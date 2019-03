Galaxy S10: Cómo usar su carga inalámbrica Wireless PowerShare

Cuando Samsung anunció la línea Galaxy S10 en febrero, la compañía también presentó una nueva función llamada Wireless PowerShare. La función esencialmente convierte tu teléfono en una plataforma de carga inalámbrica que puede cargar otro teléfono, un reloj inteligente o un par de audífonos.

Es una característica interesante que puede no ser utilizada con mucha frecuencia pero tiene el potencial de salvarte el día antes de un largo vuelo cuando tus audífonos están a punto de morir.

Dispositivos compatibles

Wireless PowerShare está disponible actualmente en los siguientes teléfonos de Samsung:

También sabemos que el Galaxy Fold será compatible con la función cuando se lance a fines de abril.

Cosas a tomar en cuenta

El Galaxy S10 debe tener una carga del 30 por ciento o más para que Wireless PowerShare funcione. La función se desactiva automáticamente si caes debajo de esa cifra.

Wireless PowerShare carga a una tasa de 4.5W todo el tiempo. Sí, es bastante lento. Pero ten en cuenta que Samsung tiene que administrar el calor generado por la carga inalámbrica y hay una batería justo debajo de la bobina de carga.

El S10 cargará cualquier accesorio o teléfono compatible con Qi. Todos los modelos de iPhone, los modelos Pixel más recientes y los teléfonos Samsung Galaxy anteriores son todos compatibles con Qi.

Agrandar Imagen Captura de pantalla por Jason Cipriani/CNET

Wireless PowerShare se puede usar cuando el S10 se está cargando o cuando es completamente inalámbrico. Por lo tanto, si viajas con frecuencia y necesitas cargar tu reloj inteligente o tus audífonos, puedes enchufar el S10 para cargarlo, encender Wireless PowerShare y luego cargar tu reloj mientras duermes.

Cómo se usa

Jason Cipriani/CNET

Wireless PowerShare no tiene su propia aplicación dedicada. Es más, ni siquiera tiene su propio panel de configuración en la aplicación Configuración.

Es fácil de usar: deslízate hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para ver el panel de Configuración rápida y toca el botón de PowerShare inalámbrico. Aparecerá una ventana emergente en su pantalla, que te indicará cómo alinear mejor el S10 con lo que sea que estés cargando.

Jason Cipriani/CNET

Da la vuelta a tu S10, baja la pantalla, en una superficie plana y luego coloca un teléfono o accesorio en la parte posterior de tu dispositivo. He encontrado que la parte media del S10 Plus es el mejor lugar. Wireless PowerShare se desactivará después de 30 segundos si no detecta la carga de un dispositivo.