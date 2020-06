7 gadgets que nunca debes comprar —ni vender— usados

Angela Lang/CNET

El mercado de tecnología y dispositivos usados es enorme —y por buenas razones. Los teléfonos, dispositivos portátiles, consolas de juegos y otros productos tecnológicos son una forma rápida y fácil de ganar dinero (si estás vendiendo) o de ahorrar dinero, si estás comprando. Un intercambio de igual a igual o a través de un sitio de reventa dedicado puede potencialmente ahorrar o generar cientos de dólares para un dispositivo que funciona lo suficientemente bien. Pero hay algunos productos electrónicos que no recomendamos que circulen por el mercado secundario, por razones de seguridad, problemas externos o simplemente porque no sería higiénico.

Hay algunos artículos que simplemente deberías reciclar o comprar nuevos, o al menos considerarlos seriamente antes de optar por la vía usada.

Si estás pensando en deshacerte de algunas de sus cosas para ganar un poco de dinero extra, o comprar un dispositivo electrónico usado en lugar de uno nuevo, ten en cuenta los siguientes consejos.

No vendas ni compres estos dispositivos usados

Entre las preocupaciones de higiene y seguridad, hay algunos productos y dispositivos tecnológicos que se mantienen mejor fuera de las tiendas en línea. O no obtendrán un alto precio de venta, no son buenas compras de valor o deben evitarse solo por el factor higiénico.

Auriculares: Audífonos o auriculares inalámbricos como los AirPods, Pixel Buds y Galaxy Buds viven dentro de tus oídos; muy profundo dentro de ellos. ¿Necesito decir más? Claro, siempre puedes limpiarlos y desinfectarlos, pero la idea de meter el auricular de otra persona en mis oídos me da escalofríos.

Auriculares o audífonos para colocar sobre las orejas: desinfectar los audífonos que se colocan sobre las orejas no es tarea fácil. Las almohadillas para los oídos pueden absorber el sudor, por ejemplo, o desarrollar costras de piel muerta y grasa derramada de tu cara. La mayoría de los modelos no tienen una forma de cambiar las almohadillas. Lo mismo vale para la diadema. La idea de usar audífonos cubiertos con tu propio sudor, caspa y olores es una cosa, pero ¿usar algo que esté cubierto con los detalles completos de un extraño? No, gracias.

Dong Ngo/CNET

Discos duros portátiles: Los discos externos a menudo se usan para hacer una copia de seguridad de tu computadora o como una forma fácil de guardar documentos importantes. A menos que borres completa y adecuadamente el disco cuando estés listo para venderlo, corres el riesgo de exponer información personal a quien lo compre.

Monitores para bebés: Tacha esto de tu lista simplemente por razones de seguridad. Los papás aquí en CNET no son los únicos que están nerviosos acerca de los monitores para bebés cuando se compran usados. Ha habido incidentes de hackeo en los monitores para bebés en general. Los padres de familia pueden sentirse más cómodos sabiendo que el dispositivo que graba a su recién nacido no ha estado vinculado a las credenciales de un extraño. Examinar ese proceso en cualquier extremo puede ser más problemático de lo que vale. Una posible excepción: si el artículo nunca se ha abierto. Por ejemplo, si alguien recibió dos monitores para bebé como regalo de baby shower o regalo de bodas.

Algunos dispositivos del hogar inteligente: Este es otro atolladero de seguridad. Las empresas parecen tener dificultades para evitar que se muestren esporádicamente los feeds de cámara y video en la cuenta incorrecta (también esta otra situación) cuando los dispositivos son nuevos. Ten mucho cuidado con cámaras inteligentes que ya han sido usadas u otros aparatos del llamado Internet de las Cosas (IoT).

Básculas inteligentes: Hay algo inherentemente personal en una báscula en la que, muy probablemente, te paras antes o después de bañarte, especialmente una que registra tu peso en una aplicación vinculada.

Productos de higiene personal: Esto debería ser obvio, pero por si acaso, acepta el hecho de que los cortapelos de la nariz y las orejas, la afeitadora eléctrica y el cepillo de dientes eléctrico más vale comprarlos nuevos. Incluso con un cabezal de cepillo intacto, el mango del cepillo de dientes todavía tenía toda tu saliva goteando sobre él. No, gracias.

Otras 5 cosas que debes considerar bien antes de comprar o vender si han sido usadas

Existen, por supuesto, algunas advertencias a la hora de comprar y vender aparatos electrónicos y electrodomésticos usados. La versión corta es: Investiga bien primero.

Cuando los audífonos reacondicionados están bien: Algunos lugares, como Best Buy, ofrecen AirPods restaurados o similares. Antes de hacer clic con entusiasmo en el botón Comprar, tómate un segundo para ver qué implica el programa de renovación de la compañía. ¿Reemplazaron la carcasa? ¿Hacen una limpieza profunda? Reseñas sobre estos AirPods reacondicionados en Best Buy incluyen comentarios sobre el cerumen que todavía se encuentra en los auriculares. Si eres lo suficientemente valiente como para seguir esta ruta para ahorrar algo de dinero, hazte un favor y dales una limpieza completa.

Discos duros de estado sólido: Los discos duros tradicionales, del tipo con un disco giratorio en su interior, son difíciles de medir cuánta vida les queda. Con las unidades de estado sólido, por otro lado, es posible ejecutar informes que te indiquen cuánto se ha utilizado la unidad y, a su vez, cuánta vida le queda. Si estás comprando a un vendedor privado, pregúntales qué tan saludable es el disco en cuestión. Por ejemplo, puedes usar el programa Magician de Samsung para checar la salud de sus dispositivos.

Angela Lang/CNET

Pulseras de fitness y relojes inteligentes: Los wearables caen en un área gris. A menudo puedes encontrar una gran oferta en un Fitbit o Apple Watch usado, pero el inconveniente potencial aquí es que no tienes idea de cuánto uso y abuso ha sufrido. Más específicamente, cuánto uso ha visto la batería. He comprado y vendido Apple Watches y otros dispositivos portátiles en el pasado, y creo que siempre que realices la compra sabiendo que la vida útil de la batería puede ser un problema, o podría tener arañazos y otros defectos cosméticos, entonces estás bien. Para los compradores, les recomiendo asegurarse de buscar una buena oferta y para los vendedores, hagan todo lo posible para establecer expectativas con un posible comprador. Haz fotos de rasguños y golpes, y avisa si has tenido un problema con la duración de la batería.

Pequeños electrodomésticos de cocina: A algunas personas les encanta la idea de comprar o vender electrodomésticos de cocina como hornos tostadores, batidoras Vitamix y máquinas para hacer waffles. Pero para compradores y vendedores por igual, es una buena idea considerar algunas cosas. Los compradores deben asegurarse de que realmente valga la pena comprar el equipo usado de alguien: cuanto más nuevo y menos usado sea, más probable es que el motor y otras piezas mecánicas le duren mucho tiempo. Pero también se compara con ofertas en nuevos equipos.

Vendedores: manejen esos costos de envío, especialmente para artículos más pesados, como, una batidora KitchenAid. Asegúrate de que la matemática del envío de un artículo grande funcione. Si estás vendiendo a un vecino y puedes evitar los costos de envío, eso es algo que debes considerar.

Tyler Lizenby/CNET

Grandes electrodomésticos: Nunca se sabe por qué la persona realmente está vendiendo su vieja nevera o lavavajillas. ¿Se filtra? ¿Funciona mal o está aumentando su factura de electricidad? Apuesto a que la mayoría de nosotros no somos lo suficientemente inteligentes como para inspeccionar un electrodoméstico y diagnosticar cualquier problema potencial en unos minutos. He comprado electrodomésticos usados en el pasado sin problemas, pero me doy cuenta de que no siempre es así. Si es posible, compra un electrodoméstico usado en una tienda especializada que ofrezca algún tipo de garantía a corto plazo. Para los vendedores: si encuentras a alguien que quiera comprar tu lavadora o refrigerador, ten un plan de juego a la mano para sacarlo de tu casa de manera segura. Transferir el artículo es algo que ambas partes deberán coordinar.

Angela Lang/CNET

Asegúrate de recibir la mejor oferta por tus gadgets usados

Si estás listo para deshacerte de algunos de tus dispositivos y tecnología antiguos, no te limites solo a Craigslist o Facebook Marketplace. Hay un montón de empresas y servicios de buena reputación que con gusto te pagarán por tus cosas usadas con cuidado. Sin embargo, querrás asegurarte de obtener la mejor oferta posible, así que siempre compara precios.