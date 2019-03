Game of Thrones: Cómo ver por streaming la temporada 8 en HBO en Estados Unidos

El invierno arriba este primavera. La octava y última temporada de Game of Thrones se estrena el 14 de abril.

Con el propósito de que te pongas al día con las idas y vueltas de Westeros (Poniente) ahora que Jon Snow, Daenerys Targaryen y los Starks se enfrentan a los Lannisters, los Caminantes Blancos y su recientemente adquirido dragón más allá del Muro -- se afirma que la decisiva Batalla de Winterfell será larga y sangrienta -- necesitarás encontrar una manera de suscribirte a HBO. Afortunadamente, hay muchas maneras sencillas de suscribirte, incluso si no tienes cable.

La última temporada de Game of Thrones tendrá seis episodios, todos con más de una hora de duración. Y habrá concluido en mayo.

En Estados Unidos, planifica dejar libre de compromisos las noches de los domingos a las 9 p.m. hora del Este de EE.UU. (8 p.m. hora Central, 6 p.m. hora del Pacífico). Este es el cronograma de transmisión:

HBO Go

Si ya eres suscriptor de HBO como parte de un paquete de TV por cable o por satélite, entonces obtienes HBO Go gratis. Te permite ver en streaming la serie Game of Thrones junto con el resto de los shows de HBO en teléfonos inteligentes, tabletas, TV con conexión a Internet y consolas de videojuegos. No sólo puedes ver todas las siete temporadas anteriores de Game of Thrones con HBO Go, sino que también podrás ver en vivo por streaming los nuevos episodios cuando los emite HBO.