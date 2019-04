Game of Thrones: Cómo ver el episodio 4 de la temporada 8 en Estados Unidos

La octava y última temporada de Game of Thrones se estrenó el 14 de abril. Y después de la muy esperada Batalla de Winterfell en el episodio 3, nuestros héroes se dirigen hacia el sur para determinar quién ocupará el Trono de Hierro.

Quedan solamente tres episodios de la octava temporada de GoT, y si aun no has encontrado manera de verlos, necesitarás encontrar una forma de suscribirte a HBO. Afortunadamente, hay muchas maneras sencillas de suscribirte, incluso si no tienes cable.

Reproduciendo: Mira esto: 5 señales de que tú también vives en Game of Thrones

Cómo se transmitirá la temporada 8

La última temporada de Game of Thrones tendrá seis episodios, todos con más de una hora de duración. Y habrá concluido en mayo.

En Estados Unidos, planifica dejar libre de compromisos las noches de los domingos a las 9 p.m. hora del Este de EE.UU. (8 p.m. hora Central, 6 p.m. hora del Pacífico). Este es el cronograma de transmisión:

Episodio 1: 14 de abril

Episodio 2: 21 de abril

Episodio 3: 28 de abril

Episodio 4: 5 de mayo

Episodio 5: 12 de mayo

Episodio 6: 19 de mayo

Si quieres ver Game of Thrones con óptima calidad de imagen, aquí tenemos una guía.

Opciones de 'streaming' de HBO

HBO Go Si ya eres suscriptor de HBO como parte de un paquete de TV por cable o por satélite, entonces obtienes HBO Go gratis. Te permite ver en streaming la serie Game of Thrones junto con el resto de los shows de HBO en teléfonos inteligentes, tabletas, TV con conexión a Internet y consolas de videojuegos. No sólo puedes ver todas las siete temporadas anteriores de Game of Thrones con HBO Go, sino que también podrás ver en vivo por streaming los nuevos episodios cuando los emite HBO. Ver en HBO Go

HBO Now A diferencias de la aplicación para ver streaming gratis mencionada antes, HBO Now es una suscripción independiente de HBO, pues no requiere suscripción a un servicio de TV por cable o TV satelital. Su precio es US$15 al mes y te permite ver HBO a través del app HBO Now o de un navegador a través de HBONow.com. La aplicación de HBO Now está disponible en un número amplio de dispositivos, que incluyen dispositivos móviles, televisores inteligentes, Amazon Fire TV, Apple TV y Roku. Al igual que con HBO Go, puedes ver en vivo por streaming los nuevos episodios los domingos por la noche, a la misma hora en la que los transmite HBO. Ver en HBO Now

Aclaración: CNET puede obtener una parte de los ingresos de la venta de productos que aparecen en esta página.

Incorpora HBO a un servicio de streaming

En Estados Unidos puedes incluir HBO a cuatro de las plataformas de TV por <em>streaming</em> mencionadas abajo por un pago mensual adicional. Si eres un fanático de Game of Thrones pero también un suscriptor de Sling TV o YouTube TV, lamento decirte que estás de mala suerte; ninguno de estos dos servicios ofrece HBO. Aquí están las cuatro que sí lo ofrecen:

Hulu HBO es un complemento de US$15 al mes para cualquier plan de Hulu, cuyo precio base es US$5.99 al mes. Ver en Hulu

Amazon Prime Video Los suscriptores de Prime pueden agregar HBO por US$15 al mes. Una membresía Prime cuesta US$119 al año. Ver en Amazon Prime Video

DirecTV Now Los suscriptores de DirecTV Now pueden agregar HBO (junto con Cinemax) por el bajo precio de US$5 al mes en cualquier plan, que comienza en US$40 por mes. Es la opción más barata entre las plataformas de streaming de TV en vivo. Ver en DirecTV Now

PlayStation Vue El plan Ultra de PlayStation Vue, que cuesta US$80 al mes, incluye HBO (y Showtime). Ver en PlayStation Vue