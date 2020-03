Gmail: Trucos contra el arrepentimiento, la frustración y el spam

Derek Poore/CNET

La mayoría de los más de 1,500 millones de personas que utilizan Gmail tratan al servicio de correo Web de Google como una vieja chatarra confiable que requiere poco o ningún mantenimiento regular. Pero ¿qué pasaría si con solo modificar unas cuantas configuraciones pudieras potenciar tu experiencia de Gmail y convertir esa chatarra en el convertible de tus sueños?

En los días iniciales del correo electrónico, los usuarios estaban limitados a cuatro "cambios" básicos: Revisar correo, Redactar un mensaje, Guardar como borrador y Enviar. Pero todo eso se transformó con la llegada del correo web para navegadores. Gracias a que aprovecha el poder del software y los servicios de Google, Gmail tiene algunas opciones de personalización dinámicas ocultas bajo el capó.

Si has estado utilizando la antigua versión de Gmail, este es un buen momento de ingresar al "taller" y convertir tu vieja chatarra en un bólido con los seis consejos y trucos que te presentamos a continuación.

30 segundos para arrepentirte: cómo deshacer el envío de mensajes de Gmail

Casi todos hemos detectado un error ortográfico en un correo importante después de hacer clic en el botón Send (Enviar), o, peor aún, hemos querido evitar el envío de un mensaje lleno de insultos que acabamos de escribir en el calor de una discusión. Afortunadamente, Gmail ofrece ahora una función de deshacer el envío, pero con un detalle importante: tienes un límite de tiempo para decidir si el correo electrónico que acabas de enviar debe llegar a su destino o no.

De manera predeterminada, Gmail te da cinco segundos para deshacer el envío, pero puedes aumentar este plazo hasta 30 segundos para que tu "yo" futuro tenga un poco más de tiempo para corregir un error.

Primero, haz clic en el ícono de ajustes en la esquina superior derecha y dirígete a Settings (Configuración) > General. En la parte superior de la lista de configuraciones, encontrarás Undo Send (Deshacer el envío), seguido de un menú desplegable.

Cámbialo de 5 a 10, 20 o 30 segundos, y listo. Ahora tienes mucho más tiempo para cambiar de opinión. Para ello, basta con hacer clic en Undo (Deshacer) en el banner que verás en la parte inferior de la pantalla luego de enviar tu mensaje.

Alias ilimitados (o algo así)

¿Alguna vez te has suscrito a un boletín informativo solo para obtener un descuento en una tienda, o te has sentido frustrado después de tener que darte de baja de todos los correos electrónicos no deseados que te envían tus servicios de streaming? Hay una forma de clasificar todo ese correo no deseado sin tener que crear una nueva cuenta de Gmail.

Con solo agregar un signo "+" al final de tu nombre de usuario (pero antes de la "@"), puedes crear variaciones infinitas de tu dirección de Gmail. Por ejemplo, "nombredeusuario+correobasura@gmail.com" dirigirá el correo electrónico a tu dirección principal, pero sin revelarla a los spammers. Luego, puedes filtrar los mensajes que contengan "nombredeusuario+correobasura" para que vayan directamente a tu Papelera o carpeta Spam y no tengas que molestarte en eliminarlos nuevamente.

Este truco no solo es útil para filtrar correo basura: también te permite crear una variedad infinita de direcciones de correo electrónico para todas tus necesidades y roles en la vida, manteniendo un inicio de sesión único para todos ellos.

¿Usas tu dirección de correo electrónico personal también para tu trabajo? Crea "nombredeusuario+trabajo@gmail.com" para identificar todos los correos electrónicos relacionados con el trabajo. ¿Eres miembro de un club del libro o de fanáticos de automóviles? Usa "nombredeusuario+club@gmail.com" para hacer seguimiento a los correos electrónicos de otros miembros. ¿Eres un miembro activo de tu iglesia? Crea "nombredeusuario+iglesia@gmail.com"... Creo que está clara la idea.

Usa los filtros de manera más creativa

Los filtros de Gmail pueden hacer mucho más que separar correos electrónicos en categorías. Por ejemplo, si creas un filtro que revise tu bandeja de entrada en busca de las palabras "unsuscribe" o "cancelar suscripción" y envíe automáticamente esos correos electrónicos a tu Papelera, eliminarás cualquier boletín de noticias al que puedas o no haberte suscrito.

Un filtro para "tracking number" o "número de seguimiento" recopilará información de seguimiento de todas tus compras en una carpeta específica. Incluso puedes crear un filtro para marcar todos los mensajes como "leídos", por lo que nunca más tendrás que preocuparte por ese ícono que muestra el número de correos recibido y que te tienta a revisar tu bandeja de entrada cada cinco minutos.

7 pasos para tener una bandeja de entrada más ordenada

1. Haz clic en el ícono de ajustes y selecciona Settings (Configuración).

2. Selecciona la pestaña Filters & Blocked Addresses (Filtros y direcciones bloqueadas).

3. Haz clic en Create New Filter (Crear un nuevo filtro).

4. Ingresa palabras clave en el campo relevante: From (De) para filtrar por remitente, Has the words (Contiene las palabras) para escanear todo el contenido de los correos electrónicos, etc.

5. Haz clic en Create Filter (Crear filtro).

6. Decide qué quieres hacer con el correo filtrado: Delete it (Eliminar), Skip the Inbox (Omitir Recibidos (Archivarlo)), Mark as Read (Marcar como leído), Importante (Marcar siempre como importante), etc.

7. Haz clic en Create Filter (Crear filtro).

Si tu teléfono muere, envía mensajes de texto desde Gmail

No necesitas un teléfono con batería y una conexión de datos o Wi-Fi para enviar un mensaje de texto: Gmail puede hacerlo desde tu escritorio.

Todo lo que tienes que saber es el número de teléfono y el operador del destinatario. Para enviar un SMS, escribe un correo electrónico colocando en el campo "To" ("Para") el número de teléfono de 10 dígitos (sin guiones) como nombre de usuario y la dirección de la puerta de enlace del operador (disponible en los sitios web de cada operador) como el dominio.

Por ejemplo, un mensaje de texto basado en correo electrónico para un cliente de Verizon será algo como 0123456789@vtext.com. Otros dominios comunes incluyen @mms.att.net para AT&T, @messaging.sprintpcs.com para Sprint y @tmomail.net para T-Mobile.

¿Olvidaste cerrar sesión? Hazlo de manera remota

Si a menudo revisas tu Gmail desde una computadora pública, como la de una biblioteca o la de tu escuela, es posible que te olvides de salir de la sesión de tu cuenta al terminar y que esta quede vulnerable a ataques. Tener acceso a tu cuenta de Gmail protegida con contraseña es todo lo que un ladrón de identidad necesita para tomar el control de tus cuentas bancarias, tarjetas de crédito y, si tienes dispositivos domésticos inteligentes, como cerraduras inteligentes o cámaras de seguridad, hasta de tu propio hogar.

Afortunadamente, Gmail te permite ver y cerrar sesión en cualquier computadora o dispositivo en el que tengas la sesión iniciada actualmente. Simplemente desplázate hasta la parte inferior de tu página de Gmail y haz clic en Details (Detalles) (el enlace está justo debajo del mensaje que dice Last account activity o Última actividad de la cuenta). A continuación, aparecerá una página que muestra todos los lugares y dispositivos donde tienes actualmente abierta una sesión. Si haces clic en el botón de la parte superior con la etiqueta Sign out all other Gmail web sesión (Salir de todas las demás sesiones web de Gmail), se cerrarán todas las sesiones activas excepto la que estás utilizando en este momento.

Hay muchas otras formas de personalizar Gmail para que coincida con tu forma de trabajo.