Dinero gratis: Cómo ganar efectivo con las compras regulares que haces

¿Recuerdas lo engorroso que era obtener reembolsos a través de cupones y rebates? Para obtener, por ejemplo, un reembolso de US$20 por una nueva impresora tenías que llenar un formulario (a veces más de uno), cortar y pegar en el formulario un código de barras, enviar todo vía correo tradicional, esperar de ocho a 12 semanas y tener la esperanza de que tal vez, sólo tal vez, el cupón del descuento llegaría a tu casa.

Era un horror. Simplemente un horror.

En estos días, es mucho más fácil obtener reembolsos ––excepto que la terminología ha cambiado un poco. Ahora se llama "devolución de efectivo" y se hace casi completamente de forma automatizada. Tan automatizada, de hecho, que puede parecer demasiado bueno para ser verdad.

Buenas noticias: Sí, es verdad. Al aprovechar uno o más servicios de devolución de efectivo, puedes ahorrar dinero y/o ganar recompensas. Echemos un vistazo a las diversas opciones que existen en gran parte de lo que compras en línea y mucho de lo que compras en otros lugares.

Devolución de efectivo directo a tus tarjetas de crédito

No voy a dedicarle mucho tiempo a este tipo de reembolso, además de decir que si no estás usando una tarjeta de devolución de efectivo, literalmente estás tirando tu dinero. Es la forma más fácil y sencilla de recuperar un porcentaje de casi todo lo que compras.

Digamos que usas una tarjeta de crédito que te otorga un punto por cada dólar que gastas. En la mayoría de los casos puedes canjear esos puntos por viajes, bienes, servicios o similares. También puedes convertirlos en 'efectivo', que generalmente toma la forma de un abono en tu crédito. No recibirás un cheque por correo, pero se te aplicará un abono en tu cuenta, que es más o menos lo mismo. Es dinero, como quieras verlo.

Cuando busques una tarjeta que te ofrezca devolución de efectivo, presta atención a los porcentajes que obtendrás ––y las tarifas anuales. Por ejemplo, está la tarjeta Uber Visa, que te reembolsa 4 por ciento de tus compras en restaurantes y bares, 3 por ciento en hoteles y pasajes aéreos, 2 por ciento en compras en línea (incluidas las de Uber) y 1 por ciento para todo lo demás. Además, no tiene cuota anual.

Esos puntos pueden no parecer mucho, pero sí lo son cuando se acumulan. Digamos que la factura mensual que reporta tu tarjeta de crédito es de US$2,000. Suponiendo que siempre pagas la totalidad de tu cuenta y recibes sólo uno por ciento del reembolso, eso representa un extra de US$20 en tu bolsillo cada mes ––o US$240 adicionales por año. Por no hacer nada.

Si eres cliente frecuente de Amazon, te recomiendo que solicites la tarjeta de crédito de la gigante de comercio digital. La tarjeta de crédito ofrece 5 por ciento de reembolso en casi cualquier compra realizada en Amazon. Están la Amazon Store Card, que es válida solamente en Amazon y ofrece financiamiento con cero de interés en varias compras. (Por el momento, puedes obtener una tarjeta de regalo de US$60 cuando solicites una nueva tarjeta). También está la Amazon Prime Rewards Visa Signature Card, una tarjeta de crédito meas tradicional que también te da dinero de vuelta por compras realizadas en sitios que no sean Amazon.

Reembolsos en efectivo por tus compras en línea

Vamos a pensar en una situación hipotética: necesitas un refrigerador nuevo. Haces un poco de investigación, encuentras el modelo que te gusta y luego procedes a comprar en línea el precio más bajo en ese modelo. Resulta que es en JCPenney.

Luego, recordando el sabio consejo de un tal Sr. Broida, te diriges al servicio de devolución de efectivo de Ebates, donde descubres que puedes obtener un reembolso de 3 por ciento en las compras de JCPenney. Así que haces click desde Ebates a la tienda JCPenney y ordenas tu refrigerador como lo harías normalmente.

No mucho después, obtienes un crédito de US$51.42. Después de eso, recibes un cheque real (o depósito en PayPal). Por no hacer casi nada.

Para ser totalmente honesta, este caso no fue hipotético. Me pasó a mi. Y es por eso que he defendido los servicios de devolución de efectivo en línea durante años. Son fáciles de usar y no exigen nada a cambio. (En realidad, creo que sí hay una pequeña exigencia: recopilan tus datos sobre dónde compras y qué compras. A algunas personas les molesta eso. No es mi caso).

Con el tiempo he recuperado cientos de dólares que de otro modo habría perdido. Pequeñas compras aquí, grandes compras allá. Todo suma.

Estos son los servicios que te recomiendo revisar:

Rakuten: Rakuten es uno de los servicios más conocidos de su clase. Me gusta por su sencillez y confiabilidad. Su plug-in de navegador facilita la revisión de opciones de reembolsos en cualquier tienda, y sus apps son compatibles con compras por dispositivos móviles (la mayoría de los servicios de reembolso requieren de un navegador de escritorio). El servicio es también uno de los pocos en ser compatible con reembolsos en compras realizadas en las tiendas físicas. Cada 90 días, Rakuten te da los reembolsos en un cheque o un pago PayPal.

Honey Gold: Construido alrededor de un complemento de navegador que también incluye códigos de descuento en las páginas de compra de la tienda y rastrea las caídas de precios de Amazon, Honey Gold funciona de manera un poco diferente. "Cada recompensa es una sorpresa", dice, lo que significa que el porcentaje de devolución de efectivo cae dentro de un rango que no conocerás hasta después de la compra. Podría ser, digamos, de 1 al 5 por ciento en Ebay Walmart

BeFrugal : Una especie de destino de descuento en una sola parada, BeFrugal no sólo ofrece devolución en efectivo, sino también cupones para imprimir que puedes intercambiar por despensa y descuentos en restaurantes, así como una buena lista de ofertas diarias.

: Una especie de destino de descuento en una sola parada, BeFrugal no sólo ofrece devolución en efectivo, sino también cupones para imprimir que puedes intercambiar por despensa y descuentos en restaurantes, así como una buena lista de ofertas diarias. Ebates: Propiedad de Rakuten, podría decirse que Ebates es el servicio más conocido de este tipo ––pero no siempre tiene las mejores tarifas. (Al igual que con cualquier otra compra, vale la pena comparar ofertas). Diré que el complemento para navegador me facilita comprobar si hay una opción de devolución de efectivo para una tienda determinada, y sus apps móviles ahora admiten compras móviles con devolución en efectivo. (Muchos, si no la mayoría, de los servicios de devolución de efectivo requieren un navegador de escritorio). Cada 90 días, el servicio paga sus reembolsos (o mejor dicho, sus "ebates") en forma de cheque o depósito de PayPal.

Una cosa importante que debes tener en cuenta: si utilizas alguna de estas herramientas en un navegador de escritorio, asegúrate de desactivar cualquier bloqueador de anuncios que puedas estar usando ––al menos para el servicio en sí y la tienda que estás visitando. El uso de un bloqueador de anuncios puede interferir con el seguimiento necesario, lo que significa que no obtendrás tu dinero.

Servicios de devolución de efectivo para compras con tarjetas de crédito

Un número cada vez mayor de servicios ofrece una manera de obtener una devolución de efectivo sin computadora. Al vincular tu tarjeta de crédito puedes obtener esos ahorros adicionales simplemente comprando como lo haces normalmente. Simplemente ve a los restaurantes, reserva hoteles y compra cosas como lo haces de costumbre, y listo: tendrás devolución de efectivo. Y, sí, funcionan incluso si ya estás recibiendo un reembolso en efectivo del proveedor de la tarjeta. ¿Alguien quiere una doble oferta?

El único inconveniente es que no obtienes recompensas en todas partes, sólo de las tiendas que participan en el programa dado. Así que quizás tengas que hacer un poco de reconocimiento de tiendas por adelantado.

Aquí le damos un vistazo a tres de estos servicios, todos los cuales he probado y definitivamente puedo recomendar.

Dosh: Lanzado en 2017, Dosh se ha convertido en uno de mis servicios favoritos de devolución de efectivo. Sólo vincula una o más de tus tarjetas de crédito a tu cuenta, luego navega por las ofertas disponibles. En el momento de esta publicación, incluían varias empresas locales, cadenas nacionales (como 2 por ciento en Sam's Club) y tiendas en línea (8 por ciento en Sephora, por ejemplo). Los reembolsos se pueden donar a organizaciones benéficas o te los pueden enviar directamente a tu cuenta bancaria o de PayPal.

Drop: Muy parecido a Dosh, pero con un sistema de puntos-en-tarjetas-de-regalo en lugar de darte efectivo real, Drop funciona con una combinación de ofertas continuas y únicas. Puedes elegir hasta cinco "favoritas" que te harán ganar puntos con cada compra, en lugares como Starbucks, Walmart, Whole Foods y Uber. En cuanto a las ofertas únicas, son del tipo "Suscríbete a Hulu Apple

Yelp Cash Back: Llamaría a este servicio un "Dosh para restaurantes", porque funciona de la misma manera: vincula una tarjeta de crédito, luego vete a cenar a los restaurantes seleccionados y gana dinero en efectivo. Desafortunadamente, no se puede vincular una misma tarjeta de crédito con Dosh y Yelp

Hay personas que no les gusta dar su número de tarjeta de crédito a servicios como estos, en realidad lo puedo entender. Sin embargo, vale la pena destacar que tus números están encriptados; todas las tarjetas de crédito tienen candados para protegerte contra algún fraude; y, sólo para que lo tengas claro, tu tarjeta ya está archivada en cualquier número de tiendas y servicios ––entonces, ¿qué más da en una más, especialmente si te regresará dinero?

Servicios de devolución de efectivo después de la compra

Hay una última opción para sumergirse en el mundo de los reembolsos de efectivo. Los servicios post-compra te ofrecen reembolsos después del hecho ––generalmente cuando se ponen a revisar tus recibos. (Y si esto de despierta alguna preocupación sobre tu privacidad, bueno, me sorprende que hayas llegado tan lejos. Pero sigue leyendo).

Echemos un vistazo a las tres opciones más notables, comenzando con una que puede darte reembolsos ajustando el precio que pagaste sin tener que mover un dedo.

Receipt Hog

Paribus: Muchas tiendas en línea ofrecen igualación de precios y protección de compra. Entonces, si compras algo y luego el precio baja, puedes obtener un reembolso por la diferencia. Paribus realiza un seguimiento de tus compras y, cuando las encuentra a un precio más bajo, contacta a los servicios de atención al cliente en tu nombre para obtener el reembolso. No hay ningún cargo por usar este servicio, pero sí debes dejar que supervise tu correo electrónico para que pueda localizar los recibos automáticamente. Afortunadamente, hay un gran descargo de responsabilidad por adelantado: "No vendemos ni compartimos tus datos a terceros".

Muchas tiendas en línea ofrecen igualación de precios y protección de compra. Entonces, si compras algo y luego el precio baja, puedes obtener un reembolso por la diferencia. Paribus realiza un seguimiento de tus compras y, cuando las encuentra a un precio más bajo, contacta a los servicios de atención al cliente en tu nombre para obtener el reembolso. No hay ningún cargo por usar este servicio, pero sí debes dejar que supervise tu correo electrónico para que pueda localizar los recibos automáticamente. Afortunadamente, hay un gran descargo de responsabilidad por adelantado: "No vendemos ni compartimos tus datos a terceros". Receipt Hog: ¿Te importa compartir tus recibos de compra físicos con fines de investigación de mercado? Si no, escanéalos con Receipt Hog. Cada uno de tus recibos te ofrece monedas que eventualmente puedes canjear por efectivo o tarjetas de regalo. También puedes ganar monedas completando encuestas, conectando tu correo electrónico y tus cuentas de Amazon y jugando a las "máquinas tragamonedas". Honestamente, no me encanta esta app, en gran parte porque requiere acceso a tu ubicación en tiempo completo. Existen apps similares, como ReceiptPal, que también pueden funcionar con recibos electrónicos. Aun así, siento que es demasiado trabajo por muy poca recompensa. Pero es otra forma de devolución de efectivo, y por lo tanto vale la pena mencionarla.

Si te estás preguntando por qué no incluí al popular Ibotta en este artículo, es porque la app requiere una gran serie de acrobacias. Por ejemplo, para obtener un reembolso en efectivo de las compras en la tienda de comestibles tienes que reclamar las ofertas antes de comprar, luego debes recordar enviar tu recibo después. Y para reclamar las ofertas, tienes que responder preguntas sobre tu hogar, educación, etc. Definitivamente puedes ahorrar dinero con Ibotta, sólo que requiere más esfuerzo.

Del mismo modo, hay muchas otras herramientas y servicios que no cubrí aquí. Si estás usando uno de ellos y piensas que merece una mención, ¡hazlo en los comentarios!