Google Call Screen monitoriza tus llamadas para evitar spam; así funciona

Google no anunció hace poco sus nuevos teléfonos Pixel 3 y 3 XL, sino que también dio a conocer un nuevo servicio de monitorización de llamadas que saldrá con estos nuevos teléfonos. Esta función ayuda a lidiar con llamadas de números desconocidos o de personas que quieres evitar.

Captura de pantalla por Jason Cipriani/CNET

Call Screen contesta llamadas entrantes, le pide al interlocutor más información y da opciones a través del proceso de monitorización para lidiar mejor con la llamada. La función es impresionante y fácil de usar.

Cómo usar la función de llamadas del Pixel 3

Cada vez que suena tu Pixel, verás la interfaz estándar para una llamada de entrada, pero ahora verás un nuevo botón de Screen Call. No necesitas activar esta función, ya que está habilitada de forma predeterminada. Dale un toque al botón para contestar la llamada y para que Google Assistant empiece a interactuar con el interlocutor. El diálogo de inicio para la llamada es siempre la misma. Google le hará saber a quien está llamando que estás usando un servicio de monitorización de llamadas, que te dará una transcripción de la llamada y le pedirá a la persona que dé la razón de la llamada.

Una vez que el interlocutor empiece a hablar, la transcripción de su respuesta en tiempo real. Justo debajo de la transcripción habrá una serie de botones botones para que le hagas más preguntas al interlocutor, dejarle saber que estás ocupado, no estás interesado en hablar o que te llame más tarde.

Capturas de pantalla por Jason Cipriani/CNET

Si la llamada es spam, puedes reportarla como tal y Google finalizará la llamada. Si es alguien con quien quieres hablar, puedes oprimir el botón verde para contestar la llamada.

Configuración: Cómo cambiar de voz

Capturas de pantalla por Jason Cipriani/CNET

Puedes cambiar la voz que se usa en la función Call Screen, y puedes ir de la voz de mujer que está de forma predeterminada a una voz de hombre.

Abre el app de Phone, dale un toque al botón de menú y luego al botón de configuración (Settings). Hacia abajo de las opciones, encontrarás Call Screen. Selecciona Call Screen y luego Voice (Voz). Después de escuchar una previa de cada voz, selecciona el que quieras usar y salte de configuración.

La privacidad es lo primero

Call Screen utiliza Google Assistant para monitorizar la llamada. Así como Assistant transcribe tus pedidos en tiempo real, también transcribe las llamadas de entrada. En ningún momento durante la llamada se envía información a los servidores de Google, todo se realiza en tu teléfono.

Cada vez que le pides a Google Assistant para que realice tareas como enviar mensajes o reproducir música, Google almacena la grabación del audio en tu cuenta de Google.

Google no enlaza ni almacena el audio relacionado a Call Screen, ni las transcripciones, en tu cuenta de Google. Puedes ver la lista de las interacciones y escuchar el audio de cada uno aquí. He visto mi historial no puedo encontrar las instancias en que utilicé Call Screen.

Llegará a más teléfonos

Por el momento, Call Screen está disponible sólo en el Pixel 3 y Pixel 3 XL. Google ha dicho que Call Screen llegará a versiones anteriores de los Pixel a través de una actualización de software en noviembre. Call Screen aún no está disponible en español.