactos configuren los suyos, el hilo de conversación de la aplicación Messages (Mensajes) empezará a verse más animado gracias a las fotos de perfil de todos los participantes.

Para editar tu foto y nombre de contacto, abre la aplicación Messages (Mensajes), toca el icono con tres puntos en la esquina superior derecha, luego Edit Name and Photo (Editar nombre y foto). A continuación, puedes tomarte una foto, usar un memoji o elegir una imagen de tu galería de fotos.

En adelante, cada vez que actualices tu foto o nombre, los contactos con los que compartes su información recibirán una solicitud para utilizar tu nueva imagen.

Capturas de pantalla por Jason Cipriani/CNET

Utiliza notificaciones de lectura de manera selectiva

Una de mis características favoritas de iMessage es su capacidad de desactivar las notificaciones de lectura para todos los que me envían mensajes, pero activarlas para ciertos contactos específicos. En mi caso, el 99 por ciento de las veces tengo las notificaciones de lectura desactivadas, pero las excepciones son mi esposa y mis hijos, quienes de esta manera pueden saber si he leído algún mensaje importante que me hayan enviado.

De esta manera, si recibo un mensaje de un amigo o compañero de trabajo, no me siento obligado a responderlo en el momento en que abro el mensaje, en especial si estoy en medio de alguna tarea que requiere toda mi atención (algo que me sucede a menudo).

Para activar las notificaciones de lectura para contactos individuales, abre el hilo de iMessage y luego toca la foto de tu contacto en la parte superior de la pantalla. A continuación, toca Info (Información) y luego activa la opción Send Read Receipts (Notificar lectura).

Esta misma opción puede usarse a la inversa: puedes desactivar las notificaciones de lectura para un contacto específico si prefieres dejar activadas las notificaciones de lectura para el resto. Eso significa que puedes desactivar las notificaciones de lectura para esa persona que te envía mensajes constantemente y te pregunta por qué la dejaste en "visto", mientras las mantienes activadas para todos los demás.

Jason Cipriani/CNET

Chatea con empresas para temas de servicio al cliente

Tus amigos, colegas y conocidos no son las únicas personas con quienes puedes hablar a través de iMessage. En la aplicación Messages (Mensajes) también puedes hablar con empresas para recibir ayuda en temas como un pedido realizado en Newegg o para reportar a Goldman Sachs una transacción fraudulenta en tu Apple Card.

Es fácil saber si una empresa utiliza Apple Business Chat: la mayoría de ellas muestran un botón que dice "Chatea en Messages (Mensajes)" en sus respectivas páginas de servicio al cliente o en sus aplicaciones. Basta con tocar este botón para abrir una conversación. Por el momento no hay forma de hacer búsquedas de nombres comerciales en iMessage.

Sarah Tew/CNET

Configura iMessage

Cuando configures tu dispositivo Apple, ya sea un iPhone, iPad o Mac, te solicitarán que inicies sesión en tu cuenta de iCloud con tu ID de Apple. Una vez que lo hagas, Apple activa automáticamente iMessage y lo vincula a la(s) dirección(es) de correo electrónico que utilizas para tu ID de Apple, así como al número de teléfono de tu iPhone.

Si solo utilizas iMessage en un dispositivo que no tiene un número de teléfono, como una Mac o un iPad, entonces iMessage estará asociado a tu dirección de correo electrónico.

Abre la aplicación Settings (Configuración) en tu iPhone o iPad, ve a Messages (Mensajes) y asegúrate de que el interruptor iMessage en la parte superior de la pantalla esté encendido.

Una vez que domines iMessage, puedes revisar todas las funciones ocultas que encontramos en iOS 13 y iPadOS 13.