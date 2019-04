Cómo inhabilitar el rastreo de Google Sensorvault en iOS, Android

NurPhoto/Getty Images

No solamente Google Maps está siguiendo tu rastro, sino que también un programa llamado Google Sensorvault está transfiriendo datos de tu ubicación a las autoridades, de acuerdo con un reporte de The New York Times. Aquí te contamos cómo dificultarle la tarea a Google de seguirte o de que al menos no obtenga información más detallada.

Ten en cuenta que, al parecer, incluso si inhabilitas manualmente el Historial de Ubicaciones de Google, Google Maps y otros apps pueden guardar información de tu ubicación, según un reporte de la AP publicado en 2018.

Por otra parte, también nos hemos enterado recientemente que Facebook sigue rastreando tus datos aun después de que hayas desactivado tu cuenta. Por lo que no te tienes que preocupar solamente de Google. (Puedes optar por desactivar la función de reconocimiento facial de Facebook).

Captura de pantalla por Rick Broida/CNET

"Google insiste en que tales características de seguimiento de ubicación están destinadas a mejorar tu experiencia. Pero esa noción va en contra de la definición de 'Apagado'", dijo Jonathan Mayer, experto de la Universidad de Princeton. "Si vas a permitir que los usuarios desactiven algo llamado 'Historial de Ubicaciones', entonces todos los lugares donde mantengas el historial de ubicaciones deberían estar apagados", dijo.

Agrandar Imagen Captura de pantalla por Rick Broida/CNET

De hecho, aún cuando el Historial de Ubicaciones esté desactivado en la configuración de tu cuenta de Google, descubrió la AP, acciones como buscar algo en el navegador, verificar actualizaciones automáticas del clima y abrir Google Maps registrarán tu ubicación. Investigadores de Princeton pudieron verificar las aseveraciones de AP.

Si quieres inhabilitar completamente el rastreo de ubicación (debes tener en cuenta, sin embargo, que esto limitará algunas capacidades de ubicación de algunos apps), tienes que desactivar otro ajuste llamado Web & App Activity ( Actividad en la Web y en Aplicaciones).

¿Cómo desactivarlo por completo?

Si deseas deshabilitar por completo el seguimiento de ubicación (el cual, toma en cuenta, limitará capacidades basadas en la ubicación de algunas aplicaciones), debes inhabilitar otra configuración llamada Actividad Web y de Aplicaciones.

En Android: entra en Configuración, luego haz clic en Google > Cuenta de Google > Datos personales & personalización. Ahí, haz clic en Actividad en la Web y en Aplicaciones y puedes escoger el apagado.

En desktop (también para iOS): Abre Google en una nueva pestaña, entra con tu cuenta si es que no estás ya dentro, haz clic en tu foto de perfil (en la esquina superior derecha) y luego haz clic en Cuenta de Google. Ahora, haz clic en Datos personales & privacidad > Mi Actividad, luego haz clic en Controles de Actividad en la columna de la izquierda. Haz clic en Actividad en la Web y en Aplicaciones y ahí, apágalo. Estando ahí, asegúrate que el Historial de Ubicaciones esté también apagado.

Vale la pena señalar que, a menos que estés involucrado en una investigación por asesinato, el seguimiento de ubicación de Google tiene motivos principalmente altruistas: proporcionar experiencias personalizadas, recomendaciones orientadas en la ubicación, etcétera. Vamos, es la forma en que Google puede enviarte reportes meteorológicos, según dónde estés. Por supuesto, no hay duda de que también se usa con fines publicitarios y de marketing.

Si eso te molesta, ahora puedes optar por no participar -- de verdad.