Google Assistant recordará todo para siempre, a menos que le digas cuándo parar

Chris Monroe/CNET

Confiar en Google Home para que administre tu vida digital tiene pros y contras en lo que respecta a tu privacidad, pero eso no significa que necesariamente debas revelar todos tus secretos solo para que tu altavoz inteligente funcione. Mediante una combinación de configuraciones de seguridad y prácticas de privacidad responsables, puedes minimizar la cantidad y el tipo de información que compartes con Google y a la vez aprovechar la comodidad de los comandos de manos libres que ofrece Google Home. La clave está en saber qué información no es necesaria para que Google Home pueda funcionar de la manera en que deseas.

A medida que compañías tecnológicas como Google enfrentan un mayor escrutinio público luego de la oleada de violaciones a la privacidad de los últimos años, incluida la revelación el mes pasado de que Google había estado proporcionando a anunciantes externos datos personales de sus usuarios, muchos consumidores han comenzado a evitar los servicios que solicitan demasiada información personal. En respuesta a ello, muchas compañías tecnológicas, entre ellas Google, se están volviendo más transparentes con sus prácticas de información al establecer portales donde sus clientes pueden acceder, eliminar y limitar los datos recopilados sobre ellos.

Si amas tu dispositivo de Google Home, pero quieres limitar las grabaciones de voz, la información de tu ubicación y otros datos personales que este guarda, estas son las configuraciones que deberás ajustar para afinar tus controles de privacidad.

Primero, busca todo lo que Google Assistant guarda sobre ti

En primer lugar, puedes revisar la página de Settings (Ajustes) que detalla toda la información que Google guarda sobre ti.

1. Abre su aplicación Google Home.

2. Toca tu icono personal (la pequeña silueta encerrada en un círculo) en la esquina inferior derecha.

3. Debajo del encabezado Google Assistant (Asistente de Google), toca More settings (Más opciones de configuración).

4. Selecciona You (Información personal) en la parte superior de la barra de menú.

5. Toca Your data in the Assistant (Tus datos en el Asistente de Google).

Aquí puedes desplazarte hasta el final de tu registro y ver toda la información que Google Assistant ha estado guardando sobre ti. Puedes eliminar elementos de uno en uno tocando el ícono de la papelera al lado de cada elemento, o puedes seguir los pasos siguientes para eliminar toda la información.

Google

Elimina algunos o todos tus datos privados

Google Assistant guarda grabaciones de audio de cada comando de voz que Google Home haya escuchado (incluidas las activaciones erróneas), lo que ayuda al software a entender mejor tu voz y ejecutar mejor tus comandos futuros, pero no es un factor esencial para el funcionamiento del dispositivo. Para eliminar esa información y (si lo deseas) toda la demás, comienza por la pantalla Your data in the Assistant (Tus datos en el Asistente de Google):

1. En la página Your data in the Assistant (Tus datos en el Asistente de Google), toca My activity (Mi actividad).

2. A la derecha de la barra de búsqueda en la parte superior de la página, toca el icono con los tres puntos.

3. Toca Delete activity by (Eliminar actividad por).

4. Si deseas empezar con tu registro nuevamente desde cero, toca All time (Desde siempre). De lo contrario, puede elegir eliminar todos los datos recopilados en la última hora, el último día o crear un rango personalizado (por ejemplo, desde el día en que comenzaste a usar Google Home hasta el mes pasado).

5. La aplicación te pedirá que confirmes que deseas eliminar tu actividad de Google Asistant durante el periodo especificado. Toca Delete (Eliminar) para confirmar.

6. La aplicación indicará "Deletion complete" (Eliminación completa). En la esquina inferior derecha, toca Got it (Entendido) para volver a la página principal de Google Assistant Activity (Actividad del Asistente de Google).

Elige con qué frecuencia quieres que se eliminen tus datos

Si no te importa permitir que Google Assistant recuerde tus interacciones recientes, puedes configurarlo para que tus datos se eliminen automáticamente después de 3 o 18 meses (las dos opciones disponibles). Para ello, desde la página principal de Google Assistant Activity (Actividad del Asistente de Google) haz lo siguiente:

1. Desplázate hacia abajo hasta Keeping activity until you delete it manually (Guardarla hasta que la elimine manualmente) y toca Choose to delete automatically (Elegir cuándo eliminar la actividad).

2. Cambia la configuración a 18 meses o 3 meses y toca Next (Siguiente).

3. Cuando la aplicación te solicite que confirmes el cambio, desplázate hasta la parte inferior de la página y toca Confirm (Confirmar).

4. Toca Got it (Entendido) para volver a la página principal de Google Assistant Activity (Actividad del Asistente de Google).

Chris Monroe/CNET

Para una opción de privacidad más extrema, pausa todo tipo de actividad

En lugar de realizar purgas regulares, puedes configurar Google Assistant para que ya no conserve ningún registro de tus datos, pero te comentamos que esto puede causar algunos problemas en el funcionamiento de Google Assistant. Si tu privacidad es de suma importancia para ti y estás dispuesto a lidiar con algunos inconvenientes técnicos de vez en cuando, desde la página principal de Google Assistant Activity (Actividad del Asistente de Google) haz lo siguiente:

1. Desplázate hacia abajo a Web & App Activity is on (La opción Actividad en la Web y en Aplicaciones está activada) y toca Change setting (Cambiar ajustes).

2. Desactiva el interruptor ubicado junto a Web & App Activity (Actividad en la Web y en Aplicaciones).

3. Aparecerá una pantalla con la advertencia de que "pausar la Actividad web y de aplicaciones puede limitar o deshabilitar experiencias más personalizadas en los servicios de Google". En la parte inferior de esa pantalla, presiona Pausa (Pausa) para que Google deje de registrar tu actividad. Toma en cuenta que cambiar esta configuración no elimina ninguno de tus datos personales de Google, solo impide que Google Assistant registre más datos en el futuro.

4. Después de presionar Pause (Pausa), volverás a la página principal de Google Assistant Activity (Actividad del Asistente de Google).

Tyler Lizenby/CNET

Y eso es todo. Ahora ya no tienes que compartir ni tu vida privada ni sus datos personales para disfrutar de tu altavoz o hub inteligente de Google Home. Esto puede ser particularmente importante si te preocupa que Google reinicie su programa de garantía de calidad con revisión humana, que suspendió en agosto, en el que un equipo de revisores humanos escuchaba las grabaciones recopiladas de muchos de los más de 3.2 millones de dispositivos de Google Home que existen en el mundo.

Por no mencionar el hecho de que los parlantes inteligentes son solo el comienzo: hoy en día, los perros robot graban tu rostro y tu voz, Amazon utiliza revisores humanos para solucionar problemas relacionados con cámaras de seguridad y Facebook ha admitido que permite que algunos de sus empleados escuchen tus videollamadas.