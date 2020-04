Galaxy S20 vs. S20 Ultra vs. S20 Plus: ¿Cuál te conviene comprar?

Sarah Tew/CNET

El momento que vivimos es ciertamente extraño. Comprar un nuevo teléfono como el Samsung Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20 Plus o el Galaxy S20 estándar en medio de una crisis de salud pública global puede no parecer un primer instinto o inclinación. Pero, al menos en EE.UU., mantener las luces de la economía encendidas es parte de la meta impuesta por el paquete de ayuda económica que podría dar a los contribuyentes hasta US$1,200 cada uno.

Para los millones de personas que se han quedado en casa tratando de mantenerse saludables y aplanar la curva de la crisis por el coronavirus, el tiempo es lo que abunda. Los envíos de teléfonos inteligentes en todo el mundo cayeron un 38 por ciento en febrero, una tendencia que seguramente continuará en abril y más allá, aunque los teléfonos nuevos continuarán lanzándose este año. Si los recortes de precios están en el horizonte como una movida para estimular las ventas, el precio podría ser el adecuado para un nuevo teléfono.

Te recomendamos estar atento a los descuentos y ofertas, y mientras tanto, descubre cuál de los nuevos Galaxy S20 es el mejor para ti. Comenzamos con las principales diferencias entre los modelos, los mayores beneficios de cada teléfono y cuál sobresale en las categorías más importantes. Desplázate hasta el final para comparar especificaciones.

¿Cuál Galaxy S20 es cuál?

El trío de Galaxys S20 trio es más que una escala de la más pequeña y barata a la más grande y costosa. Comparten elementos comunes, como una tecnología de pantalla nítida y vibrante, software Android 10 y una frecuencia de actualización de pantalla de 120Hz que puede hacer que el desplazamiento y los juegos sean fluidos. (Advertencia: eso también puede agotar las reservas de batería).

Pero hay algunas diferencias notables entre ellos en cuanto a especificaciones, rendimiento y maniobrabilidad que afectan cómo les va en el uso diario.

Aquí hay algunas diferencias principales:

Galaxy S20 Ultra : Pantalla de 6.9 pulgadas, pesada y voluminosa, la mayoría de las características de la cámara, 5G más rápido

: Pantalla de 6.9 pulgadas, pesada y voluminosa, la mayoría de las características de la cámara, 5G más rápido Galaxy S20 Plus : Pantalla de 6.7 pulgadas, cámara trasera ligeramente menor, 5G más rápido

: Pantalla de 6.7 pulgadas, cámara trasera ligeramente menor, 5G más rápido Galaxy S20: Pantalla de 6.2 pulgadas, la misma cámara que Plus, 5G más lento, excepto para Verizon

Compra el Galaxy S20 Ultra si…

Te fascina una pantallae enorme

El precio no es un problema

Te encantan todos los truquillos y funciones posibles en la cámara

Compra el Galaxy S20 Plus si…

Te gusta una pantalla grande

Quieres acceso a la red 5G más rápida

Quieres una batería que dure mucho

Compra el Galaxy S20 si…

Prefieres un teléfono más pequeño

Las velocidades 5G más rápidas no son una prioridad

El valor por tu dinero es una consideración importante

Mejor experiencia de pantalla: Galaxy S20 Ultra

El Galaxy S20 Ultra es, personalmente, mi menos favorito de los tres. Es demasiado caro para lo que es (su precio inicial es de US$1,399), y se siente como un ladrillo literalmente (pesa 220 gramos). Pero no puedo negar que su tamaño de pantalla lo convierte en el mejor S20 para ver videos y navegar Internet, simplemente debido a su pantalla más grande.

La resolución es en realidad la más baja de los teléfonos S20, pero su densidad de pixeles es tan alta, dudo que lo note.

La cámara más poderosa: Ultra, pero...

En el papel, el Ultra gana aquí. Tiene dos características exclusivas de la línea Galaxy S20: una cámara principal de 108 megapixeles que funciona a través de un proceso llamado binning o agrupación de pixeles (pixel binning) y un zoom de hasta 100x.

Eso suena impresionante, y la tecnología es intrigante. Sin embargo, en realidad, rara vez anhelaba cualquiera de las funciones, y no las extraño cuando uso otro teléfono. Para usar la configuración de 108 megapixeles, primero debes tocar una configuración, tomar la foto y luego, en el modo de edición, recortar. El propósito es obtener una imagen detallada usando este método de lo que de otra manera podrías obtener de la cámara principal, especialmente si no puedes acercarte al sujeto. Es una forma indirecta de acercar una toma.

Usar el zoom de 100x es mucho más sencillo, pero a menos que realmente necesites acercarse tanto, la imagen resultante será granulada y difícilmente utilizable. Funciona mejor cuanto más lejos estés del sujeto.

Mientras tanto, la cámara principal de 12 megapixeles, el sensor de teleobjetivo de 64 megapixeles y el zoom de 30x en el S20 Plus y S20 hicieron exactamente lo que tenían que hacer. Todavía puedes hacer una foto de 64 megapixeles y recortarla para obtener más detalles, aunque este proceso no utiliza la llamada agrupación de pixeles.

La vida más larga de batería: No lo sabemos aún

Dos factores determinan la duración de la batería en los teléfonos Galaxy S20: si estás usando una red 4G o 5G, y si estás usando la frecuencia de actualización de 60Hz (predeterminada) o has activado la opción de 120Hz. Probé los tres teléfonos con 4G, porque 5G no estaba disponible donde lo estaba probando. También observé las condiciones de la batería en el mundo real con las configuraciones de pantalla de 60Hz y 120Hz para los tres teléfonos.

Aquí es donde la cosa es menos clara. Todavía no puedo comentar cómo los factores 5G entran en juego, pero en general, el uso de 5G puede reducir la duración de la batería. Y las exhaustivas pruebas de laboratorio de CNET, en modo avión y a través de Wi-Fi, y con selecciones de pantalla de 60Hz y 120Hz, se han interrumpido temporalmente ahora que todos nos adaptamos a la vida del trabajo en casa.

Mientras tanto, puedo decirles que a pesar de tener las mayores reservas de batería (5,000 mAh), me sorprendió que la vida útil de la batería del Ultra se agotara rápidamente cuando utilicé la opción de frecuencia de actualización de 120Hz.

Mientras tanto, la batería más pequeña del Galaxy S20 Plus (4,500 mAh) duró tanto como la del S20 Ultra en las pruebas de laboratorio de CNET que pudimos realizar. El Galaxy S20 (4,000 mAh) y el S20 Plus me han durado desde la mañana hasta la noche, aunque si aprovechas los datos de 5G y usas la opción de 120Hz durante todo el día, es posible que necesites recargar antes de salir por una larga noche, aunque eso probablemente no es una prioridad en estos días.

Mejor 5G: Hay empate

Tanto el Galaxy S20 Ultra como el S20 Plus admiten el tipo de transferencia de datos 5G ultrarrápida llamada onda milimétrica (también conocida como mmWave). El Galaxy S20 se basa en la forma de 5G que se conoce libremente como banda media o sub-6. Midband 5G tiene velocidades pico relativamente más bajas, pero está diseñado para viajar distancias más grandes y ser más accesible en interiores. Recuerda, se espera que incluso el 5G "lento" te brinde una transferencia de datos más rápida que las velocidades 4G.

Hay excepciones, sin embargo. Verizon anunció que lanzaría una variante del teléfono Galaxy S20 5G que funciona con su red mmWave, aunque aún no tenemos una fecha exacta. En algunos países, como el Reino Unido y Australia, también se pueden comprar versiones solo 4G del Galaxy S20.

Eso hace que 5G sea un factor potencialmente decisivo entre, por ejemplo, comprar el Galaxy S20 y el Galaxy S20 Plus. Si estás buscando preparar tu teléfono para el futuro tanto como sea posible, el S20 Plus es la opción lógica. Si las redes en tu área son más lentas y 5G no se desarrollará completamente donde vives durante varios años, entonces no te perderás de mucho si tienes un Galaxy S20 4G o 5G.

Más valor por tu dinero: Galaxy S20

En virtud de su precio más bajo, el Galaxy S20 es la mejor relación calidad-precio, pero eso no es una declaración general. El dispositivo básico cuesta US$1,000 en EE.UU., lo cual es significativamente más que otros teléfonos básicos como el iPhone 11, cuyo precio inicial es de US$699.

Incluso el Galaxy Note 10 de US$950 es menos que el S20. Samsung justifica el aumento de precios con la pantalla de 120Hz y las características de la cámara, a pesar de que la calidad de imagen, aunque muy buena, no demolió a la competencia. Si Samsung, los minoristas y los operadores ofrecen ofertas y paquetes atractivos, este será el teléfono que se pondrá en la mejor posición para competir.