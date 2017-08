¿Qué hacer con las gafas del eclipse? Te damos cuatro consejos

Sarah Tew/CNET

El eclipse ya pasó, y con ella toda la emoción que incitó. Pero, espera, no tienes que tirar las gafas que usaste para ver el eclipse. Aquí te contamos algunas maneras de darles una nueva vida.

1. Úsalas como filtros de cámara

Mucha gente colocó las gafas enfrente de sus teléfonos o lentes de cámara para poder sacarle una foto al eclipse. Pero ahora que ha pasado el eclipse, las gafas pueden servir para tomar fotos interesantes.

Corta las gafas en dos, en la parte que se posa sobre el puente de la nariz. Luego usa el gancho que se ajusta a la oreja para fijar el lente frente a tu cámara. Puedes intentar usar los filtros de estas gafas con otra clase de filtros para crear efectos inusuales.

2. Guárdalas para ver el próximo eclipse

A pesar de que el eclipse total de sol del 21 de agosto ya es parte de la historia, hay una larga lista de eclipses en el futuro. Entonces, ¿por qué no guardar las gafas para presenciar el próximo eclipse? Si las gafas no han sufrido daños y cumplen con los estándares de seguridad ISO 12312-2, las puedes seguir usando una y otra vez, según la NASA.

El próximo eclipse es el 2 de julio de 2019. Será en Sudamérica, por lo que te tocará viajar. Para saber cuáles serán los próximos eclipses, lee esta nota. También, te decimos cómo prepararte para el eclipse total de 2024.

3. Dona las gafas

Si no planeas viajar para presenciar otro eclipse solar, considera donar las gafas. Si la escuela de tu localidad no está interesada, la organización Astronomers Without Borders está aceptando donaciones de gafas que enviará a los países donde se podrán presenciar eclipses en el futuro.

Give your #eclipseglasses 2nd chance! We will b collecting glasses 2 S.Amer & Asia schools 4 eclipse'19. Info coming.Don't waste. Donate! pic.twitter.com/wNlH6Eyc4D — Astro w/o Borders (@awb_org) August 19, 2017

4. Tíralas en el cubo de reciclaje

Si ninguna de las opciones anteriores funciona, puedes tirar las gafas de cartón para ver el eclipse en el cubo de basura de reciclaje. Sólo tienes que rasgar las gafas y tirar la parte de cartón.

En cuanto a los lentes, algunas tiendas de fotografía los pueden reciclar, así que contáctalas.