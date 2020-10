Google Maps: 5 tips ocultos que te harán la vida mucho más sencilla

Angela Lang/CNET

Rara vez uso Google Maps para buscar una dirección específica, pero abro la aplicación casi todos los días por otras razones que pueden no ser tan obvias. La verdad es que Google Maps es útil para mucho más que simplemente mostrarte cómo llegar del punto A al punto B. Debajo de todas esas funciones y características se esconde una poderosa herramienta de búsqueda que ofrece crowdsourcing en tiempo real con datos sobre restaurantes, tiendas, oficinas, parques públicos y prácticamente cualquier otro lugar al que desees ir.

Algunas de las actualizaciones recientes de Google Maps incluyen la adición de una capa de información sobre el coronavirus, el pago del estacionamiento, imágenes mejoradas, mapas de aceras y un mejor intercambio de ubicaciones.

Para liberar el potencial oculto de la aplicación Google Maps en tu teléfono o tableta, echa un vistazo a las cinco formas en que uso Google Maps casi todos los días y que no tienen nada que ver con recibir direcciones para dónde moverme.

Reproduciendo: Mira esto: MWC siente los efectos del coronavirus y nos preparamos...

Mira qué tan larga es la cola en el Walmart o el DMV

Captura de pantalla: Dale Smith/CNET

Antes de salir de casa, ya sea que me dirija a Walmart, a la bodega, el consultorio médico o para renovar mi licencia de manejo, casi siempre reviso Google Maps para ver exactamente qué tan ajetreado puedo esperar que esté mi destino. A continuación, te indicamos cómo puedes buscar esa información también.

En la aplicación Google Maps, toca sobre el nombre del negocio o la ubicación que deseas visitar y desplázate hacia abajo hasta que veas un gráfico denominado Horarios populares. Toca el día de la semana si estás planeando un viaje para más tarde esa semana.

Toca la columna roja para ver los datos actuales de tráfico peatonal, o una de las columnas azules para obtener un resumen de lo ajetreado que podría estar en otro momento: No ocupado, No demasiado ocupado, Un poco ocupado o Tan ocupado como se pone.

A continuación, bajo el título Planifica tu visita, encontrarás información general como los tiempos de espera pico ("hasta 5 minutos de 6 a.m. a 12 a.m.") y la duración promedio de la visita ("Las personas suelen pasar 20 minutos aquí"). Ahora sabes si entrarás y saldrás en un santiamén o si necesitas llevar un buen libro o simplemente planificar tu visita para otro día cuando los tiempos de espera no sean tan largos.

Jessica Dolcourt/CNET

Checa menús, fotos y reseñas de otros clientes

Además de sus herramientas de navegación, Google Maps también es una aplicación completa de crowdsourcing, muy parecida a Yelp o TripAdvisor, para que puedas tener una buena idea de qué tipo de opciones ofrece tu destino, así como el precio y la presentación, entre otras cosas.

Esta función es tan útil para la recogida y entrega en restaurantes como para obtener una vista previa de las opciones del menú y los precios y para ver bien los platos. Para aquellos que confían en la sabiduría de las multitudes, también se muestra el promedio de cinco estrellas de los restaurantes, así como reseñas individuales para sopesar tu decisión.

En la mayoría de los listados de restaurantes, verás una barra de navegación en la parte superior con Descripción general, Menú, Reseñas y Fotos. Toca cualquiera de esos o simplemente desplázate hacia abajo. El enlace con la etiqueta Menú suele aparecer justo debajo del horario de atención, pero sigue desplazándote hasta que veas el título Platos populares para ver fotos de la comida.

James Martin/CNET

Reserva una mesa o pide comida para llevar

Una vez que hayas echado un vistazo a todas las opciones de tu restaurante, la mayoría de las veces ni siquiera tienes que salir de la aplicación Google Maps para hacer una reserva. Si prefieres comer en casa, también puedes pedir comida para llevar o entrega desde la aplicación.

Si el restaurante que has elegido utiliza un servicio de reserva como OpenTable, verás una pestaña debajo de la opción Menú que dice Buscar una mesa o Reservar una mesa. En realidad, no es necesario que inicies sesión en el servicio de reservas para realizar la reserva (aunque si acumula puntos de bonificación o utiliza el servicio de forma activa, es posible que desees hacerlo de todos modos).

Para llevar o entregar, busca una opción etiquetada Realizar un pedido. Una ventana emergente te dará una lista de servicios disponibles, como DoorDash o Postmates, pero tendrás que iniciar sesión para completar tu pedido, por lo que si tienes una cuenta con alguno de ellos, probablemente querrás elegir ese.

Google Assistant en tu iPhone

Paso la mayor parte de mi vida digital en el ecosistema de Apple, con una importante excepción: uso una bocina Google Home con Google Assistant para controlar mi hogar inteligente.

Google Assistant no viene integrado en iOS de la forma en que lo hace Siri, pero una configuración en Google Maps te permite hacer Siri a un lado para que puedas tener acceso permanente al asistente de Google mientras navegas.

Para configurar la aplicación Google Maps en tu iPhone para escuchar "OK, Google" mientras navegas, abre la aplicación Google Maps y toca el ícono del menú (las tres líneas horizontales apiladas a la izquierda de la barra de búsqueda), luego toca Configuración. En la parte superior de la página, debajo del título Desplazarse, toca Navegación, luego desplázate a la opción etiquetada Accede a tu Asistente con "OK Google" y activa el switch.

Dale Smith/CNET

Es cierto que esta solución es un poco complicada: tienes que configurar Google Maps para navegar a un destino específico para que funcione el comando de voz "OK, Google", y no puedes convocar a Siri con "Hey, Siri" mientras esta función está prendido. Pero es mejor que nada.

Encuentra horarios, números telefónicos y códigos postales

Siempre que necesites saber cuándo abre o cierra una tienda o negocio, o si necesito llamar al lugar y no tengo el número, o en la rara ocasión en que necesito el código postal de un negocio para el cual el nombre de la calle y el número es todo lo que sé de la cabeza (digamos, para una solicitud de empleo), voy directamente a Google Maps para obtener estas respuestas.

Aquí es donde encuentras información básica rápida sobre las ubicaciones enumeradas en Google Maps:

Horas de funcionamiento: las horas de funcionamiento de las empresas se muestran inmediatamente debajo de la dirección. Puedes tocar la flecha hacia abajo junto a la hora de cierre de hoy para ver las horas de otros días de la semana. La mayoría de los listados se actualizan con cualquier horario especial de vacaciones, que se resalta en una fuente roja.

Angela Lang/CNET

Números de teléfono: debajo del horario de atención en la mayoría de los listados, encontrarás el número de teléfono. Para llamar sin salir de Google Maps, toca el número, luego toca la ventana emergente que muestra el mensaje para llamar seguido del número.

Sitio Web: si la empresa tiene un sitio Web, aparecerá debajo del número de teléfono. Toca ahí para abrir el sitio Web en una pestaña con tecnología de Google Chrome dentro de la aplicación Google Maps.

Código postal: este es menos común, pero cuando lo he necesitado, Google Maps me ha ahorrado mucho tiempo. Ingresa el nombre y número de la calle o el nombre de la empresa y toca buscar. En la parte superior de la lista junto a la dirección postal, ahora verás el código postal.