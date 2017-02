Patricia Puentes/CNET



Usar Goodreads tiene sus ventajas. Esta red social para amantes de la lectura permite tener amigos lectores, hacerles recomendaciones, tener una lista de libros leídos, libros por leer e incluso la referencia de aquello que estás leyendo en estos momentos. Pero, lamentablemente, sólo podrás usar Goodreads con su interfaz en inglés.

A pesar de su falta de idiomas, eso no evita que haya una gran comunidad hispanohablante en Goodreads que ha elaborado listas de lecturas en lengua española como ésta, ésta o incluso ésta de Spanish zombies. Así que, también con un inglés básico, puedes usar el app.

Te contamos cómo sacarle todo el provecho a Goodreads con estos sencillos trucos:

- Añade amigos en función de sus gustos literarios y aprovecha para chismear aquello que están leyendo o han leído. Esto te ayudará a tener ideas sobre futuros títulos a devorar. En el app de Goodreads haz clic en More (Más), en la esquina inferior derecha, y una vez allí en Friends (Amigos). Escoge al amigo cuyos gustos literarios quieras espiar y mira su lista de lecturas o Bookshelves (Estanterías). Si te gusta algo, añádelo a tu lista de to-read (pendiente de leer) simplemente haciendo clic en el botón verde que pone Want to Read (Quiero leerlo), que aparece cuando entras a la ficha de un libro.

- Envía recomendaciones y aprovéchate de las recomendaciones de tus amigos. Lo de recomendarle un título a un amigo se ha hecho siempre. La ventaja de Goodreads es que ahora puedes hacerlo digitalmente y asegurarte de que así no se te olvide. Cuando recibas una recomendación, además, puedes añadirla a tu lista de títulos pendientes o to-read.

- Consigue tener todo aquello que te apetezca leer en un único lugar. Goodreads tiene algunas listas de lectura o Bookshelves por defecto, como read (libros leídos), Currently Reading (Leyendo ahora mismo) o to-read (Pendiente de leer). Y además, en la versión web de Goodreads, puedes crear más listas. En todo caso y con estas listas o estanterías virtuales puedes tener en un mismo sitio todos tus títulos pendientes de leer. Así la próxima vez que estés en la librería de tu barrio o mirando títulos para tu Kindle antes de un vuelo largo, sabrás enseguida qué comprar.

- Escanea un título para no olvidarlo. Además de introducir los títulos manualmente desde el app o la web de Goodreads, el app te permite escanear un código de barras para introducir un libro de forma todavía más sencilla. Una vez escaneado el código, puedes hacer clic en el botón Want to Read para que se añada a tu lista de lecturas pendientes.

- Sé consciente en todo momento de aquello que hayas leído, quieras leer o estés leyendo. Lamentablemente es probable que Goodreads se inventara después de que empezaras a leer, así que es complicado que puedas tener una relación de todo aquello que has leído en tu vida (a no ser que tengas mucha memoria y la paciencia de introducirlo todo). Pero el app te permite llevar un control sobre tus progresos de lectura en el tiempo, fijándote en tus objetivos anuales. La productora multimedia de CNET en Español y ávida lectura Marta Franco, por ejemplo, se ha propuesto el reto de leer al menos 30 libros en 2017 y por el momento ya lleva 5 completados...

- Márcate objetivos. Imita el ejemplo de Marta y aprovecha la herramienta de Goodreads (hazlo en su versión web) para determinar el número de libros que quieras leer este año. Encontrarás esta función en la columna izquierda de la página de inicio de Goodreads y puedes determinar allí cuántos libros quieres leer.

- Tanto en su versión web como móvil, además, podrás sentir el placer al marcar una nueva lectura como completada al terminar un libro. Algo que extrañamente acaba estimulándote para seguir leyendo y pudiendo marcar nuevos títulos. Y es que Goodreads es una gran herramienta para, básicamente, leer más.