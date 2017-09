Cómo sobrevivir el 'hackeo' masivo a Equifax

Andrew Brookes/Getty Images

Una de las brechas de datos más grandes en la historia ha dejado a 143 millones de personas preguntándose si sus datos personales han sido expuestos a los hackers. Por ahora, Equifax no te dice explícitamente si tú eras una de las víctimas, y en 99.99 por ciento de los casos no te lo notificará por correo directo. Pero, si estás preocupado porque quedaste vulnerable al robo de identidad debido a la violación, esta guía es para ti.

Primero lo primero: ¿Qué pasó?

Equifax, Una de las mayores agencias de reporte de crédito de Estados Unidos, dijo el jueves que su base de datos fue hackeada, afectando a unas 143 millones de cuentas. Esa información incluía números de seguridad social, direcciones de residencia, números de tarjetas de crédito, números de licencia de conducir y fechas de nacimiento. La compañía estima que los datos de 143 millones de personas fueron expuestos, lo que equivale a aproximadamente la mitad de la población de Estados Unidos. Eso significa que las posibilidades de que te veas afectado son bastante altas.

A pesar de que Equifax estableció un programa para ayudar a las personas a proteger sus datos potencialmente expuestos, no podría dar a todos la seguridad completa de que su identidad se mantendría segura. Estas son las razones:

El programa de Equifax no te indica explícitamente si tus datos formaron parte de la brecha. La empresa solo lo deja claro a quienes no fueron expuestos. Eso es confuso. (Contactamos a Equifax para solicitar un comentario, pero no hemos tenido noticias).

La brecha podría haber comenzado desde mediados de mayo de 2017. Eso significa que los datos de 143 millones de personas fueron expuestas por más de tres meses. No está claro lo que los hackers hicieron con esos datos durante esos meses



Quienes deseen ser prudentes en cuanto a la protección de su identidad podrían tener que esperar una semana antes de que se inscriban oficialmente en el programa de protección de Equifax.



No tienes que esperar para inscribirte en el programa de Equifax para comenzar a protegerse contra el hackeo. Esto es lo que puedes hacer.



Paso 1: Apúntate al programa de Equifax

El programa de protección de identidad de Equifax no es perfecto, pero ayudará a asegurarte de que estás usando todos los recursos disponibles para proteger tu identidad. Ten en cuenta que incluso si la herramienta de registro indica que no estuviste expuesto, sigues siendo elegible para una suscripción gratuita de un año a los servicios de protección de Equifax. (No es una mala idea dada la frecuencia de estas brechas).

Algún lenguaje en los términos de servicio para el programa de Equifax, Trusted ID, ha generado preocupaciones de que la inscripción en dicho programa evita que los consumidores participen en una demanda colectiva. CNET está estudiando esto y estamos pidiendo más información a Equifax. Actualizaremos este artículo cuando sepamos más.

Paso 2: Verifica tu reporte de crédito

Más de tres meses pasaron entre el momento en que la brecha pudo haber comenzado y ahora. No estamos seguros si los datos de los afectados se usaron maliciosamente durante ese período, así que considera buscar en tus reportes de crédito cualquier actividad sospechosa. El gobierno federal garantiza a todos un informe de crédito anual gratuito de las tres principales agencias -- sí, incluyendo a Experian. Puedes obtener esos informes aquí.

Al repasar tus reportes de crédito, echa un buen ojo a nuevas cuentas que no hayas abierto, pagos atrasados en las deudas que no reconoces y cualquier otra actividad que parezca desconocida.

Si sospechas que alguien utilizó tu identidad para abrir tarjetas de crédito, tomar un préstamo o volver a abrir cuentas cerradas, comunícate de inmediato con el departamento de fraude de la compañía emisora de tus tarjetas de crédito. Tú no eres responsable por los cargos hechos en una tarjeta fraudulenta, pero tienes que reportar el problema de manera oportuna. Una vez que hayas denunciado el crédito fraudulento, sigue esta guía para recuperarte del robo de identidad.

Paso 3: Congela tu crédito

Todavía es temprano, así que incluso si tu reporte de crédito está limpio, no bajes la guardia en cuanto a la protección de tu crédito. Una de las maneras más confiables para evitar que alguien abra tarjetas de crédito en tu nombre es colocar lo que se llama una "congelación de crédito".

Cuando congelas tu crédito, tú (o cualquier persona que use tu identidad) tendrá que "descongelar" la cuenta proporcionando el PIN que recibiste en el momento de congelar tu crédito.

Para congelar tu crédito, ponte en contacto con cada una de las agencias de crédito utilizando estos números de teléfono:

El proceso suele ser automatizado y se puede completar en pocos minutos. Sólo asegúrate de anotar tus PIN en un lugar seguro.

Paso 4: Establece una alerta de fraude

Una alerta de fraude es otra forma de dificultar que los ladrones de identidad abran cuentas a tu nombre. Cuando se establece una alerta de fraude, las compañías de tarjetas de crédito deberán verificar tu identidad antes de abrir una cuenta. Eso, combinado con el congelamiento del crédito, es una gran manera de mantener tu crédito seguro.

Para establecer una alerta de fraude, comunícate con una de las agencias de tarjetas de crédito y solicita una alerta de fraude inicial. Una vez establecida la alerta, durará 90 días. Después de eso, tendrás que renovarla. Aquí están los números de teléfono apropiados para las oficinas (recuerda, solo llama a uno de ellos):

Paso 5: Repite el proceso con tus seres queridos

Debido a que Equifax no notifica a los afectados a través de correo directo o correo electrónico, algunas personas quedarán sin los recursos o conocimientos técnicos para proteger sus identidades o averiguar si fueron comprometidas. Con esto en mente, considera ayudar a tus seres queridos -- especialmente a los ancianos que no tengan acceso a una computadora -- echando mano de los pasos anteriores.

Ojo con la temporada de impuestos

Todavía es pronto para saber si los datos expuestos en el hackeo a Equifax serán mal utilizados, pero una preocupación importante llegará durante la temporada de impuestos. Los ladrones de identidad pueden usar números de seguridad social robados para presentar declaraciones de impuestos fraudulentas y recibir reembolsos.

Muchas víctimas descubren que han sido blanco de fraude fiscal cuando tratan de presentar sus impuestos. La oficina de impuestos de EE.UU. (IRS por sus siglas en inglés) tiene una guía práctica para evitar el fraude fiscal. Puedes encontrar más información en este enlace.