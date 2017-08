Google guarda capturas de pantalla de sus búsquedas en Android, te decimos cómo borrarlas

El app de búsqueda de Google fue modificado visualmente hace poco. Lo más probable es que en tu caso ya esté actualizado o suceda muy pronto. Cuando se actualice, encontrarás una sección que te muestra la historia de tu cuenta, con capturas de pantalla de los resultados de la búsqueda y cualquier página Web que hayas visitado.

No te preocupes, estos registros no están sincronizados entre tus dispositivos (…todavía), pero de todas maneras resulta preocupante abrir el app y ver capturas de pantalla de todo lo que has visto.

Por otra parte, pudiera resultarte conveniente poder ver las búsquedas anteriores para encontrar determinada página.

Esta misma característica no parece funcionar en el sistema operativo iOS al momento de escribir esta nota, pero si eso cambia la actualizaremos con lo nuevo para cubrir las dos plataformas.

Como mostó GHacks, puedes borrar o desactivar esta función con relativa facilidad.

Borrar las capturas de pantalla

Captura de pantalla de Jason Cipriani/CNET

Para borrar capturas de pantalla individuales, necesitas abrir el app de Google y tocar el icono de Historia, donde podrás ver una lista de búsquedas de los últimos siete días, que puedes borrar con un movimiento deslizante.

De otra manera, toca el botón azul (con un número dentro) para ver las capturas de pantalla individuales relacionadas con una búsqueda. Puedes borrar cualquier tarjeta con un movimiento deslizante.

Desactivar completamente la función

Captura de pantalla de Jason Cipriani/CNET

Pero si prefieres que Google no haga esto, puedes desactivar la función.

En el app de Google app, ve al menú y toca Settings > Accounts & Privacy. Entonces coloca en posición Off el botón junto a Enable Recent.