Google recopila mucha información tuya. Aquí puedes saber qué y administrarla

Angela Lang/CNET

Google recopila una impresionante cantidad de información sobre ti, incluso más de lo que te imaginas. Google recuerda cada búsqueda que realizas y cada video de YouTube que miras. Ya sea que tengas un teléfono iPhone o Android, Google Maps registra todos los lugares a donde vas, la ruta que tomas para llegar allí, a qué hora llegas y a qué hora te vas, incluso si nunca abres la aplicación. Cuando realmente consideras todo lo que Google sabe sobre ti, los resultados son sorprendentes, tal vez incluso un poco inquietantes. Afortunadamente, ahora hay algo que puedes hacer al respecto.

A partir de junio, las nuevas cuentas de Google automáticamente borrarán tu información privada. Pero solo después de almacenarla 18 meses de facto. Y eso solo si eres un nuevo usuario de Google. Es genial si estás en este momento pensando en crear una cuenta de Gmail o si estás por usar tu primer teléfono Android, pero si formas parte de los 1,500 millones de usuarios de Gmail o de los 2,500 millones de usuarios de Android ya existentes, tu cuenta está programada para mantener esa información privada para siempre a menos que le indiques lo contrario a Google.

Vamos a quitar todo el desorden y mostrarte cómo acceder a la información privada que Google tiene sobre ti, así como decirte de qué manera eliminar parte o toda esa información. Después, te ayudaremos a encontrar el equilibrio adecuado entre tu privacidad y los servicios de Google en los que confías eligiendo configuraciones que limiten el acceso de Google a tu información, sin que eso afecte tu experiencia de usuario.

Descubre qué información privada es considerada 'pública' por Google

Lo más probable es que Google ya cuente con tu nombre, una foto de tu rostro, tu fecha de nacimiento, sexo, otras direcciones de correo electrónico que utilices, tu contraseña y tu número de teléfono. Parte de estos datos aparecen como información pública (no tu contraseña, por supuesto). Aquí te mostramos cómo ver lo que Google comparte con el mundo sobre ti.

1. Abre una ventana del navegador y ve a la página de tu cuenta de Google.

2. Escribe tu nombre de usuario de Google (con o sin "@gmail.com").

3. En la barra de menú, elige Información personal (Personal info) y revisa la información. Puedes cambiar o eliminar tu foto, nombre, fecha de nacimiento, sexo, contraseña, otros correos electrónicos y número de teléfono.

4. Si deseas ver qué información tuya está disponible públicamente, desplázate a la parte inferior y selecciona Ir a Acerca de mí (Go to About me).

5. En esta página, cada línea tiene una etiqueta que puede ser un ícono de gente (visible para cualquiera), un ícono de un edificio (solo visible para tu organización) o un ícono de candado (visible solo para ti). Selecciona uno de los tres si quieres que tu información sea pública, semiprivada o privada. Actualmente, no hay manera de hacer tu cuenta totalmente privada.

Google

Echa un vistazo al registro de tu actividad en línea

Si deseas ver el conjunto principal de información que Google tiene sobre ti, sigue estos pasos para encontrarla, revisarla, eliminarla o modificar la configuración para que se elimine automáticamente después de un tiempo.

Si tu objetivo es tener un mayor control sobre tus datos, pero aún deseas que los servicios de Google (como la búsqueda y los mapas) personalicen tus resultados, te recomendamos configurar tu información para que se elimine automáticamente después de tres meses. De lo contrario, siéntete libre de eliminar todos tus datos y configurar Google para que deje de rastrearte. Para la mayoría de las cosas cotidianas que haces con Google, ni siquiera notarás la diferencia.

1. Inicia sesión en tu cuenta de Google y elige Datos y personalización (Data & Personalization) en la barra de navegación.

2. Para ver una lista de todas tus actividades registradas por Google, desplázate a Controles de actividad (Activity controls) y selecciona Actividad web y de aplicaciones (Web & App Activity).

3. Si deseas apagarlo por completo, ponlo en apagado. Pero ten cuidado ya que al cambiar la configuración muy probablemente cause que cualquier aparato en el que uses Google Assistant (bocinas inteligentes Google Nest o Google Home), pierdan su sentido.



4. Si quieres que Google deje de rastrear solo el historial de navegación de Chrome y la actividad de sitios a los que entras con registro de tu cuenta de Google, quita la señal de la primera caja. Si no quieres que Google rastree tus grabaciones de audio o tus interacciones con Google Assistant, quita la señal en la segunda caja. De otra manera, pasa al punto 5.

5. Para configurar Google para que borre automáticamente este tipo información cada 3 meses o cada 18 meses, selecciona Elegir que se borre automáticamente (Auto-delete) y elige el periodo de tiempo con el que te sientas más cómodo. Google eliminará cualquier dato anterior al periodo de tiempo que especifiques. Por ejemplo, si eliges tres meses, cualquier información con una antigüedad mayor de tres meses se eliminará de inmediato.

6. Una vez que hayas elegido una configuración de eliminación automática o hayas seleccionado manualmente qué datos deseas eliminar, aparecerá una ventana emergente y te pedirá que confirmes la acción. Selecciona Borrar (Delete) o Confirmar (Confirm).

7. A continuación, haz clic en Administrar actividad (Manage Activity). Esta página muestra toda la información que Google ha recopilado sobre ti de las actividades mencionadas en el paso anterior, desde el día en que creaste tu cuenta.

8. Para borrar días específicos, selecciona el ícono del cesto de basura del lado derecho del día y entonces selecciona Got it. Para ver detalles más específicos o para borrar puntos individuales, selecciona el ícono de los tres puntos apilados junto al asunto específico y luego selecciona Delete (Borrar) o Details (Detalles).

9. Si más bien prefieres eliminar solo una parte de todo tu historial de actividades manualmente, en la barra de navegación elige Borrar actividad por (Delete activity by) y selecciona Última hora (Last hour), Último día (Last day), Siempre (All time) o Periodo personalizado (Custom range).

10. Para asegurarte de que tu nueva configuración está activa, regresa a Administrar actividad (Manage activity) (paso 4) y verifica que lo que ves allí no tenga una antigüedad mayor que los 3 o 18 meses que seleccionaste en el paso 5 (obviamente, si eliminaste toda la información, no debería haber nada).

Accede al registro de tu historial de ubicaciones

Algo peor a que Google sepa qué recetas vas a cocinar en la semana quizá sea que sepa a dónde quieres irte de vacaciones o qué tan seguido revisas los números de la lotería. La precisión de lo que sabe Google de tu ubicación es escalofriante, incluso aunque nunca hayas hecho nada indebido.

Si usas Google Maps en tu dispositivo móvil, los ojos de Google siguen cada paso que das, al grado de que prefieras dejar el teléfono en casa. Afortunadamente, ya no tienes que hacer eso. Así puedes administrar o borrar la información de tu ubicación de Google:

1. Inicia sesión en tu cuenta de Google y elige Datos y personalización (Data & Personalization) en la barra de navegación.

2. Para ver una lista de todos tus datos de ubicación que Google ha registrado, desplázate a Controles de actividad (Activity controls) y selecciona Historial de ubicaciones (Location History).

3. Si deseas que Google deje de rastrear tu ubicación, desactiva la opción en esta página.

4. Para configurar que Google borre automáticamente este tipo de información cada tres o cada 18 meses, o que nunca la borre, selecciona Auto-delete y luego escoge el marco de tiempo con el que te sientas cómodo que tu información esté ahí. Por ejemplo, si escoges tres meses, cualquier dato más viejo que eso se borrará de manera automática.

5. Una vez que escojas el Auto-delete, aparecerá un pop-up confirmando la acción. Selecciona Delete (Borrar) o Confirm (Confirmar).

6. Luego, haz clic en Administrar actividad (Manage activity). Esta página muestra toda la información de ubicación que Google ha recopilado sobre ti como una línea de tiempo y un mapa, que incluyen los lugares que has visitado, la ruta que tomaste para llegar a ellos y para volver, así como la frecuencia y las fechas de tus visitas.

7. Para eliminar permanentemente todo el historial de ubicaciones, haz clic en el ícono de la papelera y elige Eliminar el historial de ubicaciones (Delete Location History) cuando te lo soliciten. Para borrar viajes individuales, selecciona el punto en el mapa una barra de tiempo, luego, en la siguiente página, haz clic en el ícono de basura junto a la fecha del viaje que quieres borrar.

8. Para asegurarte de que tus datos de ubicación realmente desaparecieron, vuelve a Controles de actividad (Activity Controls) en el paso 2 y luego, después de entrar a Administrar actividad (Manage Activity) en el paso 4, asegúrate de que la línea de tiempo en la esquina superior izquierda esté vacía y que no haya puntos en el mapa que indiquen tus ubicaciones anteriores.

Angela Lang/CNET

Administra tus búsquedas de YouTube y mira tu historial

De todos los datos personales que Google conserva, tu historial de búsqueda y videos vistos en YouTube es probablemente el más inocuo. Además, permitir que Google haga seguimiento a tu historial de YouTube podría tener el beneficio más obvio de todos: ayuda a YouTube a determinar qué tipo de videos te gustan para que pueda presentarte más contenido que disfrutar.

Aquí te mostramos cómo ver tu historial de YouTube y, si lo deseas, eliminarlo, ya sea manualmente o en intervalos de 3 o 18 meses. Al igual que con Actividad web y de aplicaciones (Web & App Activity), te recomendamos configurar YouTube para que borre tus datos cada tres meses. Eso es lo suficiente como para que las recomendaciones de YouTube se mantengan actualizadas, pero no conserva tus datos personales durante mucho tiempo.

1. Inicia sesión en tu cuenta de Google y elige Datos y personalización (Data & Personalization) en la barra de navegación.

2. Para ver una lista de todos los datos de ubicación que Google ha registrado, desplázate a Controles de actividad (Activity controls) y selecciona Historial de YouTube (YouTube History).

3. Si deseas que Google deje de hacer seguimiento por completo a tus búsquedas y videos vistos en YouTube, desactiva la opción que ves en esta página.

4. Para establecer que Google borre automáticamente tu información de YouTube, selecciona Auto-delete y escoge la ventana de tiempo que quieres manejar. Google borrará toda información previa a la fecha que escogiste. Por ejemplo, si escogiste tres meses, toda información más vieja que eso se borrará automáticamente.

5. Una vez que hayas escogido el Auto-delete, aparecerá un mensaje para que confirmes la acción. Selecciona Delete (Borrar) o Confirm (Confirmar).

6. Luego, haz clic en Administrar actividad (Manage Activity). Aquí aparece la lista de cada búsqueda que has realizado y cada video que has visto.

7. Para borrar días específicos, selecciona el ícono de basura del lado derecho del día que quieres borrar. Para detalles más específicos o para borrar temas particulares, selecciona el ícono de los tres puntos apilados y luego escoge Delete (Borrar) o Details (Detalles).

8. Para eliminar una parte de todo tu historial de actividades, en la barra de navegación elige Borrar actividad por (Delete activity by) y elige Última hora (Last hour), Último día (Last day), Siempre (All time) o Periodo personalizado (Custom range).

9. Para asegurarte de que tus datos de YouTube realmente desaparecieron, vuelve a Controles de actividad (Activity controls) en el paso 2, luego, después de Administrar actividad (Manage Activity) en el paso 4, verifica que lo que ves allí no tenga una antigüedad mayor que los 3 o 18 meses que seleccionaste en el paso 5 (si eliminaste toda la información, no debería haber nada).

Derek Poore/CNET

Otra cosa importante sobre tu privacidad

Una advertencia: aunque configures Google para que no rastree tu actividad en línea o sin conexión, eso no significa necesariamente que hayas bloqueado por competo el acceso de Google a tus datos. Google ha admitido que puede rastrear tu ubicación física incluso si desactivas los servicios de ubicación, utilizando la información recopilada de Wi-Fi y otras señales inalámbricas cercanas a tu teléfono. Además, al igual que en el caso de Facebook, que lleva años haciéndolo, Google ni siquiera necesita que inicies sesión para rastrearte.

Por no mencionar que en ocasiones parece haber contradicciones entre las declaraciones de Google sobre cuestiones de privacidad. Por ejemplo, Google recientemente admitió que escanea tus mensajes de Gmail para compilar una lista de tus compras, a pesar de que en un comunicado de prensa de 2018 declaró públicamente lo siguiente: "Para ser absolutamente claros: nadie en Google lee su Gmail, excepto en casos muy específicos en los que usted nos lo pide y da su consentimiento para ello, o cuando debemos hacerlo por motivos de seguridad, como investigar un error o algún tipo de abuso". Quizás al decir "nadie" Google quiso decir "ningún ser humano", pero en esta era de inteligencia artificial cada vez más poderosa, tal distinción es irrelevante en la práctica.

El tema es que, en última instancia, está en tus manos protegerte de prácticas de datos invasivas. Estas 8 aplicaciones para teléfonos inteligentes pueden ayudarte a administrar tus contraseñas y ocultar los datos de su navegador, así como a atender otras tareas relacionadas con la privacidad. Si cuentas con altavoces inteligentes Google Home en tu hogar, aquí te mostramos cómo administrar tu privacidad con Google Assistant.