Aún hay tiempo: Cómo borrar por completo tu cuenta de Google+

Google dijo el lunes que cerrará la plataforma Google+ en agosto de 2019 tras haber hallado un fallo de seguridad en la red social que expuso la información de hasta 500,000 usuarios entre 2015 y marzo de 2018.

Un análisis de Google+ como parte de Project Strobe "mostró lo que hemos sabido por un tiempo: que mientras que nuestros equipos de ingenieros han puesto mucho esfuerzo y dedicación para construir Google+ los últimos años, no ha logrado una amplia adopción entre los consumidores o los desarrolladores, y ha visto una interacción limitada con apps", dijo Ben Smith, vicepresidente de ingeniería en una entrada de blog. "La versión de Google+ para el consumidor actualmente tiene poco uso e interacción: 90 por ciento de las sesiones de usuarios en Google+ duran menos de cinco segundos".

La investigación no descubrió que se haya usado la información de forma maliciosa y el problema fue corregido en marzo, pero el departamento de privacidad y protección de datos de la empresa dijo que el fallo no cumplía con las especificaciones de un problema de seguridad que amerite advertirle a los usuarios. Según un reporte del lunes en el diario The Wall Street Journal, el fallo no fue divulgado porque Google no quiso someterse al escrutinio regulatorio.

Primero, descarga tu información

Para guardar cualquier información que compartiste en tu cuenta de Google+, incluyendo fotos, visita la página para descargar tus datos personales en Google Takeout, elige Google+ (o cualquier otro producto de Google del que quieras descargar tu información). Elige Next y luego elige dónde quieres que se guarden esos datos. Puedes seleccionar que te llegue un link por correo electrónico, que el archivo se guarde en tu Google Drive, en tu Dropbox o OneDrive de Microsoft.

Borra tu perfil de Google+

Entra a tu cuenta vía http://plus.google.com/downgrade y sigue las instrucciones para borrar tu cuenta de Google+. Si no ves la página entonces quiere decir o que ya borraste tu perfil o que nunca tuviste uno.

¿Qué hay del app?

Google dice que el app de Google+ no se puede borrar en muchos teléfonos Android, pero sí se puede desactivar. De cualquier forma, ve a la configuración de tu Android, elige Apps y notificaciones, selecciona Google+ y luego toca Uninstall o Disable (desinstalar o desactivar).

¿Puedo restablecer mi cuenta de Google+?

No, porque Google+ va a desaparecer por completo. ¡Adiós Google+!