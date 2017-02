Durante un tiempo, habías podido guardar lugares de interés (como tus restaurantes favoritos, bares y atracciones que viste o quieres visitar) dentro de la aplicación de Google Maps. Pero debido a que cada dirección se presentaba bajo una lista maestra simplemente conocida como "Saved" (o sitios guardados), era fácil que esto se convirtiera en una pesadilla categórica.

La buena noticia es que ahora ya puedes guardar y crear listas de tus sitios favoritos en Google Maps. Y eso es algo que me encanta.

También puedes compartir listas usando un enlace público, por lo que puedes enviar tus listas a amigos, familiares o incluso a gente que no conoces vía Internet (si lo deseas).

Si te estás rascando la cabeza preguntándote para qué sería útil todo esto, te aseguro que lo es. A continuación te presento cinco razones que lo explican.

Planea un viaje

Ya sea que estés volando por el mundo o que tomes la carretera para una escapada de fin de semana, guardar una lista de lugares que te interesan de antemano te dará una ventaja una vez que hayas llegado a tu destino.

Tus listas pueden ser construidas alrededor de un evento específico ("Semana Santa" o "Viaje a Nueva York 2017") e incluir todos los lugares que desees visitar. Si deseas revisitar todo después de tus vacaciones, siempre puedes mirar hacia atrás y desplazarte a través de tu viaje (no dudes en eliminar todos los lugares que al final no te gustaron o a donde no fuiste, por cierto).

Compartir tu lista con tus amigos y familiares les permite saber también adónde vas a ir (en caso de emergencias). Y si viajas con un grupo, pues mantendrás a todos al tanto.

Recomienda lugares a otros

Crear y compartir una lista de tus museos, parques, restaurantes, bares y otros favoritos en tu área local es una manera rápida de recomendar lugares a amigos que están visitando y buscando cosas que hacer. Si te quedas en casas particulares (como con Airbnb), puedes compartir las listas con los próximos huéspedes, algo mucho más práctico que un cuaderno en el mostrador de la cocina que está lleno de mapas y menús para llevar.

Google

Sé más específico sobre tus sitios favoritos

Separa "sitios de interés" en categorías aún más específicas para que sean más eficientes, sobre todo si estás tratando de familiarizarte con un nuevo sitio o vecindario. Por ejemplo, puedes hacer listas como: "Sitios para Happy Hours", "Cafeterías para probar", "Caminatas favoritas", etc.

Organiza tu vida

En lugar de ir a las tarjetas de contactos individuales, el construir una lista alrededor de personas que conoces es una forma rápida de acceder a direcciones conocidas y comenzar a navegar (especialmente si vas a pasear y recoger gente). Por ejemplo, algo como "Carpooling del trabajo" o "Amigos que viven cerca" será muy útil.

Asimismo, puedes hacer listas de corta duración si sabes que vas a estar conduciendo todo el día. Esto reducirá el tiempo que pasas en el coche buscando la siguiente dirección a la que tienes que ir también ("Recorridos de fin de semana", "Compras navideñas", etc.

Envía a tus seguidores a tus sitios favoritos

Si eres un bloguero o tienes muchos seguidores en las redes sociales o en tu comunidad, puedes crear listas que se centren en ciertos intereses en comunes. Por ejemplo, sitios para ir a observar aves, lugares para ofrecer tu tiempo como voluntario, etc. Y al tener acceso a un enlace público, puedes compartirlo con tus redes sociales o enviarlos a tus seguidores o a una comunidad en particular.