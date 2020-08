Google Assistant: Desactiva estas cinco funciones ya mismo

Dale Smith/CNET

Tener a Google siempre cerca para ayudar con preguntas rápidas, establecer temporizadores o darte las últimas nuevas sobre el clima del día es ciertamente conveniente. Puedes usar el asistente de Google para administrar tu hogar inteligente, llamar a amigos o restaurantes para llevar y mucho más, todo con tu voz.

Aún así, hay algunas cosas que quizás desees deshabilitar en tu bocina o pantalla inteligente de Google. Después de todo, todas las funciones de Google Assistant no serán adecuadas para todos.

Ya sea que estés preocupado por la privacidad o simplemente desees una experiencia de conversación más natural, aquí hay cinco cosas que puedes alternar para obtener una experiencia del asistente de Google más simple y segura.

Configuración de grabación de voz

Google anunció recientemente cambios en la configuración de privacidad de sus grabaciones de voz. A menos que optes por participar, Google no guardará tus grabaciones de audio ni las compartirá con sus analizadores humanos para mejorar los algoritmos de Google. Sin embargo, si has optado por participar o has guardado previamente grabaciones de audio, puedes elegir durante cuánto tiempo las conservará Google o eliminarlas manualmente.

Para ajustar estas configuraciones, visita este enlace o en tu aplicación de Inicio, toca tu foto de perfil en la parte superior derecha, seguido de Configuración del Asistente. Allí, aterrizarás en la pestaña Tú. Selecciona Tus datos en el Asistente y desplázate hacia abajo hasta Grabaciones de audio. Toca para ver opciones para guardar, revisar y eliminar grabaciones.

Conversación continua

La conversación continua ayuda a Google a escuchar las preguntas de seguimiento sin que tengas que decir "Hey, Google" por segunda vez. Si bien esto es útil, la escucha adicional a veces puede ser menos que fluida, especialmente cuando no tienes una pregunta de seguimiento o simplemente estás haciendo una pregunta a otra persona en la sala. Afortunadamente, puedes desactivar esta función.

Para desactivar la conversación continua en la aplicación Inicio, toca tu foto de perfil en la parte superior derecha, seguido de Configuración del asistente. En la siguiente pantalla, navega hasta la pestaña Asistente. Allí verás varias opciones, incluida la conversación continua. Podrás desactivar la conversación continua y ver a qué dispositivos afectará.

Sensibilidad de 'Ok Google'

Si sientes que siempre estás despertando tus bocinas inteligentes accidentalmente, la sensibilidad de "OK Google" puede ser demasiado alta. Puedes ajustar qué tan bien responde tu asistente de Google a tu palabra de activación si no te está escuchando lo suficientemente bien o si confunde otras palabras con tu palabra de activación.

Para ajustar la sensibilidad en la aplicación Inicio, toca tu foto de perfil en la parte superior derecha, seguido de Configuración del asistente. En la siguiente pantalla, navega hasta la pestaña Asistente y verás varias opciones, incluida la sensibilidad de "Hey Google". Allí podrás ajustar la sensibilidad de cada altavoz individual en tu hogar. Selecciona la bocina que deseas ajustar y elige entre cinco configuraciones de "menos sensible" a "más sensible".

Ajustes de la cámara

Si usas una pantalla inteligente habilitada para Google como Nest Hub Max, Lenovo Smart Display o JBL Link View, es posible que desees mantener tu cámara desactivada cuando no estés haciendo videollamadas. Cada pantalla hace esto de manera un poco diferente. Si bien JBL y Lenovo ofrecen opciones de obturador físico, no tienes un obturador incorporado con la pantalla interna en la Google Nest Hub Max.

En cambio, hay un botón de alternancia en la parte posterior de la pantalla para desactivar la cámara y el micrófono. Una luz indicadora al lado de la lente de la cámara muestra el estado actual. Esta es una pregunta difícil, porque deberás recordar encenderla y apagarla cada vez que uses una función de la cámara. Aún así, es importante tener la opción de asegurarse de que la cámara esté apagada cuando sea necesario.

Controles de actividad

Al igual que las grabaciones de voz, Google guarda información sobre los sitios y aplicaciones que usas con tu cuenta de Google. Si te preocupa la privacidad, ajustar esta configuración te ofrece cierta tranquilidad.

En la aplicación Inicio, toca tu foto de perfil en la esquina superior derecha, seguido de Configuración del asistente. Toca los tres puntos en la parte superior derecha de tu pantalla y selecciona los controles de actividad de Google. Allí, verás una página con opciones para controlar qué información recopila Google de tu actividad en línea y aplicaciones móviles. También puedes activar la eliminación automática y elegir la frecuencia con la que se eliminan tus datos.

Ya sea que ajustes una o todas estas configuraciones, personalizar tu asistente de voz puede hacer que toda la experiencia sea mucho más placentera. Si vives en un hogar grande, las funciones como Voice Match y Household Contacts pueden ayudar a todos a vivir en armonía con los mismos dispositivos.

